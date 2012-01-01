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Diseñada para ofrecer la mejor experiencia para los fanáticos, la aplicación STARZ te permite descargar películas y programas completos y mirarlos sin conexión, en cualquier momento y lugar. Lo que se traduce en entretenimiento premium que te acompaña a todos lados, a un precio inigualable.
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Series originales y películas exitosas de STARZ
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Obtén tu conjunto de series originales de STARZ y las mejores películas de STARZ On Demand, cuándo y dónde quieras. Día o noche, hay entretenimiento ilimitado a tu alcance, ya sea que te sientas atrapado por programas de TV de STARZ o te encante ver a tu manera cientos de películas de cada género.
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La aplicación STARZ desbloquea un mundo de streaming y descargas ilimitadas de STARZ en HD en hasta 4 pantallas a la vez. Es fácil hacer streaming de programas de STARZ en tablets y teléfonos iOS y Android para que puedas verlos estés donde estés. O simplemente relájate en casa y mira STARZ en línea con Roku, Apple TV de 4.° generación, Amazon Fire TV, Roku, dispositivos Android TV y navegadores.
Descarga películas y programas de STARZ.
¿Sabías que puedes mirar STARZ sin estar conectado a internet? La aplicación STARZ te permite descargar películas completas y programas de TV, para que puedas ver, incluso cuando no tienes acceso a internet o no deseas hacer streaming. Con nuevo contenido que se agrega cada semana, siempre hay algo interesante para que disfrutes de tu colección de STARZ sin conexión a internet.
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