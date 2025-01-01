Centro de recursos de accesibilidad Salta al contenido principal
Personal Negocios
English
Móvil
Internet residencial
Obtén nuestras mejores ofertas en teléfonos, tablets, internet residencial y más. | Comprar
end of navigation menu

¿Ves alguna vulnerabilidad de seguridad?
Di algo.

Cuéntanos más sobre tu problema.

Aviso a los consumidores.

Verizon se compromete a brindar una red segura, y todas las sugerencias recibidas en relación con la seguridad de nuestros productos se toman muy en serio. Hay que tener en cuenta lo siguiente:

  • Verizon no avala ni solicita una evaluación independiente de los productos y servicios de Verizon por vulnerabilidades de seguridad. Además, todo el uso que se haga de nuestros productos, servicios, y sitios y aplicaciones a los que se puede acceder de manera externa deben respetar nuestros Términos y Condiciones, así como también todas las leyes y normas aplicables.
  • En caso de presentarse información relacionada con la vulnerabilidad de un producto o servicio de Verizon, Verizon recibirá esta información para ayudar a atenuar la vulnerabilidad en la seguridad o para mejorar nuestro nivel de la misma. Investigaremos la información y procederemos cuando sea necesario.
  • Se debe tener en cuenta que la verificación y el tratamiento de una vulnerabilidad informada demorará un tiempo, según la cantidad y calidad de la información suministrada. Verizon no puede responder a todas y cada una de estas instancias, pero hará un esfuerzo coordinado para investigar cada caso y tomar las acciones correspondientes.
  • Verizon considera que la confidencialidad es muy importante y, como tal, mantendrá de manera confidencial toda la información relacionada con cualquier divulgación.
  • Con el objetivo de proteger la privacidad del cliente, Verizon solicitará que no se publique o comparta información sobre una vulnerabilidad posible o no verificada en ningún entorno público, hasta que hayamos investigado, respondido a y tratado la vulnerabilidad informada, ni hasta que hayamos dado aviso a nuestros clientes, en caso de ser necesario.