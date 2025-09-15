El Apple Watch más fuerte y equipado que existe fue diseñado para todo tipo de atletas, con correas optimizadas para deportes acuáticos, de resistencia y de montaña. Hasta 36 horas de batería y 72 horas con el modo de ahorrar de batería.1

El Apple Watch Ultra 2 tiene el gesto de doble toque, una forma mágica de interactuar con el Apple Watch, y Rastreo Preciso2 para guiarte hasta tu iPhone. La potencia del S9 SiP es lo que hace posible una pantalla superbrillante y una forma nueva y mágica de interactuar rápida y fácilmente con tu Apple Watch sin siquiera tocarlo.​​