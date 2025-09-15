Apple Watch Ultra 2
4.5 (1.2K reseñas)
Apple Watch Ultra 2
Precio desde $ 22.22 /mes
por 36 meses, 0% APR
Apple Watch Ultra 3
Precio desde $ 22.22 /mes
por 36 meses, 0% APR
Apple Watch Series 10
Precio desde $ 12.49 /mes
por 36 meses, 0% APR
Vida útil de la batería
Hasta 36 horas | Hasta 72 horas en modo de ahorro de batería
Vida útil de la batería
Hasta 72 horas en modo de ahorro de batería
Vida útil de la batería
Hasta 36 horas en modo de ahorro de batería
Pantalla
Pantalla Retina LTPO2 OLED siempre activa
Pantalla
Pantalla Retina siempre encendida con OLED de gran angular y LTPO3 | frecuencia de actualización de 1 Hz | Área activa (422 por 514 píxeles, 326 píxeles por pulgada) | Hasta 3000 nits de brillo máximo | 1 nit de brillo mínimo | Modo nocturno para las esferas del Apple Watch Ultra (Modular Ultra, Wayfinder, Orienteering)
Pantalla
Pantalla Retina LTPO3 siempre activa
Reseñas
Calificación 4.5 de 5
4.5 (1.2K reseñas)
Reseñas
Sin reseñas
Reseñas
Calificación 4.4 de 5
4.4 (955 reseñas)
Almacenamiento
(Sujeto a disponibilidad)
Almacenamiento
(Sujeto a disponibilidad)
Almacenamiento
(Sujeto a disponibilidad)
Cámara trasera
Cámara trasera
Cámara trasera
Colores
Colores
Colores
+ 1
