Centro de recursos de accesibilidad Salta al contenido principal
Personal Negocios
English
Móvil
Internet residencial
Obtén nuestras mejores ofertas en teléfonos, tablets, internet residencial y más. | Comprar
end of navigation menu

Estas ofertas van mucho más allá de las fiestas

Compra teléfonos, tabletas y accesorios a precios excelentes durante todo el año.

Compra
These deals go way beyond the holidays

¿Tienes preguntas? Tenemos las respuestas.

¿Cuándo son el Black Friday y el Cyber Monday 2025?

El Black Friday será el viernes 28 de noviembre de 2025 y el Cyber Monday será el lunes 1 de diciembre de 2025. No obstante, Verizon tiene ofertas increíbles durante todo el año, incluso ofertas imperdibles en smartphones e internet residencial.

¿Dónde puedo encontrar las últimas ofertas de Verizon?

Verizon siempre tiene excelentes ofertas en teléfonos, tablets, smartwatches, internet residencial y mucho más. Si quieres conocer nuestras ofertas más actualizadas, visita la página de ofertas.