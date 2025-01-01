¿Ves alguna vulnerabilidad de seguridad?
Problemas con la cuenta:
- Un usuario no identificado ingresó a mi cuenta
- Tengo problemas para ingresar a My Verizon
- Me robaron mi identidad y alguien la está usando
- Observé compra(s) no autorizada(s)
Problemas con el dispositivo y otros problemas:
- Tengo un problema con mi teléfono, tablet o dispositivo
- Estoy recibiendo mensajes spam por mensaje de texto
- Estoy recibiendo emails de una cuenta de Verizon falsa
- Tengo problemas con la facturación/dispositivo/contraseña o un dispositivo robado/perdido
- Veo una posible vulnerabilidad de seguridad en el sitio web de Verizon Wireless o en un producto o servicio de Verizon Wireless
Aviso a los consumidores.
Verizon se compromete a brindar una red segura, y todas las sugerencias recibidas en relación con la seguridad de nuestros productos se toman muy en serio. Hay que tener en cuenta lo siguiente:
- Verizon no avala ni solicita una evaluación independiente de los productos y servicios de Verizon por vulnerabilidades de seguridad. Además, todo el uso que se haga de nuestros productos, servicios, y sitios y aplicaciones a los que se puede acceder de manera externa deben respetar nuestros Términos y Condiciones, así como también todas las leyes y normas aplicables.
- En caso de presentarse información relacionada con la vulnerabilidad de un producto o servicio de Verizon, Verizon recibirá esta información para ayudar a atenuar la vulnerabilidad en la seguridad o para mejorar nuestro nivel de la misma. Investigaremos la información y procederemos cuando sea necesario.
- Se debe tener en cuenta que la verificación y el tratamiento de una vulnerabilidad informada demorará un tiempo, según la cantidad y calidad de la información suministrada. Verizon no puede responder a todas y cada una de estas instancias, pero hará un esfuerzo coordinado para investigar cada caso y tomar las acciones correspondientes.
- Verizon considera que la confidencialidad es muy importante y, como tal, mantendrá de manera confidencial toda la información relacionada con cualquier divulgación.
- Con el objetivo de proteger la privacidad del cliente, Verizon solicitará que no se publique o comparta información sobre una vulnerabilidad posible o no verificada en ningún entorno público, hasta que hayamos investigado, respondido a y tratado la vulnerabilidad informada, ni hasta que hayamos dado aviso a nuestros clientes, en caso de ser necesario.