Datos​​ 5G Ultra Wideband con Enhanced Video Calling y streaming de video​​ 5G Ultra Wideband​​ 5G​​

Banda ultraancha 5G con Enhanced

Video Calling y streaming de video​​ 2 veces más rápida que nuestra red 5G estándar en los EE. UU., sin importar cuánto la uses.​​ Velocidades promedio de descarga de Verizon 5G UW en comparación con las velocidades promedio de descarga de VZ 5G de banda baja, según datos de Ookla® Speedtest Intelligence®, durante el segundo trimestre del 2025. Todos los derechos reservados. Explora nuestros mapas actuales de cobertura 5G y 4G LTE.​​ Obtén acceso a nuestras velocidades más rápidas con 5G Ultra Wideband. En combinación con la red 5G de Verizon, tienes cobertura confiable de costa a costa. Descarga aplicaciones, juegos, listas de reproducción (playlists) y series de TV completas en segundos. También obtendrás hotspot móvil en 5G Ultra Wideband y streaming de video en la nítida ultraalta definición 4K cuando se activa en un dispositivo compatible. Además, accede a experiencias de nuestros socios 5G exclusivos: Snapchat, Live Nation, Riot Games y Niantic. Para conocer todos los detalles, visita la página de la experiencia 5G.​​ 5G Ultra Wideband​​ 2 veces más rápida que nuestra red 5G estándar en los EE. UU., sin importar cuánto la uses.​​ Velocidades promedio de descarga de Verizon 5G UW en comparación con las velocidades promedio de descarga de VZ 5G de banda baja, según datos de Ookla® Speedtest Intelligence®, durante el segundo trimestre del 2025. Todos los derechos reservados. Explora nuestros mapas actuales de cobertura 5G y 4G LTE.​​ Obtén acceso a nuestras velocidades más rápidas con 5G Ultra Wideband. En combinación con la red 5G de Verizon, tienes cobertura confiable de costa a costa. Descarga aplicaciones, juegos, listas de reproducción (playlists) y series de TV completas en segundos. También obtendrás hotspot móvil en 5G Ultra Wideband y streaming de video en la nítida ultraalta definición 4K cuando se activa en un dispositivo compatible. Además, accede a experiencias de nuestros socios 5G exclusivos: Snapchat, Live Nation, Riot Games y Niantic. Para conocer todos los detalles, visita la página de la experiencia 5G.​​ 5G​​ Rendimiento 5G fiable​​ Obtén acceso ilimitado a nuestra red 5G. En combinación con 5G Ultra Wideband, obtendrás nuestro rendimiento más rápido. Cuando la red experimenta mucho tráfico, es posible que tus datos se ralenticen temporalmente.​​ 5G está disponible en más de 2700 ciudades. Se requiere un dispositivo compatible con 5G dentro del área de cobertura de 5G.​​

Videollamadas​​ Optimizado​​ -​​ -​​

Optimizado​​ Obtén una calidad de video y sonido optimizada en aplicaciones como FaceTime, WhatsApp y Zoom, especialmente en momentos de congestión de la red, cuando más lo necesitas.​​ Disponible en ciertas áreas de cobertura de 5G Ultra Wideband con el plan Unlimited Ultimate, dispositivo compatible y versión del sistema operativo y aplicaciones participantes. Se pueden aplicar exclusiones. Consulta la información importante del plan y las preguntas frecuentes para obtener más detalles.​​

Calidad de streaming

​​ Hasta 1080p HD​​ Hasta 720p HD​​ 480p SD​​

Hasta 1080p HD​​ Calidad de streaming en ultraalta definición de hasta 4K al usar la red de 5G Ultra Wideband en un dispositivo compatible, o de hasta 1080p al usar 5G o 4G LTE de Verizon.​​ Hasta 720p HD​​ Calidad de streaming en ultraalta definición de hasta 4K al usar la red de 5G Ultra Wideband en un dispositivo compatible, o de hasta 720p al usar 5G o 4G LTE de Verizon.​​ 480p SD​​ Calidad de streaming de hasta 480p con Verizon 5G o 4G LTE.​​

Streaming de video en 4K​​ -​​ -​​

Streaming de video en 4K​​ Calidad de streaming en ultraalta definición de hasta 4K al usar la red de 5G Ultra Wideband en un dispositivo compatible, o de hasta 1080p al usar 5G o 4G LTE de Verizon.​​ Hasta 720p HD​​ Calidad de streaming de hasta 4K al usar la red de 5G Ultra Wideband en un dispositivo compatible, o de hasta 720p al usar 5G o 4G LTE de Verizon.​​ 480p SD​​ La calidad de streaming de video es de hasta 480p en definición estándar en smartphones.​​

Hotspot móvil​​ Unlimited​​ 30 GB​​ -​​

Unlimited​​ Disfruta de datos de hotspot 5G/4G de alta velocidad para que tus otros dispositivos puedan usarlos. Tu smartphone se convierte en una conexión Wi-Fi para dispositivos como tablets, laptops y más.​​ Después de 200 GB/mes de datos premium, puedes seguir usando el hotspot a velocidades más bajas de 6 Mbps por el resto del mes. El acceso a 5G requiere un dispositivo compatible con 5G.​​ 30 GB de datos de hotspot móvil premium​​ Disfruta de datos de hotspot 5G/4G de alta velocidad para que tus otros dispositivos puedan usarlos. Tu smartphone se convierte en una conexión Wi-Fi para dispositivos como tablets, laptops y más.​​ Si se exceden los 30 GB/mes de datos de hotspot móvil de 5G Ultra Wideband, 5G o 4G LTE, todavía puedes usar el hotspot a velocidades reducidas de 3 Mbps en 5G Ultra Wideband y de 600 Kbps en 5G/4G LTE durante el resto del mes. El acceso a 5G requiere un dispositivo compatible con 5G.​​

Llamadas, textos y

datos internacionales

​​ Llamadas, textos y datos ilimitados cuando viajas internacionalmente​​ -​​ -​​

Llamadas, textos y datos ilimitados cuando viajas internacionalmente​​ Llamadas y textos ilimitados al viajar en más de 210 países y destinos. Además, obtén 15 GB/mes de datos de alta velocidad, ilimitados a partir de entonces a 1.5 mbps.​​

Llamadas internacionales

desde los EE. UU. con

Global Choice​​ Llamadas y textos internacionales desde los EE. UU.​​ -​​ -​​

Llamadas internacionales desde los EE. UU. con Global Choice​​ Selecciona uno de los 140 países y obtén hasta 300 minutos/mes para ese país según tu selección. Tras la asignación, se aplican tarifas con descuento.​​

Verizon Family Plus​​ Verizon Family Plus​​ -​​ -​​

Verizon Family Plus​​ Verizon Family Plus te ayuda a mantener a tus seres queridos seguros y conectados para que puedas tener con confianza a toda tu familia en una sola app. Las funciones incluyen monitoreo de ubicación y alertas + SafeWalk, funciones de control parental, Driving Insights y Asistencia vehicular, Asistencia 24/7, y Family Line. Para aprovechar este beneficio, los clientes deben comprar y activar este producto y recibirán un crédito en la factura por el costo total del beneficio. Se pueden aplicar cargos por mensajes y datos.​​

Identity Secure​​ Identity Secure​​ -​​ -​​

Identity Secure​​ Identity Secure es un conjunto de herramientas para proteger tu identidad de forma proactiva y reducir las probabilidades de robo de identidad. Obtén un administrador de contraseñas inteligente con monitoreo de identidad, almacenamiento seguro de archivos, monitoreo de redes sociales, limpieza de huella digital, asistencia de expertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana para resolver rápidamente cualquier amenaza y mucho más. Para aprovechar este beneficio, los clientes deben comprar y activar este producto. Los clientes pueden acceder a un crédito total de hasta $10: ya sea un crédito de $5 por línea (máximo de dos líneas), o un crédito de $10 para el producto a nivel de cuenta. 50% de descuento en planes para 2 relojes o tablets​​

Actualización de teléfono con el plan Ultimate​​ Tanto los clientes nuevos como los existentes son elegibles para recibir nuestra mejor oferta actual de smartphones con intercambio, ya sea que actualicen un dispositivo existente o agreguen una línea al plan Unlimited Ultimate.​​ Actualización de teléfono con el plan Plus​​ Tanto los clientes existentes como los nuevos son elegibles para obtener nuestra oferta actual de smartphones con intercambio, ya sea que actualicen un dispositivo existente o agreguen una línea al plan Unlimited Plus.​​ Actualización de teléfono con el plan Welcome​​ Tanto los clientes existentes como los nuevos son elegibles para recibir nuestra oferta actual de smartphones con intercambio, ya sea que actualicen un dispositivo existente o agreguen una línea al plan Unlimited Welcome.​​

Plan de datos para dispositivo conectado

​​ Hasta 50% de descuento en 2 planes de datos para un reloj, una tablet y más​​ Hasta 50% de descuento en 1 plan de datos para un reloj, una tablet y más​​ -​​