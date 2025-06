Las ofertas de entretenimiento de terceros requieren una línea suscrita a myPlan o un plan Verizon Home Internet con myHome. Una oferta por cada línea de Verizon elegible o plan de Verizon Home Internet (“VHI”) elegible. Se aplican términos adicionales. Ten en cuenta que puede ser necesario administrar tus suscripciones actuales de terceros, como Disney+, Hulu y ESPN+, o Netflix y Max, para evitar múltiples suscripciones y los cargos correspondientes. Debes ser mayor de 18 años. Puedes cancelar en cualquier momento. Disney+, Hulu y ESPN+: Paquete de $10 que incluye Disney+ (Con Comerciales), Hulu (Con Comerciales) y ESPN+ (Con Comerciales). SUSCRIPTORES EXISTENTES DE DISNEY+, HULU O ESPN+: La oferta no reemplazará automáticamente las suscripciones existentes. Se aplican términos. © 2025 Disney and its related entities. Netflix y Max: Paquete de $10 que incluye Netflix Estándar con anuncios y planes Max (con anuncios). La inscripción al beneficio de Netflix y Max (Con Comerciales) podría afectar tus suscripciones actuales a Netflix y Max. Se aplican términos. Max y sus elementos relacionados son propiedad de Home Box Office, Inc.