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Todos los planes incluyen datos, llamadas y textos ilimitados en
nuestra increíble red 5G. Las familias ahorran en grande
cuando todos pueden elegir su propio plan.​​ 

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  • 5G Ultra Wideband con Enhanced Video Calling y streaming de video​​ 

    2 veces más rápida que nuestra red 5G estándar en los EE. UU., sin importar cuánto la uses​​ 

  • Streaming de video en 4K 5​​ 
  • Datos para hotspot móvil ilimitados1​​ 
  • Datos internacionales, llamadas y mensajes de texto ilimitados cuando viajas al extranjero2​​ 
  • Llamadas internacionales desde EE. UU. con Global Choice 3​​ 
  • Verizon Family Plus 4​​ 
  • Identity Secure 4​​ 
  • Hasta 50% de descuento en 2 planes de datos para un reloj, una tablet y más.​​ 
$55​​  /mes*​​ 
por línea para 4 líneas con crédito promocional​​ 

  • 5G Ultra Wideband​​ 

    2 veces más rápida que nuestra red 5G estándar en los EE. UU., sin importar cuánto la uses.​​ 

  • 30 GB de datos de hotspot móvil premium1​​ 
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  • 5G​​ 

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Todos los planes incluyen​​ 

  • Llamadas, textos y datos ilimitados​​ 
  • 5G y 4G LTE​​ 
  • Llamadas, textos y datos para México y Canadá​​ 
  • Textos internacionales​​ 
  • Verizon Family​​ 
  • Bloqueo de spam de Call Filter​​ 
  • Internet residencial desde tan solo $35/mes​​ 

Todos los planes incluyen​​ 

  • Llamadas, textos y datos ilimitados​​ 
  • 5G y 4G LTE​​ 
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Notas legales​​ 

* Precio con descuento: Incluye un crédito en la cuenta de $10/mes para 3 o más líneas; el crédito vence en 36 meses. Tarifas estándar: Unlimited Ultimate: 3 líneas $70/línea, 4 o más líneas $60/línea; Unlimited Plus: 3 líneas $55/línea, 4 o más líneas $45/línea; Unlimited Welcome: 3 líneas $40/línea, 4 o más líneas $30/línea. Se requiere una línea de servicio nueva para smartphone. El crédito promocional termina si se dejan de cumplir los requisitos de elegibilidad. Con Auto Pay y factura electrónica. $10/mes por línea adicionales sin Auto Pay. Más impuestos y cargos.​​ 

1. Unlimited Ultimate: Datos ilimitados para hotspot móvil. Después de 200 GB de datos premium, ilimitados a partir de entonces a 6 Mbps. Unlimited Plus: 30 GB para hotspot móvil: Después de 30 GB en Unlimited Plus, ilimitado a partir de entonces a 3 Mbps en 5G Ultra Wideband y 600 Kbps en 5G/4G LTE.​​ 

2. Datos internacionales, llamadas y mensajes de texto ilimitados: Después de 15 GB de datos de alta velocidad, ilimitados a partir de entonces a 1.5 Mbps. Cuando viajas a más de 210 países y destinos.​​ 

3. Llamadas internacionales desde EE. UU. con Global Choice: Elige uno de los 140 países y obtén hasta 300 minutos al mes para ese país, según tu selección. Tras la asignación, se aplican tarifas con descuento.​​ 

4. Verizon Family Plus e Identity Secure: Debes adquirir y descargar Verizon Family Plus e Identity Secure. El costo se compensa con el descuento de la promoción aplicado a la factura. Es posible que se apliquen impuestos y tarifas.​​ 

5. Streaming de video en 4K: Calidad de streaming de hasta 4K al usar la red 5G Ultra Wideband en un dispositivo compatible, o de hasta 1080p al usar 5G o 4G LTE.​​ 

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Notas legales​​ 

* Precio con descuento: Incluye un crédito en la cuenta de $10/mes para 3 o más líneas; el crédito vence en 36 meses. Tarifas estándar: Unlimited Ultimate: 3 líneas $70/línea, 4 o más líneas $60/línea; Unlimited Plus: 3 líneas $55/línea, 4 o más líneas $45/línea; Unlimited Welcome: 3 líneas $40/línea, 4 o más líneas $30/línea. Se requiere una línea de servicio nueva para smartphone. El crédito promocional termina si se dejan de cumplir los requisitos de elegibilidad. Con Auto Pay y factura electrónica. $10/mes por línea adicionales sin Auto Pay. Más impuestos y cargos.​​ 

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