Si eres (1) residente legal de los 50 estados de EE. UU. y D.C., y (2) mayor de 18 años de edad, y tienes el plan telefónico Welcome Unlimited, Unlimited Welcome, Unlimited Plus o Unlimited Ultimate, eres elegible para comprar el beneficio del plan “Apple One" por $15/mes.​​

Una oferta por línea/cuenta.​​

La facturación comienza al inscribirse. La inscripción y el acceso comienzan en el momento de la activación de la línea.​​

Si tienes una suscripción paga a Apple One Individual activa que compraste directamente a través de Apple, tu suscripción a Apple One Individual o Apple One Familiar a través de Verizon suspenderá automáticamente tu suscripción existente. Si cancelas tu suscripción a Apple One Individual a través de Verizon, se reanudará la suscripción paga a Apple One Individual que compraste directamente a través de Apple.​​

Si tienes una suscripción de pago a Apple One Familiar activa que compraste directamente a través de Apple, tu suscripción a Apple One Individual a través de Apple y tu suscripción a Apple One Familiar a través de Apple estarán activas al mismo tiempo. Una suscripción a Apple One Familiar a través de Verizon suspenderá automáticamente tu suscripción a Apple One Familiar existente a través de Apple. Si cancelas tu suscripción a Apple One Familiar a través de Verizon, se reanudará la suscripción paga a Apple One Familiar que compraste directamente a través de Apple.​​

Si tienes una suscripción especial de pago a Apple One activa que compraste directamente a través de Apple, tu suscripción a Apple One Individual o Apple One Familiar a través de Apple y tu suscripción especial a Apple One a través de Apple estarán activas al mismo tiempo.​​

Si deseas cancelar tu suscripción paga de Apple One comprada directamente a través de Apple, necesitarás hacerlo con Apple.​​

Puedes cancelar Apple One en cualquier momento a través de My Verizon en línea o My Verizon App. La oferta puede terminar sin previo aviso.​​

El beneficio del plan de Apple One no se puede combinar con el beneficio del plan de Apple Music familiar en la misma línea/cuenta.​​

El uso de Apple One está sujeto a los Términos de uso de los servicios de contenido multimedia de Apple y a la Política de privacidad de Apple. Requiere un Apple ID y iOS 16.0 o posterior para activarse. Se requieren productos y servicios compatibles. Al aceptar, Apple y Verizon compartirán la información necesaria para activar y mantener tu suscripción a Apple One.​​

Apple, iPhone, iPad y Apple One son marcas comerciales registradas de Apple Inc.

iOS es una marca comercial o marca comercial registrada de Cisco en EE. UU. y otros países, y se utiliza bajo licencia.​​