Más de 425 canales​​ Accede a la mayor cantidad de canales, con más de 400 canales en calidad HD.​​ Canales completos disponibles según la ubicación del servicio.​​

Alquiler de 1 receptor digital incluido​​ Tu plan incluye nuestro receptor digital multimedia compatible con 4K para Fios TV y el control remoto por voz de Fios TV.​​ Compatible con el menú de la guía interactiva de medios en pantalla con acceso a Paga por ver, On Demand, controles parentales y recordatorio de canales favoritos. No tiene función de reloj.​​

Incluye streaming ilimitado en tus dispositivos​​ Ve tu contenido de Fios TV a través de tu propio dispositivo para streaming con la aplicación Fios TV Home.​​ Incluye una cantidad ilimitada de conexiones de dispositivos al hacer streaming de contenido de Fios TV a través de la aplicación Fios TV Home. Máximo de 2 transmisiones simultáneas. Disponible en dispositivos conectados Apple TV y Amazon Fire TV. Para clientes nuevos elegibles de Fios TV e internet.​​

Servicio de DVR para varias habitaciones​​ Graba programas y míralos cuándo y dónde quieras. Comienza un programa en una habitación, haz una pausa y luego retómalo donde lo dejaste en otra.​​ Obtén el servicio de DVR multihabitación Fios Enhanced. Ve TV hasta en 5 televisores y graba hasta 6 programas a la vez. Puedes actualizar al servicio DVR multihabitación Fios Premium y ver en hasta 10 televisores y grabar hasta 12 programas a la vez.​​