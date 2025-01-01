Centro de recursos de accesibilidad​​  Salta al contenido principal​​ 
Tu entretenimiento comienza
aquí. Obtén un paquete de TV diseñado
para ti
y tu familia. Disfrútalo en la red 100%
fibra óptica.​​ 

Obtén recomendaciones de TV en vivo personalizadas y encuentra tus
aplicaciones de streaming favoritas, todo en una sola pantalla.​​ 

Disfruta de una resolución 4 veces superior que con una pantalla FHD.​​ 

Nuestro control remoto por voz con conectividad Bluetooth más avanzado
hasta la fecha. Encuéntralo rápidamente con Find My Remote.​​ 

Usa el Asistente de Google de tu control remoto para buscar más de 500,000 películas y programas, obtener recomendaciones, controlar dispositivos y más.​​ 

Puedes ver un programa o retomar desde donde lo dejaste,
sin importar en qué habitación te encuentres.​​ 

Disfruta de televisión en vivo, noticias, deportes y miles de películas y programas a pedido con Fios TV Mobile App o visita tv.verizon.com, en casa o estés donde estés.​​ 

Más que televisión por cable.
Obtén más con Fios TV.​​ 

Obtén el primer alquiler del receptor digital multimedia por nuestra cuenta.​​ 

Obtén una Tarjeta regalo de Verizon de hasta $200, por nuestra cuenta.​​ 

Elige tu plan de televisión ideal con Fios.​​ 

Elige el paquete adecuado para ti. Sin recargos, cargos por transmisión o cadenas regionales de deportes y sin cambios de precio.​​ 

Los planes de televisión, los impuestos y las condiciones varían según la región. Ingresa tu dirección y haz clic arriba para ver disponibilidad y detalles. Se puede aplicar un cargo de $99 por instalación profesional. Se puede exonerar para ciertos planes, ubicaciones, combinaciones de servicios y/o métodos de pedido.​​ 

Mejor precio​​ 

The Most Fios TV​​ 

$139/mes * ​​ 
Desde tan solo $149/mes​​ 
Más de 425 canales​​ 
Alquiler de 1 receptor digital incluido​​ 
Incluye streaming ilimitado en tus dispositivos​​ 
Servicio de DVR para varias habitaciones​​ 
Incluye MGM+, Paramount+ con SHOWTIME y STARZ​​ 
Canales​​ 
Un regalo especial, por nuestra cuenta​​ 
Tarjeta de regalo de Verizon de $200 Detalles​​ 

More Fios TV​​ 

$119/mes * ​​ 
Desde tan solo $129/mes​​ 
Más de 325 canales​​ 
Alquiler de 1 receptor digital incluido​​ 
Prueba el streaming ilimitado en tu propio dispositivo durante 2 meses por nuestra cuenta​​ 
Servicio de DVR básico​​ 
Canales​​ 
Un regalo especial, por nuestra cuenta​​ 
Tarjeta de regalo de Verizon de $50 Detalles​​ 

Fios TV Test Drive​​ 

$95/mes * ​​ 
Desde tan solo $105/mes​​ 
Ve durante 60 días y luego te recomendaremos el mejor plan para ti.​​ 
Explora más de 425 canales​​ 
Alquiler de 1 receptor digital incluido​​ 
Prueba el streaming ilimitado en tu propio dispositivo durante 2 meses por nuestra cuenta​​ 
Los nuevos suscriptores de YouTube TV ahorran $120 el primer año.​​ 

Precio regular $82.99/mes​​ reg $82.99/mes​​ 
$72.99/mes 1 ​​ 
para nuevos suscriptores por 1 año​​ 
Más de 100 canales​​ 
Sin contratos a largo plazo, cancela en cualquier momento​​ 
Seis cuentas individuales para el hogar​​ 
Incluye espacio ilimitado en tu DVR​​ 
0000​​ 

Your Fios TV​​ 

$95/mes * ​​ 
Desde tan solo $105/mes​​ 
Elige 5 canales de TV y te recomendaremos un paquete para ti.​​ 
Más de 125 canales​​ 
Alquiler de 1 receptor digital incluido​​ 
Prueba el streaming ilimitado en tu propio dispositivo durante 2 meses por nuestra cuenta​​ 
Un regalo especial, por nuestra cuenta​​ 
Tarjeta de regalo de Verizon de $50 Detalles​​ 

Your Fios TV Spotlight​​ 

$95/mes * ​​ 
Desde tan solo $105/mes​​ 
Más de 125 canales​​ 
Alquiler de 1 receptor digital incluido​​ 
Prueba el streaming ilimitado en tus propios dispositivos por 2 meses por nuestra cuenta​​ 
Incluye Paramount+ con SHOWTIME​​ 

Fios TV: Local​​ 

$79/mes * ​​ 
Desde tan solo $89/mes​​ 
60 canales locales​​ 
1 receptor digital incluido​​ 
* Para nuevos clientes para instalar La disponibilidad varía. Se pueden aplicar cargos por instalación de $99, más impuestos y términos. Se requiere Auto Pay y factura electrónica. Sujeto a la aprobación de crédito. Se necesita un router de Verizon para la funcionalidad completa de Fios TV y puedes comprarlo por $399.99 o alquilarlo por $10/mes.

1 Más impuestos. Solo para nuevos suscriptores de YouTube TV. Las tarifas regulares se aplican después de 1 año.​​ 

Ingresa tu código postal para ver los canales disponibles en tu área.​​ 

Mejor precio​​ 

Mundo Total TV​​ 

$139/mes * ​​ 
Desde tan solo $149/mes​​ 
Más de 225 canales​​ 
Alquiler de 1 receptor digital incluido​​ 
Streaming ilimitado en tu dispositivo incluido​​ 
Servicio de DVR para varias habitaciones​​ 
Incluye MGM+ y STARZ​​ 

Mundo TV​​ 

$119/mes * ​​ 
Desde tan solo $129/mes​​ 
Más de 210 canales​​ 
Alquiler de 1 receptor digital incluido​​ 
Prueba el streaming ilimitado en tu propio dispositivo durante 2 meses por nuestra cuenta​​ 
Servicio de DVR básico​​ 
* Para nuevos clientes residenciales. La disponibilidad varía. Se pueden aplicar cargos por instalación de $99, más impuestos y términos. Se requiere Auto Pay y factura electrónica. Sujeto a aprobación de crédito. La funcionalidad completa de Fios TV requiere un router de Verizon y los clientes de internet que no sean de Fios que usen un router de Verizon pueden estar sujetos a un cargo por alquiler del router de Verizon de $18/mes.

1 Más impuestos.​​ 

Más televisión para deleitarte.​​ 