Al cambiarte. Con Auto Pay, Mobile + Home Discount y un descuento adicional por 3 años.

Características:

Ahorra hasta $540 durante 3 años.

Oferta por tiempo limitado para nuevos clientes elegibles de internet residencial de Fios. $20/mes por el plan Fios 300 Mbps al combinarlo con un plan de teléfono móvil pospago de Verizon (no incluye planes para negocios ni de solo datos), $15/mes de Mobile + Home Discount y $15/mes de descuento adicional. El descuento adicional se aplica como crédito en la factura por 36 meses; a partir del mes 37 se aplican las tarifas mensuales estándar. Se requiere Auto Pay y factura electrónica. Se requiere inscribirse en el programa Mobile + Home Discount. Se puede aplicar un cargo de $99 por instalación y otros términos. La disponibilidad puede variar. Sujeto a aprobación de crédito. Oferta sujeta a cambios. Las velocidades por cable e inalámbricas pueden variar según las limitaciones del dispositivo, el número de usuarios, la red y otros factores. Visita espanol.verizon.com/yourspeed para obtener más información.