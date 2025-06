Obtén $400 de descuento en ciertos productos Samsung, por nuestra cuenta

Al gastar $799 o más en un artículo elegible en Best Buy. Con ciertos planes de Verizon Home Internet.

Características:

Internet residencial. Usa tu crédito de $400 para adquirir una amplia gama de productos de entretenimiento y electrodomésticos para el hogar de Samsung.



Televisores: transforma la experiencia de ver televisión en tu hogar Disfruta de una calidad de imagen de nivel superior con los televisores Samsung, impulsados por procesadores avanzados de IA y el sistema operativo One UI Tizen. Controla tus dispositivos conectados directamente desde tu televisor con conectividad de hogar inteligente y transmite mucho contenido gratuito con Samsung TV Plus.



Electrodomésticos - Simplifica tus rutinas diarias con IA personalizada

Experimenta una nueva generación de electrodomésticos inteligentes que aligeran tu carga y simplifican tus rutinas diarias.



Monitores: Actualiza tu escritorio

Mejora tu experiencia de ver, trabajar y jugar videojuegos con un monitor Samsung, clasificado como el número 1 en EE.UU.



Audio - Siente el ritmo con un sonido que te mueve

Actualiza tu sistema de cine en casa con Samsung, la marca número 1 en ventas de barras de sonido durante 11 años y por mucho más.



Tablets - Aprovecha el potencial de tu tablet

Mejora todo lo que haces en un dispositivo móvil con la potencia incorporada de Galaxy AI en la serie Samsung Galaxy Tab S10.



Usa tu crédito de $400 para una compra de un solo artículo de $800 o más en línea en www.bestbuy.com/verizonsamsungpromotion o compra en línea y recoge en una tienda Best Buy® cerca de ti. *Samsung es la marca de barras de sonido más vendida durante 11 años consecutivos (2014-2024) © 2025 Futuresource Consulting Usa tu crédito de $400 para una compra de un solo artículo de $800 o más en línea en www.bestbuy.com/verizonsamsungpromotion o compra en línea y recoge en una tienda Best Buy® cerca de ti. *Samsung es la marca de barras de sonido más vendida durante 11 años consecutivos (2014-2024) © 2025 Futuresource Consulting

Oferta válida hasta el 8/27/25 para un crédito de $400 mediante un código promocional para la compra de un único artículo entre ciertos dispositivos electrónicos para el hogar de Samsung (televisores, electrodomésticos, computadoras portátiles, tablets, monitores y altavoces elegibles) con un precio de venta mínimo de $799. La selección de productos puede variar. Oferta no válida para smartphones Samsung, productos de Marketplace, reacondicionados o preordenados.. Para nuevos clientes de internet residencial que activen/instalen servicios de internet Fios 2 Gig, Fios 1 Gig, 5G Home Ultimate o LTE Home Plus elegibles y canjeen dentro de los 30 días posteriores, o a más tardar el 10/26/25, lo que ocurra primero. El código promocional debe canjearse en línea en BestBuy.com/verizonsamsungpromotion. Verizon se reserva el derecho de hacer un cargo revertido por el valor del crédito de Samsung si el servicio elegible se cancela dentro de los 180 días. Una oferta por cuenta de Verizon elegible, hasta agotar existencias. Samsung y las marcas comerciales relacionadas son propiedad de Samsung Electronics Co., Ltd. Verizon no está afiliado a Best Buy. La compra, entrega, instalación y otros cargos están sujetos a los términos y condiciones de Best Buy.