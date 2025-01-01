Estas ofertas van mucho más allá de las fiestas
Compra teléfonos, tabletas y accesorios a precios excelentes durante todo el año.
¿Tienes preguntas? Tenemos las respuestas.
¿Cuándo son el Black Friday y el Cyber Monday 2025?
El Black Friday será el viernes 28 de noviembre de 2025 y el Cyber Monday será el lunes 1 de diciembre de 2025. No obstante, Verizon tiene ofertas increíbles durante todo el año, incluso ofertas imperdibles en smartphones e internet residencial.
¿Dónde puedo encontrar las últimas ofertas de Verizon?
Verizon siempre tiene excelentes ofertas en teléfonos, tablets, smartwatches, internet residencial y mucho más. Si quieres conocer nuestras ofertas más actualizadas, visita la página de ofertas.