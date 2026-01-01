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¿Qué tipo de descuentos puedo obtener en mi servicio móvil?
Verizon ofrece ofertas increíbles en teléfonos, como las ofertas en iPhone, Samsung Galaxy y Google Pixel.
¿Brinda Verizon alguna oferta si me cambio desde otro proveedor de servicio?
Sí. Hay ofertas de Verizon disponibles para nuevos clientes. Por ejemplo, si te cambias a nuestra red y eliges un plan Unlimited Plus, podrás acceder a algunas de nuestras mejores ofertas en smartphones y accesorios. También puedes traer tu propio dispositivo si te cambias a Verizon y acceder a las ofertas en teléfonos de Verizon después de cambiarte.
¿Cuenta Verizon con alguna oferta específica para las Fiestas?
Las ofertas de Verizon se promocionan con regularidad. Además de las promociones ofrecidas durante todo el año, también tenemos ofertas para muchos días festivos como San Valentín, el Día de las madres, el Día de los padres, además de ofertas de temporada, como las ofertas de graduación, de regreso a las clases y Black Friday. Pero recuerda que, aunque las Fiestas se acaben, los ahorros continúan en Verizon. Sigue ahorrando y echa un vistazo a todas nuestras fantásticas ofertas en cualquier época del año.
¿Cómo puedo ahorrar aún más con Verizon?
Una de las mejores formas de ahorrar aún más con Verizon es traer tu propio dispositivo cuando contrates tu nueva línea. Antes de que te des cuenta, verás cómo ahorrarás todos los meses. Hay formas adicionales de ahorrar, incluyendo un descuento de Mobile + Home Discount para clientes que tienen un plan de teléfono móvil pospago de Verizon (no incluye planes para negocios ni de solo datos) y un plan de internet con nosotros.
¿Cómo puedo reducir mi factura mensual de Verizon?
Tienes varias opciones sencillas para reducir tu factura de Verizon. Primero, encuentra tu última factura de Verizon y ve los detalles de tu plan actual. Asegúrate de ver si obtendrás algún descuento al cambiar de plan u obtener una línea adicional. Asegúrate de suscribirte a los descuentos de Auto Pay y facturación electrónica o para militares/empleados.