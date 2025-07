+play: Acuerdo con el Cliente y Términos de Servicio

11.1 Nuestra meta es la satisfacción del cliente, pero si existe algún problema que necesite ser resuelto, esta Sección explica las expectativas mutuas al respecto. TANTO TÚ COMO VMS ACEPTAN RESOLVER LAS DISPUTAS SOLO MEDIANTE ARBITRAJE O EN UN TRIBUNAL DE DEMANDAS DE MENOR CUANTÍA COMO SE MUESTRA A CONTINUACIÓN. ENTIENDES QUE, AL ACEPTAR ESTE ACUERDO, RENUNCIAS AL DERECHO DE PRESENTAR UNA DEMANDA ANTE UN TRIBUNAL O UN JURADO. AUNQUE LOS PROCESOS DE ARBITRAJE PODRÍAN DIFERIR, UN ÁRBITRO PUEDE OTORGARTE LAS MISMAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIÓN, Y DEBE ACEPTAR LOS MISMOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO, COMO LO HARÍA UN TRIBUNAL, SUJETO A LOS LÍMITES DE LA AUTORIDAD DE ARBITRAJE QUE SE ESTABLECEN A CONTINUACIÓN. SI LA LEY PERMITE LA CONCESIÓN DE HONORARIOS DE ABOGADO, UN ÁRBITRO TAMBIÉN PUEDE OTORGARLOS. LAS MISMAS DEFENSAS ESTÁN DISPONIBLES PARA AMBAS PARTES COMO LO ESTARÍAN EN UN TRIBUNAL, INCLUYENDO CUALQUIER PLAZO DE PRESCRIPCIÓN APLICABLE. ASIMISMO, AMBOS ACORDAMOS QUE.

11.2 ESTE ACUERDO SE RIGE POR LA LEY FEDERAL DE ARBITRAJE. EXCEPTO LOS CASOS DE UN TRIBUNAL DE DEMANDAS DE MENOR CUANTÍA, O COMO SE INDICA ESPECÍFICAMENTE A CONTINUACIÓN, CUALQUIER DISPUTA QUE DE ALGÚN MODO SE RELACIONE O SURJA DE ESTE ACUERDO, INCLUIDA LA VALIDEZ, APLICABILIDAD O ALCANCE DE CUALQUIER PARTE DE ESTE ACUERDO SERÁ RESUELTA POR UNO O MÁS ÁRBITROS NEUTRALES ANTE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE ARBITRAJE ("AAA"). ASIMISMO, PUEDES PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DE LAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES FEDERALES, ESTATALES O LOCALES CUALQUIER ASUNTO QUE PUEDAS TENER Y ESTAS AGENCIAS PUEDEN, SI LA LEY LO PERMITE, BUSCAR INDEMNIZACIÓN CONTRA NOSOTROS EN TU NOMBRE. ESTE ACUERDO DE ARBITRAJE CONTINÚA TENIENDO EFECTO INCLUSO DESPUÉS DE QUE DEJES DE RECIBIR NUESTROS SERVICIOS.

11.3 SALVO QUE TÚ Y VMS ACUERDEN LO CONTRARIO, EL ARBITRAJE TENDRÁ LUGAR EN EL CONDADO DE TU DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN. SE APLICARÁN LAS NORMAS DE ARBITRAJE PARA CONSUMIDORES DE LA AAA. LA AAA SE NIEGA A APLICAR CUALQUIER PARTE DE LA DISPOSICIÓN DE ARBITRAJE, TÚ Y VMS ELEGIRÁN OTRO PROVEEDOR DE ARBITRAJE. SI NO HAY ACUERDO, EL TRIBUNAL DEL CONDADO DE TU DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN ELEGIRÁ UN ÁRBITRO PARA QUE RESUELVA LA DISPUTA. A MENOS QUE SE ESTIPULE LO CONTRARIO EN ESTE ACUERDO, EL ÁRBITRO TENDRÁ AUTORIDAD EXCLUSIVA PARA ARBITRAR, INCLUYENDO PERO NO LIMITÁNDOSE A CUALQUIER DISPUTA RELATIVA A LA VALIDEZ, APLICABILIDAD O ALCANCE DE LA PARTE DE ESTE ACUERDO QUE INCLUYA EL ACUERDO DE ARBITRAJE. PUEDES OBTENER INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS, REGLAS Y CARGOS DE LA AAA (WWW.ADR.ORG) O DE NOSOTROS. PARA DEMANDAS DE $25,000 O MENOS, PUEDES ELEGIR QUE EL ARBITRAJE SE LLEVE A CABO BASÁNDOSE SOLO EN DOCUMENTOS ENVIADOS AL ÁRBITRO O EN UNA AUDIENCIA EN PERSONA O POR TELÉFONO. O BIEN, PARA RECLAMOS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL TRIBUNAL DE MENOR CUANTÍA DEL ESTADO DONDE SE ENCUENTRA TU DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN, YA SEA TÚ O VMS PUEDEN ELEGIR PRESENTAR UNA ACCIÓN INDIVIDUAL EN DICHO TRIBUNAL EN LUGAR DE PROCEDER AL ARBITRAJE; ASIMISMO, SI UNA DEMANDA O SOLICITUD DE ARBITRAJE PODRÍAN HABERSE INICIADO EN UN TRIBUNAL DE MENOR CUANTÍA PERO NO LO HICIERON, LUEGO TÚ O VMS PODRÁN ELEGIR QUE ASÍ SEA, EN CUALQUIER MOMENTO ANTES DE QUE SE DESIGNE AL JUEZ, MEDIANTE UNA NOTIFICACIÓN ESCRITA DE DICHA ELECCIÓN A LA CONTRAPARTE. SI ESTA DISPOSICIÓN O LA LIMITACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE DEMANDAS ANTE UN TRIBUNAL DE MENOR CUANTÍA SE CONSIDERA INVÁLIDA, ESTA DISPOSICIÓN SERÁ SEPARABLE Y EL ASUNTO SE SOMETERÁ A ARBITRAJE; EN NINGÚN CASO ESTA DISPOSICIÓN PERMITIRÁ LA PRESENTACIÓN DE UNA DEMANDA SOBRE UNA BASE COLECTIVA O DE CLASE.

11.4 ESTE ACUERDO NO AUTORIZA ARBITRAJES O MEDIACIONES COLECTIVAS, INCLUSO SI LOS PROCEDIMIENTOS O NORMAS DE LA AAA SÍ LO HICIERAN. NO OBSTANTE CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO, EL ÁRBITRO PODRÁ OTORGAR UNA COMPENSACIÓN MONETARIA O POR MANDATO JUDICIAL SOLO A FAVOR DE LA PARTE QUE PIDE EL RESARCIMIENTO Y SOLO HASTA DONDE SEA NECESARIO PARA PROPORCIONAR LA COMPENSACIÓN EXIGIDA POR LA DEMANDA INDIVIDUAL DE ESA PARTE. NINGUNA DEMANDA DE CLASE NI TEORÍA DE RESPONSABILIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES GENERALES O PETICIONES DE COMPENSACIÓN DE UN REPRESENTANTE O ABOGADO PARTICULAR PUEDE MANTENERSE EN ARBITRAJE BAJO ESTE ACUERDO. CUALQUIER PREGUNTA SOBRE LA EJECUCIÓN O INTERPRETACIÓN DE ESTE PÁRRAFO SERÁ RESUELTA POR UN TRIBUNAL Y NO POR EL ÁRBITRO.

11.5 SI ALGUNO DE NOSOTROS TIENE LA INTENCIÓN DE SOLICITAR UN ARBITRAJE SEGÚN ESTE ACUERDO, LA PARTE QUE LO SOLICITE DEBE PRIMERO NOTIFICAR POR ESCRITO LA DISPUTA A LA OTRA PARTE POR LO MENOS 60 DÍAS ANTES DE INICIAR EL ARBITRAJE. EL AVISO A VMS DEBE ENVIARSE A VERIZON DISPUTE RESOLUTION MANAGER, USANDO EL FORMULARIO DISPONIBLE AQUÍ. EL AVISO DEBE INCLUIR INFORMACIÓN SUFICIENTE QUE NOS PERMITA IDENTIFICAR TU CUENTA, ASÍ COMO EVALUAR E INTENTAR RESOLVER EL RECLAMO, INCLUIDOS EL NOMBRE Y LA DIRECCIÓN DEL TITULAR DE LA CUENTA DE VERIZON, LA TRANSACCIÓN DE +PLAY EN CUESTIÓN, UNA DESCRIPCIÓN DEL RECLAMO, LOS HECHOS ESPECÍFICOS QUE LO FUNDAMENTAN, LOS DAÑOS QUE ASEGURAS HABER SUFRIDO Y LA REPARACIÓN QUE SOLICITAS. EL REQUISITO DE NOTIFICACIÓN TIENE POR OBJETO PERMITIR A VMS PRESENTAR UNA OFERTA DE ACUERDO JUSTA Y BASADA EN HECHOS SI ASÍ LO DECIDE. NO PUEDES PROCEDER AL ARBITRAJE A MENOS QUE PROPORCIONES ESTA INFORMACIÓN. PUEDES ELEGIR QUE TE REPRESENTE UN ABOGADO U OTRA PERSONA COMO PARTE DE ESTE PROCESO, PERO SI LO HACES, DEBES INDICAR QUE TE REPRESENTARÁ UN ABOGADO EN EL FORMULARIO DISPONIBLE EN ESTE ENLACE Y CONFIRMAR QUE NOS AUTORIZAS A DISCUTIR LA INFORMACIÓN DE TU CUENTA CON ESTE ABOGADO U OTRA PERSONA. LA SUFICIENCIA DE ESTA NOTIFICACIÓN DE DISPUTA ES UN ASUNTO QUE DEBE DECIDIR UN TRIBUNAL ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DEMANDA DE ARBITRAJE. SI HAS PROPORCIONADO ESTA INFORMACIÓN Y NO SOMOS CAPACES DE RESOLVER NUESTRA DISPUTA EN EL PLAZO DE 60 DÍAS, CUALQUIERA DE LAS PARTES PUEDE PROCEDER A PRESENTAR UNA DEMANDA PARA ARBITRAJE. TE REEMBOLSAREMOS CUALQUIER CARGO DE TRAMITACIÓN QUE LA AAA TE COBRE POR EL ARBITRAJE DE LA DISPUTA EN EL MOMENTO DE SU CONCLUSIÓN, SI PARTICIPAS PLENAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO. TAMBIÉN PAGAREMOS CUALQUIER CARGO ADMINISTRATIVO Y DEL ÁRBITRO QUE COBRE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE. SI EL ÁRBITRO DETERMINA QUE TU DEMANDA SE PRESENTÓ CON FINES DE ACOSO O ES CLARAMENTE FRÍVOLA, EL ÁRBITRO TE PEDIRÁ QUE REEMBOLSES A VMS LOS CARGOS DE PRESENTACIÓN, ADMINISTRATIVOS O DEL ÁRBITRO RELACIONADOS CON EL ARBITRAJE.

11.6 PODRÍAMOS, PERO NO ESTAMOS OBLIGADOS A, OFRECER UNA RESOLUCIÓN POR ESCRITO EN CUALQUIER MOMENTO ANTES DE QUE COMIENCE LA AUDIENCIA DEL ARBITRAJE. EL MONTO O LOS TÉRMINOS DE CUALQUIER OFERTA DE RESOLUCIÓN NO PUEDEN REVELARSE AL ÁRBITRO HASTA DESPUÉS DE QUE ESTE DICTE UN LAUDO SOBRE LA DEMANDA. SI NO ACEPTAS LA OFERTA, Y EL ÁRBITRO DICTA UN LAUDO A TU FAVOR POR UN MONTO SUPERIOR AL DE NUESTRA OFERTA, PERO INFERIOR A $5,000, O SI NO TE HACEMOS UNA OFERTA Y EL ÁRBITRO DICTA UN MONTO INFERIOR A $5,000, ENTONCES ACORDAMOS PAGARTE $5,000 EN LUGAR DEL MONTO ACORDADO POR EL ÁRBITRO. EN TAL CASO, TAMBIÉN ACEPTAMOS PAGAR HONORARIOS Y GASTOS RAZONABLES DE ABOGADOS, INDEPENDIENTEMENTE DE SI LA LEY LO EXIGE EN TU CASO. SI EL ÁRBITRO TE CONCEDE UN MONTO SUPERIOR A $5,000, TE PAGAREMOS SOLAMENTE DICHO MONTO.

11.7 SI 50 O MÁS CLIENTES PRESENTAN NOTIFICACIONES DE DISPUTA CON VMS Y PLANTEAN DEMANDAS SIMILARES, Y LOS ABOGADOS DE LOS CLIENTES DE VMS QUE PRESENTAN LAS DEMANDAS SON LOS MISMOS O ESTÁN COORDINADOS PARA ESTOS CLIENTES, LAS DEMANDAS PROCEDERÁN A UN ARBITRAJE MEDIANTE UN PROCEDIMIENTO COORDINADO. EN LA PRIMERA ETAPA, SE PROCEDERÁN 50 ARBITRAJES, Y EL ABOGADO DE LOS CLIENTES DE VMS Y EL ABOGADO DE VMS SELECCIONARÁN CADA UNO VEINTICINCO (25) CASOS PARA PROCEDER PRIMERO EN ARBITRAJE EN PROCEDIMIENTOS INDIVIDUALES DE PRUEBA ANTE ÁRBITROS DISTINTOS. DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA, LAS PARTES DEBEN PARTICIPAR EN UNA MEDIACIÓN ÚNICA DE TODOS LOS CASOS RESTANTES, Y VMS PAGARÁ EL CARGO DE LA MEDIACIÓN. SI LAS PARTES NO PUEDEN ACORDAR CÓMO RESOLVER LOS CASOS RESTANTES DESPUÉS DE LA MEDIACIÓN, REPETIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE CASOS A RESOLVERSE EN PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA INDIVIDUALES ANTE ÁRBITROS SEPARADOS, SEGUIDOS DE MEDIACIÓN. EN LA SEGUNDA ETAPA, SE PROCEDERÁ CON 80 ARBITRAJES, Y EL ABOGADO DE LOS CLIENTES DE VERIZON Y EL ABOGADO DE VMS SELECCIONARÁN CADA UNO 40 CASOS PARA PROCEDER AL ARBITRAJE EN PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA INDIVIDUALES ANTE ÁRBITROS SEPARADOS, SEGUIDOS DE MEDIACIÓN. DESPUÉS DE LA SEGUNDA ETAPA, LAS PARTES DEBEN SOMETERSE A MEDIACIÓN EN TODOS LOS CASOS RESTANTES, Y VMS PAGARÁ EL CARGO DE MEDIACIÓN. OTROS CASOS QUE INVOLUCREN RECLAMOS SIMILARES PRESENTADOS POR EL MISMO ABOGADO O PROCESO COORDINADO NO SE SOMETERÁN A ARBITRAJE HASTA QUE NO SE HAYAN RESUELTO LOS ARBITRAJES Y LAS MEDIACIONES DE CONJUNTOS ANTERIORES. ACEPTAS ESTE PROCESO AUNQUE PUEDA DEMORAR EL ARBITRAJE DE TU RECLAMO. SI SE INICIA DICHO PROCESO, LA PRESENTACIÓN DE UNA NOTIFICACIÓN DE LITIGIO POR PARTE DE UN CLIENTE O LA PRESENTACIÓN DE UNA DENUNCIA ANTE UN TRIBUNAL SUSPENDERÁ TODOS LOS PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN APLICABLES AL LITIGIO DE ESE CLIENTE HASTA LA FINALIZACIÓN DEL PROCESO AQUÍ DESCRITO. UN TRIBUNAL ESTARÁ FACULTADO PARA HACER CUMPLIR ESTE PÁRRAFO, INCLUSO MEDIANTE UNA ORDEN JUDICIAL PARA PROHIBIR LAS PRESENTACIONES QUE LO INFRINJAN.

11.8 EL LAUDO ARBITRAL Y CUALQUIER CONFIRMACIÓN JUDICIAL SOLO SE APLICA AL ARBITRAJE EN EL CUAL SE OTORGÓ Y NO SE PUEDE UTILIZAR EN NINGÚN OTRO CASO, EXCEPTO PARA HACER CUMPLIR DICHO LAUDO ARBITRAL.

11.9 SI UN TRIBUNAL DETERMINA QUE NO PUEDE APLICARSE LA PROHIBICIÓN DE ARBITRAJES COLECTIVOS DEL APARTADO 11.4 O LOS LÍMITES A LA AUTORIDAD DEL ÁRBITRO EN VIRTUD DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE A TODO O PARTE DE UN LITIGIO, ENTONCES EL ACUERDO DE ARBITRAJE NO SE APLICARÁ A DICHO LITIGIO O PARTE DEL MISMO, QUE PODRÁ PROSEGUIR ANTE LOS TRIBUNALES UNA VEZ CONCLUIDOS LOS ASUNTOS ARBITRADOS O ANTES SI ASÍ LO EXIGE EL TRIBUNAL.