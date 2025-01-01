Política de devoluciones de Verizon - Cambios y devoluciones en 30 días

Los dispositivos y accesorios comprados entre el 11/20/25 y el 12/13/25 se podrán devolver o cambiar hasta el 1/12/26. Los dispositivos y accesorios comprados el 12/13/25 o después, se podrán devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la compra.
El período de devolución y cambio comienza en la fecha de compra o en la fecha de entrega de tu nuevo dispositivo. Un cargo por devolución de $50 se aplica a cualquier devolución o cambio de dispositivo móvil (no se incluye Hawaii). Si compraste tu dispositivo y accesorios en una tienda no operada por Verizon (tienda minorista autorizada), debes verificar la política de devoluciones de esa ubicación con respecto a la aceptación de devoluciones de dispositivos y accesorios.
Los dispositivos y accesorios comprados entre el 11/20/25 y el 12/13/25 se podrán devolver o cambiar hasta el 1/12/26. Los dispositivos y accesorios comprados el 12/13/25 o después, se podrán devolver o cambiar dentro de los 30 días posteriores a la compra.
Política de devoluciones y cambios de dispositivos móviles/accesorios
Podrás devolver o cambiar dispositivos móviles y accesorios comprados en Verizon dentro de los 30 días posteriores a la compra. Un cargo por devolución de $50 (más los impuestos aplicables) se aplica a cualquier devolución o cambio de un dispositivo móvil (excepto Hawaii). Si compraste tu dispositivo en una tienda que no es propiedad de Verizon ni operada por Verizon (centro de venta autorizado), esa ubicación puede tener su propia política de cambios/devoluciones que rige la aceptación de devoluciones y cambios de dispositivos. Conserva y consulta tu recibo para determinar si compraste en Verizon o en un centro de venta autorizado.
Podrás hacer un solo cambio. Para hacer un cambio, devuelve la mercancía (que incluye: dispositivo, cargador, batería, instrucciones y otros componentes) en la caja ORIGINAL. Toda la mercancía debe estar como nueva y acompañada del recibo original. Pueden aplicarse cargos de envío a la mercancía de cambio que Verizon te envíe.
Los dispositivos se deben devolver dentro del período de devolución de 30 días para evitar que se te aplique el cargo por cancelación prematura si tu línea de servicio tiene un plazo mínimo de contrato. Consulta el recibo de tu resumen de servicio y el Acuerdo con el Cliente para determinar si se puede aplicar un cargo por cancelación prematura.
Si devuelves tu mercancía, incluso por error, después del período de devolución, no recibirás ningún reembolso y la mercancía que hayas devuelto no te será devuelta. Si recibiste un valor promocional cuando entregaste un dispositivo y/o ahorros al instante para la compra de un nuevo dispositivo al momento de realizar la entrega, aceptas que se te cobrarán estos valores si no mantienes el servicio activo en tu nuevo dispositivo durante tres ciclos de facturación. Además, Verizon hará un cargo revertido de cualquier valor de intercambio promocional si devuelves tu dispositivo promocional o si lo intercambias por otro.
A nuestra discreción, podemos rechazar tu devolución o cobrarte un cargo por un artículo faltante o por los artículos que, según determinemos, estén dañados o requieran servicio. Si devuelves tu mercancía y nosotros la aceptamos dentro del período de devolución, te reembolsaremos el precio de compra, sujeto al cargo por reposición. Si devuelves un dispositivo móvil sin el código UPC en la caja, al monto del reembolso se le descontará el monto de cualquier reembolso por correo que haya estado disponible para el dispositivo móvil en el momento de la compra. Las compras hechas en efectivo o con cheque, tarjeta de crédito o tarjeta de regalo serán reembolsadas mediante cheque, tarjeta de crédito o tarjeta de regalo respectivamente. Si devuelves una compra que fue facturada a tu cuenta móvil, los reembolsos serán acreditados en tu cuenta móvil.
Si recibiste tu mercancía a través de "Compra uno, llévate otro gratis" ("Buy One, Get One Free" o BOGO) o una oferta similar y devuelves solo uno de los artículos, tu oferta promocional se cancelará y aparecerá un cargo en tu factura del mes siguiente por cualquier beneficio promocional asociado a la oferta. Si un dispositivo comprado como parte de una oferta BOGO se intercambia por la misma marca y modelo, solo hay que devolver el artículo que se está intercambiando. Para obtener información adicional, consulta los Términos y Condiciones de la oferta promocional.
Si Verizon debe retirar un equipo instalado de un vehículo o de una ubicación fija para una devolución o un cambio, se te cobrará un cargo por servicio.
El software abierto que haya sido comprado por separado puede cambiarse solo por un artículo exactamente igual en la tienda de Verizon Communications y no puede ser devuelto para obtener un reembolso.
Antes de devolver o cambiar algún dispositivo móvil o accesorio que tenga datos en la memoria, transfiere toda la información que quieras conservar a otra fuente de archivos. Una vez que hayas devuelto el dispositivo móvil o accesorio, no podrás recuperar tu información.
Además, debes conservar o destruir cualquier tarjeta de memoria o módulo extraíble o portátil (por ejemplo, una tarjeta SIM o tarjeta SD) para proteger tu información confidencial, como información bancaria móvil.
La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) exige que la mayoría de los dispositivos móviles en la red de un proveedor sean compatibles con GPS; por lo tanto, Verizon no permitirá que los dispositivos móviles no compatibles con GPS sean activados en nuestra red. Si cambias de un dispositivo móvil no compatible con GPS a uno compatible con GPS y luego lo devuelves dentro del período de devolución, Verizon no permitirá que el dispositivo móvil anterior no compatible con GPS funcione nuevamente en nuestra red. Sin embargo, te permitiremos cambiar tu nuevo dispositivo móvil por otro dispositivo móvil compatible con GPS que se adapte a tus necesidades, sujeto a un cargo por devolución.
Si después de comprar tu mercancía, recibiste la mercancía por correo de Verizon o la recogiste en una tienda de Verizon, puedes devolver/cambiar tu mercancía a través de My Verizon, comunicándote con el Servicio al Cliente de Verizon o visitando una tienda de Verizon, a menos que hayas recibido con tu mercancía instrucciones diferentes, en cuyo caso deberás seguir esas instrucciones. Si compraste tu mercancía en una tienda de Verizon, puedes devolverla en cualquier tienda de Verizon. Si compraste tu mercancía en un Centro de venta autorizado y no la recibiste por correo de Verizon o no la recogiste en una tienda Verizon, debes devolverla o cambiarla con ese Centro de venta autorizado de acuerdo con su Política de cambios/devoluciones. Busca la Política de devolución en verizon.com para obtener más detalles. La devolución de tu mercancía no termina automáticamente tu servicio. Debes llamar al Servicio al Cliente para cancelar el servicio.
Devolución de tarjetas de regalo
Las tarjetas de regalo no se pueden devolver o cambiar, a menos que lo exija la ley.
Cuenta mensual estándar - Cancelación del servicio
Puedes cancelar el servicio por cualquier motivo. Serás responsable del cargo por activación a menos que canceles el servicio dentro de los tres días posteriores a la activación.
También serás responsable de pagar todos los cargos de uso, cargos de acceso prorrateados, impuestos, recargos u otros cargos correspondientes que se acumulen en tu cuenta hasta la fecha de la cancelación. Si pagaste un depósito de garantía, puede que necesitemos entre 30 y 60 días para procesar la devolución del depósito de garantía. Los cargos por cualquier servicio que hayas usado en la cuenta antes de la fecha de cancelación del servicio pueden ser cobrados contra tu depósito de garantía.
Si cancelas tu servicio después del período de 30 días, pero antes del vencimiento de tu plazo mínimo, serás responsable de pagar todos los cargos mencionados anteriormente, incluido el cargo por cancelación prematura.
Esta política de cancelación de servicio no se aplica a los clientes que hayan comprado un plan prepagado.
Política de devolución del servicio Verizon Prepaid e información importante
¿Cómo acepto este Acuerdo con el Cliente Prepaid?
Aceptas el acuerdo si:
Al aceptar, declaras que tienes al menos 18 años y que legalmente puedes aceptar un acuerdo. Si lo aceptas en nombre de una organización, nos aseguras que tienes potestad suficiente para obligar por contrato a dicha organización, y donde el contexto lo requiera, por “ti” se entenderá la organización.
Si no quieres aceptarlo, no lleves a cabo ninguna de estas acciones.
No se reembolsarán los costos de servicio una vez que se haya comprado una tarjeta de recarga, se haya activado la cuenta, o se hayan pagado los cargos del plan prepagado y/o de los servicios y/o beneficios.
Última actualización: 11/20/25