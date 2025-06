Si eres (1) residente legal de los 50 estados de EE. UU. y D.C. y (2) mayor de 18 años, con un plan residencial 5G Home o LTE Home Internet, eres elegible para adquirir el beneficio del plan "Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales)" de $10/mes, que incluye acceso a Disney+ (Con Comerciales), Hulu (Con Comerciales) y ESPN+ (Con Comerciales).

Una oferta por cuenta.

La factura comienza al inscribirte. Se requiere la activación del servicio de línea/internet. El acceso a los servicios de streaming de Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales) comienza al momento del registro de cada uno de los tres servicios: Disney+ (Con Comerciales), Hulu (Con Comerciales) y ESPN+ (Con Comerciales). Cuando registras los servicios de streaming de Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales), debes registrar Disney+ (Con Comerciales) antes de registrar Hulu (Con Comerciales). Tu cuenta de ESPN+ se registrará cuando registres tu paquete en Disney+.

Si ya tienes una suscripción a Disney Bundle, Disney+, Hulu o ESPN+, puede que sea necesario administrar tu plan para no tener varias suscripciones. Es tu responsabilidad administrar tus suscripciones. Al comprar el beneficio de Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales), es posible que pierdas cualquier prueba gratuita, descuento o precio promocional asociado a tus suscripciones actuales a Disney Bundle, Disney+, ESPN+ y/o Hulu.

Si ya tienes una suscripción a Disney+ o a un Disney Bundle con un plan VHI que califica y te inscribes en el beneficio de Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales), tu suscripción existente a Disney+ o a Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales) puede ser reemplazada. Si ya tienes una suscripción paga a Disney+ o a un Disney Bundle con un plan VHI calificado y no te inscribes en el beneficio del plan Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales), tu suscripción actual a Disney+ o a tu Disney Bundle continuará a la nueva tarifa mensual de $15. Si ya tienes una oferta de Disney+ Premium de 6 meses a través de Verizon y cambias todas las líneas elegibles a los planes telefónicos Unlimited Welcome, Unlimited Plus o Unlimited Ultimate y no te inscribes en el beneficio de Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales), perderás el tiempo restante de la oferta de 6 meses y se te cobrará en tu cuenta de Verizon $15.99/mes o el precio vigente de Disney+ Premium a través de Verizon (más impuestos donde sea aplicable).

Si tienes una oferta actual de Disney+ Premium de 6 meses/12 meses a través de Verizon y te cambias a un plan VHI en el área, y no te inscribes en el beneficio del plan Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales), perderás todo el tiempo restante de la oferta de 6 meses/12 meses y se te cobrará en tu cuenta de Verizon $15.99/mes o el precio de Disney+ Premium vigente a través de Verizon (más impuestos, donde sea aplicable).

Si tienes Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales) incluido en tu plan a través de Verizon y cambias todas las líneas elegibles a los planes telefónicos Unlimited Welcome, Unlimited Plus o Unlimited Ultimate y no te inscribes en el beneficio del plan Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales), tu paquete Disney incluido anteriormente ya no estará incluido en tu plan y se te cobrará en tu cuenta de Verizon $16.99/mes o el precio vigente de Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales) a través de Verizon (más impuestos donde corresponda). Si las líneas en tu cuenta siguen siendo elegibles para la oferta de 6 meses de Disney+ o una oferta de inclusión de Disney Bundle, esas líneas continuarán recibiendo la oferta hasta que cambies esas líneas a un plan no elegible. Las ofertas pueden terminar sin previo aviso y están sujetas a términos distintos.

Si tienes Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales) incluido en tu plan a través de un plan VHI existente y cambias a un plan VHI en el mercado, y no te inscribes en el beneficio del plan Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales), tu paquete Disney ya no estará incluido en tu plan y se cobrará a tu cuenta de Verizon $16.99/mes o el precio actual de Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales) a través de Verizon (más impuestos, si corresponde). Si tienes una suscripción existente a un Disney Bundle, Disney+ o ESPN+ que se factura directamente a través de Disney o ESPN+, según corresponda, tus suscripciones existentes se pausarán después de registrar el beneficio de Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales) con Disney+. Si cancelas el beneficio de Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales) a través de Verizon, se reanudarán tus suscripciones anteriores facturadas directamente por Disney.

Si ya tienes una suscripción a Hulu (Con Comerciales), Hulu (Sin Comerciales), Hulu + Live TV, Hulu (Sin Comerciales) + Live TV, o Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales) facturada por Hulu, el beneficio de Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales) no reemplazará automáticamente esa suscripción. Después de inscribirte y completar la activación básica de la cuenta de los tres servicios de streaming que forman parte del beneficio de Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales), los suscriptores existentes de Hulu (Con Comerciales) y Hulu (Sin Comerciales) cuyo servicio es facturado directamente por Hulu verán un crédito de Hulu en su estado de cuenta por un monto equivalente al precio de venta al público de Hulu (Con Comerciales) vigente en ese momento, mientras mantengan una suscripción elegible a través de Verizon. A menos que se indique lo contrario, ten en cuenta que para recibir cualquier crédito, los suscriptores existentes deben completar la activación básica de la cuenta de Hulu a través del enlace provisto por Disney+. Ten en cuenta que los suscriptores existentes de Hulu (con comerciales) y Hulu (sin comerciales) a los que Hulu factura directamente puede que tengan que administrar los servicios adicionales para completar la activación básica de la cuenta de Hulu. Los suscriptores de uno de los planes de TV en vivo de Hulu o de Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales) facturado directamente por Hulu tendrán que cancelar o cambiar su plan básico al plan de Hulu (Con Comerciales) o Hulu (Sin Comerciales) para poder completar la activación básica de la cuenta de Hulu. Los suscriptores anuales de Hulu tendrán que cancelar su suscripción de Hulu para completar la activación básica de la cuenta de Hulu; la cancelación supondrá la pérdida del resto del período de suscripción anual y no se tendrá derecho a reembolso. Si actualmente tienes una suscripción a Hulu facturada a través de un tercero, deberás administrar tu cuenta y esperar hasta el final del período de facturación para completar la activación básica de la cuenta de Hulu; se te seguirá facturando por tu suscripción existente a Hulu hasta que administres tu cuenta. Si no tienes una suscripción a Hulu al momento de inscribirte en el beneficio del plan Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales), no podrás cambiar de plan ni comprar servicios adicionales que ofrezca Hulu mientras estés inscrito.

Para cualquier suscriptor existente de Hulu, no se reembolsarán los cargos por la suscripción ya pagados a Hulu.

Si tu suscripción a Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales), Disney+ o ESPN+ es a través de un tercero como Apple, Google, Amazon, Roku u otros, el beneficio de Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales) no reemplazará ni pausará automáticamente esa suscripción. Después de inscribirte y completar exitosamente la activación básica de la cuenta, recibirás un correo electrónico con información sobre cómo administrar tu suscripción existente. Se te seguirá facturando la suscripción existente a través del tercero hasta que sigas las instrucciones del correo electrónico.

Para asegurarte de que tus suscripciones existentes se pongan en pausa o se acrediten, o que recibas una notificación para administrar tus suscripciones existentes, en cada caso según corresponda de acuerdo con estos términos y condiciones, debes usar el mismo correo electrónico al registrar la suscripción a tu beneficio del plan de Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales) que usaste para comprar tus suscripciones existentes. Debes consultar los Términos y Condiciones de cualquier proveedor anterior en cuanto a las obligaciones en relación con la administración o cancelación de las suscripciones.

Puedes cancelar tu beneficio de Disney+, Hulu, ESPN+ (Con Comerciales) en cualquier momento a través de My Verizon en línea o My Verizon app. La oferta puede terminar sin previo aviso.

Verizon compartirá tu dirección de email y/o número de teléfono móvil con Disney para facilitar tu registro en el servicio Disney+ incluido en tu beneficio Disney+, Hulu y ESPN+ (con comerciales). Si quieres obtener más información sobre cómo Verizon maneja tus datos personales, visita el Aviso de privacidad disponible en espanol.verizon.com/privacy.

El uso del servicio Disney+ está sujeto al Acuerdo de Suscripción de Disney+ y ESPN+. El uso del servicio de Hulu está sujeto al Acuerdo de Suscripción de Hulu.