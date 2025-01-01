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Acuerdo de cliente de Verizon Mobile

(Para una copia de este documento en español, visite nuestro sitio web: verizon.com/espanol)

    Acuerdo con el Cliente
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    Gracias por elegir Verizon. Consulta este Acuerdo con el Cliente (“Acuerdo”) detenidamente, ya que encontrarás información importante sobre tu servicio móvil y nuestra relación comercial, la cual incluye:

    • Nuestra potestad para hacer cambios a tu Servicio o a los términos de este Acuerdo,
    • Nuestra responsabilidad en caso de que las cosas no salgan como se habían previsto y la forma en la que se debe resolver cualquier disputa entre nosotros por arbitraje o en un tribunal de demandas de menor cuantía.

    Mi Servicio
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    Tu Servicio requiere que te suscribas a un "Plan" mensual que incluye tu acceso mensual a la red, asignaciones y funciones; dónde puedes usarlos (tu "Área de cobertura"); y los cargos mensuales y de pago por uso. También puedes suscribirte a varios "Servicios opcionales", como conectividad internacional, beneficios o servicios de protección de equipo. Tu "Servicio" lo constituyen tu Plan, sus funciones y cualquier servicio opcional. Tus direcciones de facturación y envío, así como tu lugar de uso principal, deben estar dentro de las áreas servidas por la red que Verizon posee y opera. Los detalles de los Términos de Servicio, lo que incluye cualquier función del Plan, uso o restricciones de los servicios de datos, servicios opcionales y detalles sobre la administración de nuestra red, están disponibles para que los consultes en espanol.verizon.com/support/important-plan-information o, para los clientes con servicio prepagado, en espanol.verizon.com/support/prepaid-customer-info-legal. Tus términos y condiciones de Servicio están sujetos a este Acuerdo, del que forman parte. La versión actual de este Acuerdo y los Términos y Condiciones de tu Servicio están disponibles en línea en espanol.verizon.com.

    Al usar el Servicio, aceptas cada una de las disposiciones de este Acuerdo, los términos y condiciones aplicables a tu Servicio y los términos descritos en la información importante sobre el plan, aunque no los hayas leído. Este Acuerdo se aplica a ti, el titular de la cuenta (persona que, en última instancia, es responsable financiero de la cuenta) y también se aplica a todas las líneas de tu cuenta, subcuenta y a cualquiera que use tu Servicio.

    Cancelación
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    Puedes cancelar una línea de Servicio en los 30 días posteriores a la aceptación de este Acuerdo, siempre y cuando devuelvas, dentro del plazo de devolución aplicable, cualquier equipo que nos hayas comprado a nosotros o a uno de nuestros centros de venta autorizados en relación con tu aceptación de este Acuerdo, pero aún tendrás que pagar por tu Servicio hasta esa fecha. Si financiaste tu dispositivo con Verizon y cancelas tu(s) servicio(s) después de 30 días, tu saldo pendiente puede vencer inmediatamente. Al cancelar el servicio, también pueden verse afectadas las promociones asociadas con esas líneas. Puedes administrar tu Servicio en cualquier momento, incluso cancelar el servicio, en espanol.verizon.com. Si te inscribiste en el servicio Prepaid, no se otorgará ningún reembolso después de 30 días o si tu cuenta ha sido activada. Consulta espanol.verizon.com/support/return-policy/ para obtener todos los detalles e información sobre la devolución de tu equipo.

    Mi privacidad
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    Aceptar este Acuerdo significa que también aceptas nuestra Política de Privacidad, disponible en espanol.verizon.com/privacy, la cual podría actualizarse de vez en cuando y describe la información que recopilamos, cómo se usa y se comparte, y las opciones que tienes acerca de cómo se usa y se comparte cierta información. Te notificaremos o pediremos tu permiso, según corresponda, si planeamos utilizar tu información con otros fines. Es tu responsabilidad notificar a las personas que conecten dispositivos a través de tu hotspot móvil, Jetpack o router inalámbrico, que recopilaremos, usaremos y divulgaremos información sobre tus dispositivos y tu uso del Servicio, tal como se describe en nuestra Política de Privacidad. Puedes tener derechos adicionales según las leyes de privacidad de tu estado; para obtener más información, dirígete a la sección Estado de la política de privacidad. Si resides en California, puedes ver nuestro aviso de privacidad de California en verizon.com/californiaprivacy.

    Si te suscribes al Servicio cuyos cargos de uso se facturan al final del período de facturación (“Servicio pospago”), o tienes un acuerdo de plan de pago de dispositivo, podríamos investigar tu historial de crédito en cualquier momento en relación con la suscripción del servicio o el acuerdo de plan de pago de dispositivo. Si deseas conocer el nombre y la dirección de cualquier agencia de crédito que nos facilite un informe crediticio tuyo, solo tienes que solicitarlo.

    Nosotros podríamos proporcionar información acerca de tu cuenta a las agencias de crédito. Los pagos atrasados, los pagos no efectuados u otros incumplimientos de tu cuenta podrán verse reflejados en el informe crediticio.

    Autorizas a Verizon a usar o divulgar información sobre tu cuenta y dispositivo móvil, en caso de estar disponible, a Verizon o a sus proveedores de servicio mientras dure tu relación de negocios, únicamente para ayudarlos a identificarte o identificar tu dispositivo móvil y evitar fraudes. Consulta nuestra Política de privacidad para saber cómo gestionamos tus datos.

    Muchos servicios y aplicaciones que se ofrecen a través de tu dispositivo pueden ser proporcionados por terceros. Cuando accedes y usas servicios de terceros, incluyendo servicios de terceros que Verizon pone a tu disposición como parte de, o en relación con, tu Servicio de Verizon, estás sujeto a los términos de servicio y a la política de privacidad emitidos por esos proveedores terceros al usar sus servicios. Debes leer los términos y la política de privacidad correspondientes antes de usar, enlazarte con o descargar un servicio o aplicación proporcionada por un tercero.

    Aceptas que Verizon y las agencias de cobranza que trabajan en nuestro nombre te contacten con respecto al estado de tu cuenta, incluidos cargos vencidos o actuales, usando llamadas pregrabadas, emails y llamadas o mensajes entregados por un sistema telefónico de marcado automático a cualquier número de teléfono móvil, otro número de contacto o dirección de correo electrónico que proporciones. Verizon tratará cualquier número de teléfono móvil y cualquier dirección de email que proporciones como privados y solo tú podrás acceder a ellos; reconoces que podemos enviarte recibos, avisos (incluidos avisos de facturación) y otros documentos relacionados con tu servicio a esta(s) dirección(es) de email o por mensaje de texto en CUALQUIER MOMENTO. A menos que nos notifiques que tu servicio móvil se encuentra en otro huso horario, se realizarán llamadas a tu dispositivo celular durante horas permitidas de llamadas según el huso horario afiliado al número de teléfono móvil que proporcionaste. Las preferencias de comunicación se pueden administrar en cualquier momento visitando espanol.verizon.com/myverizon.

    ¿Qué pasa si mi Servicio Pospago se cancela antes de que finalice el plazo de mi contrato?
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    Si te estás suscribiendo al servicio Pospago como consumidor, aceptas suscribirte a una línea de Servicio bajo una modalidad de mes a mes. Si te registraste por un período de contrato mínimo, como se muestra en tu recibo o confirmación de pedido, una vez que hayas completado el período de tu contrato, automáticamente te convertirás en cliente mes a mes para esa línea de Servicio. (Si tu Servicio se suspende sin facturación o a una tarifa reducida de facturación, ese tiempo no cuenta para completar el plazo de tu contrato). Asimismo, si compraste tu dispositivo móvil de un agente autorizado o a través de un tercero, debes verificar si se cobra un cargo por cancelación por separado.

    Si compraste un dispositivo con un acuerdo de cuotas mensuales y cancelas el servicio, deberás verificar dicho acuerdo para determinar si tienes que liquidar el saldo inmediatamente.

    Tu número de móvil y transferencia
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    Puedes llevar o transferir tu número de teléfono móvil a otro proveedor de servicio. Si transfieres un número que tienes con nosotros, entenderemos que nos estás solicitando la cancelación de tu Servicio para ese número. Una vez que se complete el proceso de transferencia, no podrás usar nuestro servicio para ese número, pero seguirás siendo responsable del pago de todos los cargos y tarifas hasta el final de ese ciclo de facturación, como con cualquier otra cancelación. Si eres cliente del servicio Prepaid, no tendrás derecho a recibir un reembolso por ningún saldo en tu cuenta. Si transfieres un número de teléfono a nuestra compañía, ten en cuenta que es posible que no podamos brindarte de inmediato algunos servicios, como los servicios de ubicación del 911. No tienes derecho alguno sobre el número de tu teléfono móvil, salvo el que puedas tener para transferirlo. Después de desconectar una línea de servicio, por cualquier motivo, el número de teléfono móvil (MTN, por sus siglas en inglés) no se podrá suspender, reservar ni recuperar.

    ¿Puede encargarse otra persona de administrar toda o una parte de mi cuenta pospago?
    Consulta la respuesta completa

    No hay problema, solo notifícanos por teléfono, en persona o por escrito. Puedes designar a alguien para que administre tu cuenta de Postpay. La persona que designes (el Administrador de la cuenta) debe tener 18 años o más (19 en Alabama y Nebraska) y no debe usar un dispositivo o servicio cuyo uso esté previsto para un niño. Cualquiera que designes como administrador de la cuenta podrá realizar cambios en tu cuenta, lo que incluye agregar nuevas líneas de servicio, comprar uno o varios dispositivos móviles nuevos mediante un acuerdo de plan de pago de dispositivo según tu historial crediticio, facturar algunos servicios y accesorios a tu cuenta, y extender el plazo de tu contrato. Es posible que algunos titulares de la cuenta quieran crear una subcuenta. Con una subcuenta, el titular de la cuenta puede designar una o más líneas para una subcuenta y enviar la factura de las líneas en una subcuenta a un administrador de la cuenta especificado con la intención de que pague esa parte por separado. Tú, el Titular de la cuenta, sigues siendo responsable de cualquier cambio que un Administrador de la cuenta realice en tu cuenta o subcuenta.

    ¿Verizon puede modificar este Acuerdo o mi Servicio?
    Consulta la respuesta completa

    Podemos cambiar los precios y/o cualquier otro término de tu Servicio o de este Acuerdo en cualquier momento, pero te avisaremos primero (excepto como se indica a continuación en las secciones "¿Qué cargos establece Verizon?" e "Impuestos, tarifas y otros cargos del gobierno"), incluyendo un aviso por escrito si tienes el Servicio pospago. Si usas tu Servicio una vez que la modificación entre en vigor, se entenderá que aceptaste el cambio. Si eres cliente con servicio pospago y un cambio en tu Plan o en este Acuerdo te perjudica, puedes cancelar la línea de Servicio que se haya visto afectada dentro de los 60 días posteriores al recibo del aviso sin tener que pagar un cargo por cancelación prematura en caso de que no invalidemos el cambio después de que nos hayas notificado tu objeción. No obstante esta disposición, si hacemos algún cambio a la disposición de resolución de disputas de este Acuerdo, dicho cambio no afectará la resolución de cualquier disputa que hubiera surgido antes del cambio, a menos que quieras que se apliquen a una disputa pendiente.

    Mi dispositivo móvil
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    Tu dispositivo inalámbrico debe cumplir con las regulaciones de la Comisión Federal de Comunicaciones, estar certificado para su uso en nuestra red y ser compatible con tu servicio. Podemos cambiar remotamente y sin previo aviso el software, las aplicaciones o la programación de tu dispositivo móvil. Esto podría afectar tu información almacenada o la forma en la que programaste o usas tu dispositivo móvil. Al activar un Servicio que usa una tarjeta SIM (Módulo de Identificación del Suscriptor), aceptas que somos los dueños de la propiedad intelectual y del software en la tarjeta SIM, que podemos cambiar remotamente y sin aviso previo el software o cualquier otra información en la tarjeta SIM, y que podemos usar cualquier capacidad en la tarjeta SIM para fines administrativos, de la red, de negocios y/o comerciales. A fin de mitigar el robo y otras actividades fraudulentas, los dispositivos recién comprados pueden estar bloqueados para funcionar exclusivamente en la red de Verizon durante 60 días. Para más información, visita espanol.verizon.com/support/device-unlocking-policy.

    ¿Dónde y cómo funciona el Servicio móvil de Verizon?
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    Los dispositivos móviles usan transmisiones de radio, por lo que lamentablemente no podrás recibir el Servicio cuando tu dispositivo no esté dentro del alcance de una señal de transmisión. Y ten en cuenta que, incluso dentro de tu Área de cobertura, hay muchos factores que pueden afectar la disponibilidad y la calidad de tu Servicio, como la capacidad de la red, tu dispositivo, el terreno, construcciones, la vegetación y el clima.

    ¿Cómo calcula Verizon mis cargos?
    Consulta la respuesta completa

    Aceptas pagar todos los cargos por acceso, uso y otros en los cuales tú o cualquier otro usuario de tu dispositivo móvil incurran. Si múltiples dispositivos móviles están asociados a tu cuenta, aceptas pagar todos los cargos en los que los usuarios de dichos dispositivos móviles incurran. Para cargos basados en la cantidad de tiempo usado o en los datos enviados o recibidos, redondearemos cualquier fracción al siguiente minuto entero o, dependiendo de cómo se facture el uso de datos, al siguiente megabyte o gigabyte entero. Para las llamadas salientes, el tiempo de uso comienza al oprimir Enviar por primera vez o cuando la llamada se conecta a una red, y para las llamadas entrantes, cuando la llamada se conecta a una red (lo que puede ser antes de que suene el teléfono). El tiempo de uso puede terminar varios segundos después de oprimir Terminar o después de que se desconecte la llamada. Para las llamadas hechas en nuestra red, solo cobramos las que sean contestadas, incluidas las llamadas contestadas por máquinas. Para el Servicio Pospago, el uso no siempre puede procesarse enseguida y puede incluirse en una factura posterior; sin embargo, el uso cuenta para tu asignación del mes en el que el Servicio se usó.

    ¿Cuáles son los cargos que fija Verizon?
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    Además del costo de tu plan o de cualquiera de las funciones a las que te suscribas, nuestros cargos pueden también incluir un cargo administrativo y de Telco Recovery, lo que se suma a los otros cargos descritos en este Acuerdo. El Cargo Administrativo y de Recuperación de Telecomunicaciones no es un impuesto, no es exigido por ley, no está necesariamente relacionado con una acción del gobierno, y lo retenemos en su totalidad o en parte. El monto del cargo administrativo y de Telco Recovery, y lo que se paga con ese dinero, podría cambiar con el tiempo. Nuestros cargos también incluyen el cargo del Servicio Universal Federal y un Cargo Normativo, que no son impuestos, no son exigidos por ley y no están relacionados con cargos impuestos por el gobierno, y pueden cambiar. En el caso de aquellos cargos impuestos por el gobierno que podemos recuperar a través de nuestros clientes mediante el cobro de tarifas, cargos o recargos, es posible que no podamos notificarte por anticipado sobre cambios en estos cargos. Para más información, visita  espanol.verizon.com/support/surcharges/.

    Impuestos gubernamentales, tarifas y otros cargos
    Consulta la respuesta completa

    También debes pagar todos los impuestos, tarifas y otros cargos que el gobierno federal, estatal y local nos exija que recaudemos de nuestros clientes. Ten en cuenta que no podremos notificarte por anticipado sobre cambios en estos cargos.

    ¿Qué es roaming?
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    Estás en “roaming” o en itinerancia cuando tu dispositivo móvil usa una red fuera de tu Área de cobertura o se conecta a la de otra compañía, lo cual puede ocurrir incluso dentro de tu Área de cobertura. Puede haber tarifas más altas y cargos adicionales (incluidos cargos por larga distancia, conexión o por llamadas que no se conecten) y tu servicio de datos puede ser limitado o más lento cuando estés en roaming.

    ¿Cómo puedo prevenir cargos inesperados en mi factura?
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    Muchos servicios y aplicaciones son accesibles en o a través de dispositivos inalámbricos, incluidas las compras de juegos, películas, música y otros contenidos. Algunos de estos servicios los provee Verizon. Otros son proporcionados por terceros que pueden ofrecer la opción de cargar los cargos a tu factura de Verizon u otros métodos de pago. Los cargos pueden ser únicos o recurrentes. Se te informará a ti o a la persona que esté usando tu dispositivo o un dispositivo asociado a tu cuenta sobre el monto y la frecuencia de los cargos en el momento de realizar una compra. Si el comprador elige cargar los cargos a tu cuenta, estos cargos se convertirán en parte del monto adeudado para ese ciclo de facturación. Verizon ofrece herramientas para bloquear o restringir estos servicios, y para bloquear toda la facturación de servicios de terceros en tu factura de servicio móvil de Verizon, en verizonwireless.com/myverizon. No admitimos llamadas a los números 900, 976 y otros números internacionales de tarifa premium.

    ¿Cómo y cuándo puedo disputar cargos?
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    Si eres cliente del Servicio Pospago, puedes impugnar tu factura, pero a menos que la ley establezca lo contrario o que impugnes cargos por la pérdida o el robo de tu dispositivo móvil, aún tienes que pagar todos los cargos hasta que se resuelva la impugnación. PUEDES LLAMARNOS PARA IMPUGNAR CARGOS EN TU FACTURA O POR CUALQUIER SERVICIO O SERVICIOS QUE SE TE HAYAN FACTURADO, PERO SI DESEAS CONSERVAR TU DERECHO A ENTABLAR UN ARBITRAJE O CASO EN EL TRIBUNAL DE DEMANDAS DE MENOR CUANTÍA RESPECTO A DICHA IMPUGNACIÓN, DEBERÁS ESCRIBIRNOS A LA DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE QUE APARECE EN TU FACTURA O COMPLETAR EL FORMULARIO DE AVISO DE IMPUGNACIÓN COMPLETO DISPONIBLE EN: https://espanol.verizon.com/about/nod/notice-of-dispute-wireless-form.

    ¿Qué derechos tengo por llamadas desconectadas o interrupción del Servicio?
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    Si se te corta una llamada en tu área de cobertura, vuelve a marcar. Si contestan en los próximos 5 minutos, llámanos durante los siguientes 90 días si eres cliente del Servicio Pospago, o durante los siguientes 45 días si eres cliente del servicio Prepaid, y te daremos un crédito de 1 minuto de tiempo de uso. Si eres cliente del servicio Postpay y pierdes el Servicio en tu Área de cobertura durante más de 24 horas seguidas y es por nuestra culpa, llámanos en el plazo de 180 días y te daremos un crédito por el tiempo perdido. Ten en cuenta que estos son tus únicos derechos en caso de llamadas desconectadas o interrupción del servicio.

    Facturación y pagos
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    Si eres cliente del servicio pospago y no recibimos tu pago a tiempo, te cobraremos un cargo por pago atrasado de hasta el 5 por ciento al mes sobre el saldo impago, o un monto fijo de $7 al mes, el que sea mayor, si lo permite la ley en el estado de tu dirección de facturación. (Si eliges otra compañía para que te facture por el Servicio [según un programa aprobado por Verizon], los cargos por pagos atrasados son fijados por dicha compañía, pudiendo ser más elevados que los nuestros). Los cargos por pagos atrasados son parte de las tarifas y cargos que aceptas pagarnos. Si no pagas a tiempo y remitimos tu(s) cuenta(s) a un tercero para recaudación, se te cobrará un cargo por recaudación que debes pagar al momento de la remisión al tercero. El cargo será calculado según el porcentaje máximo permitido por la ley correspondiente, sin exceder el 18 por ciento. Podríamos exigir un depósito durante la activación o más adelante, o un depósito mayor. Pagaremos un interés simple en cualquier depósito según las tasas requeridas por ley. Podemos aplicar depósitos o pagos en cualquier orden a cualquier monto que nos debas en cualquier cuenta. Si tu saldo de crédito final es menor a $1, solo te lo reembolsaremos si lo solicitas. Si tu servicio se suspende o se cancela, tendrías que pagar un cargo para reactivarlo. La facturación del Servicio móvil comienza cuando se activa tu Servicio o, si tu dispositivo es enviado por correo, en la fecha de entrega estimada, lo que ocurra primero; la facturación del servicio Verizon Home Internet comienza en la fecha de entrega estimada, o el día de la recogida en la tienda o de la finalización de la configuración profesional, lo que ocurra primero. Tu fecha de entrega estimada es la fecha de entrega que nuestro socio de envío proporciona cuando lo ponemos a su cuidado para su envío.

    Si eres cliente del servicio Prepaid de Verizon, puedes recargar tu saldo en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento al hacer otro pago. Si mantienes un saldo en tu cuenta Prepaid, este no debe exceder los $1,000 y es posible que no puedas recargarlo cuando llegues a $1,000. Podemos aplicar tus pagos a cualquier monto que nos puedas deber si los pagos anteriores de recargas en tu cuenta hubieran sido revertidos. Si no tienes suficientes fondos en tu cuenta para cubrir tu Servicio y no los agregas en un plazo de 60 días, tu cuenta será cancelada y se perderá cualquier saldo sin usar.

    Si tu cheque o pago bancario electrónico a nosotros es devuelto sin pagar, cobraremos a tu cuenta un cargo por pago devuelto que no excederá los $30 o el máximo permitido por ley. Se aplicarán las legislaciones sustantivas de Pennsylvania a disputas relacionadas con cheques presentados como pago total o por menos del saldo total vencido, independientemente de los conflictos de leyes y normas de dicho estado. Si realizas un pago o haces un arreglo de pago a través de un representante de nuestros centros de llamadas, es posible que te cobremos un Cargo por asistencia del agente. Si realizas un pago mientras tu cuenta tiene un saldo acreedor, podemos rechazar, revertir o devolver el pago completo.

    Acuerdo de pago de respaldo
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    Cuando especifiques la cuenta para el pago o el método de pago que quieres que usemos para efectuar cargos o débitos, en caso de que tu cuenta se cierre con saldos pendientes, nos autorizas a facturar a dicha cuenta de pago o método de pago el monto de cualquiera de tus saldos pendientes que sigas adeudándonos por cualquiera de tus cuentas de Verizon. Si el método de pago es una tarjeta de crédito o de débito, también accedes a que podamos obtener información actualizada de la cuenta del emisor de tu tarjeta o de la red de tarjetas correspondiente a dicha tarjeta. Además, afirmas que estás autorizado a aprobar todos los cargos que se cobren a la cuenta o método de pago designado.

    ¿Qué pasa si pierdo o me roban mi dispositivo móvil?
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    Estamos aquí para ayudarte. Notifícanos de inmediato para que podamos suspender tu Servicio e impedir que otra persona lo use. Si eres cliente del Servicio Pospago y tu dispositivo móvil se usa después de la pérdida o robo, pero antes de reportarlo, y deseas recibir un crédito por cualquier cargo por dicho uso, analizaremos la actividad de tu cuenta y cualquier otra información que quieras que consideremos. Ten en cuenta que se te puede responsabilizar por el pago de los cargos si tardas en comunicarnos la pérdida o robo sin motivo razonable, pero no tendrás que pagar los cargos que impugnes mientras se investigan. Si eres cliente de California y no te hemos otorgado una suspensión de cortesía de los cargos mensuales recurrentes durante el último año, te ofreceremos una por 30 días o hasta que reemplaces o recuperes tu dispositivo móvil, lo que suceda primero.

    Verizon verifica esto periódicamente y proporciona informes a la lista de la Asociación del Sistema Global para las Comunicaciones Móviles ("GSMA") de los dispositivos denunciados como perdidos, robados u obtenidos fraudulentamente. Si en algún momento se ha denunciado el IMEI de un dispositivo de esa lista, Verizon suspenderá el servicio en ese dispositivo. Si obtienes o activas un dispositivo que se ha denunciado como perdido o robado, o un dispositivo que está en tu cuenta es posteriormente denunciado como perdido o robado, debes pedir al vendedor que lo elimine de la lista de dispositivos perdidos o robados.

    ¿Qué derechos tiene Verizon de limitar o cancelar el Servicio o finalizar este Acuerdo?
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    Podemos, sin previo aviso, limitar, suspender o dar por terminado tu Servicio o cualquier acuerdo contigo por cualquier causa razonable, incluyendo, entre otros motivos: (1) si tú: (a) incumples este acuerdo o nuestra Política de uso aceptable (espanol.verizon.com/about/terms-conditions/acceptable-use-policy) o políticas de uso prohibidas; (b) revendes tu Servicio; (c) utilizas tu Servicio para cualquier fin ilícito, incluido el uso que infrinja las sanciones comerciales y económicas y las prohibiciones promulgadas por cualquier organismo gubernamental estadounidense; (d) instalas, implementas o utilizas cualquier equipo de regeneración o mecanismo similar (por ejemplo, un repetidor) para originar, amplificar, mejorar, retransmitir o regenerar una señal de RF sin nuestro permiso; (e) nos robas o mientes; o, en caso de ser cliente del Servicio Pospago, (f) no pagas tu factura a tiempo; (g) incurres en cargos superiores a un depósito requerido o a un límite de facturación, o sustancialmente superiores a tus cargos de acceso mensuales (incluso si aún no hemos facturado los cargos); (h) proporcionas información crediticia que no podemos verificar; (i) no puedes pagarnos o te declaras en quiebra; o (j) incumples cualquier acuerdo de financiación de dispositivos con Verizon; o (2) si tú, o cualquier usuario de tu dispositivo o cualquier línea de servicio en tu cuenta, o cualquier administrador de cuenta en tu cuenta: (a) amenazan, acosan o utilizan lenguaje vulgar y/o inapropiado hacia nuestros representantes; (b) interfieren con nuestras operaciones; (c) envían "spam" o participan en otro tipo de mensajería o llamadas abusivas; (d) modifican tu dispositivo con respecto a las especificaciones del fabricante; o (e) utilizan el Servicio de manera que afecte negativamente a nuestra red o a otros clientes. Según se describe en nuestra página de internet abierta espanol.verizon.com/about/our-company/open-internet y en la Información importante del Plan en espanol.verizon.com/support/important-plan-information, es posible que los datos móviles y de acceso móvil fijo de las personas que consumen muchos datos tengan prioridad después de otro tráfico en momentos de congestión durante un mes de facturación afectado. También podemos limitar temporalmente tu servicio por cualquier motivo operativo o gubernamental.

    ¿Califico para recibir descuentos especiales?
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    Si eres cliente del servicio pospago, puedes calificar para un descuento si estás y continúas afiliado a ciertas profesiones o a una organización que tenga un acuerdo con nosotros. Salvo que tu descuento se gestione a través de un programa de descuentos para empleados gubernamentales, podríamos compartir cierta información sobre tu Servicio (incluidos tu nombre, tu número de teléfono móvil y la cantidad total de tus cargos mensuales) con tu organización cada cierto tiempo, para asegurarnos de que aún calificas. Podríamos ajustar o eliminar tu descuento según el acuerdo de tu organización con nosotros, y suprimir tu descuento si dejas de calificar o vence el plazo de tu contrato. En cualquier caso, no podrá considerarse que esto tenga un efecto perjudicial para ti.

    DESCARGO DE RESPONSABILIDAD SOBRE GARANTÍAS
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    No afirmamos ni otorgamos garantías, expresas o implícitas, que incluyen, en la medida permitida por la ley aplicable, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o idoneidad para un propósito determinado, sobre tu Servicio, tu dispositivo móvil o cualquier aplicación a la que tengas acceso con tu dispositivo móvil. No garantizamos que tu dispositivo móvil funcionará perfectamente, que todas las funciones se desempeñarán, que tu dispositivo no necesitará actualizaciones o modificaciones ocasionales, o que no se verá afectado negativamente por modificaciones relacionadas con la red, actualizaciones o actividades similares.

    EXENCIONES Y LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD
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    Tanto tú como Verizon aceptan limitar las reclamaciones entre sí únicamente a los daños directos. Esto significa que, en la medida máxima permitida por la ley aplicable, ninguno de nosotros reclamará daños indirectos, especiales, consecuentes, incidentales, triples o punitivos, independientemente de la teoría de responsabilidad. Por ejemplo, los daños no permitidos incluyen aquellos que surjan de una falla del Servicio o del dispositivo, acceso no autorizado o cambios en su cuenta o dispositivo, o el uso de su cuenta o dispositivo por parte de otros para autenticar, acceder o realizar cambios en una cuenta de terceros, como una cuenta financiera o de criptomonedas, incluido el cambio de contraseñas o la transferencia o el retiro de fondos. Esta limitación también se aplica si presenta una demanda contra uno de nuestros proveedores, en la medida en que estemos obligados a indemnizar al proveedor por la demanda. Aceptas que no somos responsables por los problemas ocasionados por ti u otras personas, o por cualquier causa de fuerza mayor. También aceptas que no somos responsables por mensajes de voz u otros mensajes perdidos o borrados, o por información (como fotos) que se pierda o se borre mientras trabajamos en tu dispositivo. Si otra compañía de telefonía móvil resulta involucrada en cualquier problema (por ejemplo, mientras estás en roaming), también aceptas cualquier limitación de responsabilidad que imponga.

    ¿CÓMO RESUELVO LAS DISPUTAS CON VERIZON?
    Consulta la respuesta completa

    CONFIAMOS EN QUE ESTARÁS SATISFECHO CON NUESTROS SERVICIOS, PERO SI EXISTE ALGÚN PROBLEMA QUE NECESITE SER RESUELTO, ESTA SECCIÓN EXPLICA LAS EXPECTATIVAS MUTUAS AL RESPECTO.

    TÚ Y VERIZON ACUERDAN RESOLVER LAS DISPUTAS SOLO POR ARBITRAJE O EN UN TRIBUNAL PARA DEMANDAS DE MENOR CUANTÍA, COMO SE EXPONE A CONTINUACIÓN. ENTIENDES QUE, AL ACEPTAR ESTE ACUERDO, RENUNCIAS AL DERECHO DE PRESENTAR UNA DEMANDA ANTE UN TRIBUNAL O UN JURADO. AUNQUE LOS PROCESOS EN ARBITRAJE PODRÍAN DIFERIR, UN ÁRBITRO PUEDE OTORGARTE LAS MISMAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIÓN, Y DEBE ACEPTAR LOS MISMOS TÉRMINOS DE ESTE ACUERDO, COMO LO HARÍA UN TRIBUNAL, SUJETO A LOS LÍMITES DE LA AUTORIDAD DE ARBITRAJE QUE SE ESTABLECEN A CONTINUACIÓN. SI LA LEY PERMITE LA CONCESIÓN DE HONORARIOS DE ABOGADO, UN ÁRBITRO TAMBIÉN PUEDE OTORGARLOS. LAS MISMAS DEFENSAS ESTÁN DISPONIBLES PARA AMBAS PARTES COMO LO ESTARÍAN EN UN TRIBUNAL, INCLUYENDO CUALQUIER PLAZO DE PRESCRIPCIÓN APLICABLE. ADEMÁS, ACORDAMOS LO SIGUIENTE:

    (1) ESTE ACUERDO SE RIGE POR LA LEY FEDERAL DE ARBITRAJE. EXCEPTO EN LOS CASOS DEL TRIBUNAL DE DEMANDAS DE MENOR CUANTÍA, O COMO SE INDICA ESPECÍFICAMENTE A CONTINUACIÓN, TODA DISPUTA QUE ESTÉ RELACIONADA CON O SURJA DEL PRESENTE ACUERDO SERÁ RESUELTA POR UNO O MÁS ÁRBITROS IMPARCIALES ANTE LA ASOCIACIÓN AMERICANA DE ARBITRAJE (“AAA,” POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) COMO SE EXPLICA A CONTINUACIÓN EN EL PÁRRAFO 2. ESTO INCLUYE, ENTRE OTROS, TODA DISPUTA QUE SE PRESENTE EN RELACIÓN CON LA VALIDEZ, LA EJECUTABILIDAD O EL ALCANCE DE CUALQUIERA DE LAS PARTES DEL PRESENTE ACUERDO (INCLUIDO EL ACUERDO QUE SE SOMETERÁ A ARBITRAJE), CUALQUIER EQUIPO, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE RECIBAS DE NUESTRA PARTE, CUALQUIER TIPO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE A CUALQUIERA DE DICHOS PRODUCTOS O SERVICIOS, NUESTROS ESFUERZOS POR COBRAR LOS MONTOS QUE NOS ADEUDES POR DICHOS PRODUCTOS O SERVICIOS, O LAS PRESUNTAS LESIONES PERSONALES O INVASIÓN DE LA PRIVACIDAD RELACIONADAS CON DICHOS PRODUCTOS O SERVICIOS, ASÍ COMO TAMBIÉN LAS DISPUTAS QUE TENGAS CON NUESTROS EMPLEADOS O REPRESENTANTES. ASIMISMO, PUEDES PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DE LAS AGENCIAS GUBERNAMENTALES FEDERALES, ESTATALES O LOCALES CUALQUIER ASUNTO QUE PUEDAS TENER Y ESTAS AGENCIAS PUEDEN, SI LA LEY LO PERMITE, BUSCAR INDEMNIZACIÓN CONTRA NOSOTROS EN TU NOMBRE. ESTE ACUERDO DE ARBITRAJE CONTINÚA TENIENDO EFECTO INCLUSO DESPUÉS DE QUE DEJES DE RECIBIR NUESTROS SERVICIOS.

    (2) A MENOS QUE TÚ Y VERIZON ACEPTEN LO CONTRARIO, EL ARBITRAJE SE REALIZARÁ EN EL CONDADO DE TU DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN. ADEMÁS, SE APLICARÁN LAS NORMAS DE ARBITRAJE DE LA AAA. SI LA AAA SE NIEGA A EJECUTAR CUALQUIER PARTE DE LA DISPOSICIÓN DE ARBITRAJE, TÚ Y VERIZON DEBERÁN SELECCIONAR OTRO ÁRBITRO. SI NO SE LLEGA A UN ACUERDO, UN TRIBUNAL DEL CONDADO DE TU DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN SELECCIONARÁ UN ÁRBITRO PARA QUE RESUELVA LA DISPUTA. EXCEPTO SE DISPONGA DE ALGÚN OTRO MODO EN EL PRESENTE ACUERDO, SE DESIGNARÁ UN ÁRBITRO INDIVIDUAL PARA DETERMINAR LOS MÉRITOS DE LA DISPUTA Y TENDRÁ LA AUTORIDAD EXCLUSIVA PARA ARBITRAR, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS DISPUTAS RELACIONADAS CON LA VALIDEZ, LA EJECUTABILIDAD O EL ALCANCE DE CUALQUIER PARTE DEL PRESENTE ACUERDO (INCLUIDO EL ACUERDO QUE SE SOMETERÁ A ARBITRAJE). PUEDES OBTENER INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTOS, REGLAS Y CARGOS DE LA AAA (WWW.ADR.ORG) O DE NOSOTROS. PARA DEMANDAS DE $25,000 O MENOS, PUEDES ELEGIR QUE EL ARBITRAJE SE LLEVE A CABO BASÁNDOSE SOLO EN DOCUMENTOS ENVIADOS AL ÁRBITRO O EN UNA AUDIENCIA EN PERSONA O POR TELÉFONO. COMO ALTERNATIVA, PARA DEMANDAS DENTRO DEL LÍMITE JURISDICCIONAL DEL TRIBUNAL DE DEMANDAS DE MENOR CUANTÍA DEL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA TU DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN, TÚ O VERIZON PUEDEN ELEGIR PRESENTAR UNA DEMANDA INDIVIDUAL ANTE EL TRIBUNAL DE DEMANDAS DE MENOR CUANTÍA EN LUGAR DEL ARBITRAJE; ADEMÁS, SI LA DEMANDA DE LA SOLICITUD O DEMANDA DE ARBITRAJE PUEDEN PRESENTARSE EN UN TRIBUNAL DE DEMANDAS DE MENOR CUANTÍA, ENTONCES TÚ O VERIZON PUEDEN ELEGIR QUE SE REALICE DE ESTA MANERA EN LUGAR DE ARBITRAJE, EN CUALQUIER MOMENTO ANTES DE QUE SE NOMBRE EL ÁRBITRO, NOTIFICANDO A LA OTRA PARTE DE ESA ELECCIÓN POR ESCRITO. SI ESTA DISPOSICIÓN O LA LIMITACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE DEMANDAS ANTE UN TRIBUNAL DE MENOR CUANTÍA SE CONSIDERA INVÁLIDA, ESTA DISPOSICIÓN SERÁ SEPARABLE Y EL ASUNTO SE SOMETERÁ A ARBITRAJE; EN NINGÚN CASO ESTA DISPOSICIÓN PERMITIRÁ LA PRESENTACIÓN DE UNA DEMANDA SOBRE UNA BASE COLECTIVA O DE CLASE.

    (3) ESTE Acuerdo NO ADMITE ARBITRAJES DE CLASE NI COLECTIVOS, INCLUSO CUANDO LOS PROCEDIMIENTOS O NORMAS DE LA AAA LOS ADMITAN. NO OBSTANTE CUALQUIER OTRA DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO, EL ÁRBITRO PODRÁ OTORGAR UNA COMPENSACIÓN MONETARIA O POR MANDATO JUDICIAL SOLO A FAVOR DE LA PARTE QUE PIDE EL RESARCIMIENTO Y SOLO HASTA DONDE SEA NECESARIO PARA PROPORCIONAR LA COMPENSACIÓN EXIGIDA POR LA DEMANDA INDIVIDUAL DE ESA PARTE. NINGUNA DEMANDA DE CLASE NI TEORÍA DE RESPONSABILIDAD DE MEDIDAS CAUTELARES GENERALES O PETICIONES DE COMPENSACIÓN DE UN REPRESENTANTE O ABOGADO PARTICULAR PUEDE MANTENERSE EN ARBITRAJE BAJO ESTE ACUERDO. CUALQUIER PREGUNTA SOBRE LA EJECUCIÓN CONFORME A LAS LEYES APLICABLES O INTERPRETACIÓN DE ESTE PÁRRAFO SERÁ RESUELTA POR UN TRIBUNAL Y NO POR EL ÁRBITRO.

    (4) SI ALGUNO DE NOSOTROS TIENE LA INTENCIÓN DE SOLICITAR UN ARBITRAJE SEGÚN ESTE ACUERDO, LA PARTE QUE SOLICITE EL ARBITRAJE DEBE PRIMERO NOTIFICAR POR ESCRITO A LA OTRA PARTE SOBRE LA DISPUTA AL MENOS 60 DÍAS ANTES DE INICIAR EL ARBITRAJE. LA NOTIFICACIÓN A VERIZON SE DEBE ENVIAR AL GERENTE DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS DE VERIZON WIRELESS MEDIANTE EL FORMULARIO DISPONIBLE AQUÍ: espanol.verizon.com/about/nod/notice-of-dispute-wireless-form. LA NOTIFICACIÓN DEBE INCLUIR INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA PERMITIRNOS IDENTIFICAR TU CUENTA, ASÍ COMO EVALUAR E INTENTAR RESOLVER TU RECLAMO, INCLUYENDO EL NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA DE VERIZON WIRELESS, EL NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL EN CUESTIÓN, UNA DESCRIPCIÓN DEL RECLAMO, LOS HECHOS ESPECÍFICOS QUE LO RESPALDAN, LOS DAÑOS QUE ASEGURAS HABER SUFRIDO Y LA COMPENSACIÓN QUE SOLICITAS. EL REQUISITO DE NOTIFICACIÓN ESTÁ DISEÑADO PARA PERMITIR QUE VERIZON TE PUEDA OFRECER UNA OFERTA DE RESOLUCIÓN JUSTA Y BASADA EN LOS HECHOS SI ASÍ LO ELIGE. NO PUEDES PROCEDER AL ARBITRAJE A MENOS QUE PROPORCIONES ESTA INFORMACIÓN. PUEDES ELEGIR QUE TE REPRESENTE UN ABOGADO U OTRA PERSONA COMO PARTE DE ESTE PROCESO, PERO SI LO HACES, DEBES INDICAR QUE TE REPRESENTA UN ABOGADO EN EL FORMULARIO DISPONIBLE EN verizon.com/about/nod/notice-of-dispute-wireless-form Y CONFIRMAR QUE NOS AUTORIZAS A DISCUTIR LA INFORMACIÓN DE TU CUENTA CON ESTE ABOGADO U OTRA PERSONA. LA SUFICIENCIA DE ESTA NOTIFICACIÓN DE DISPUTA ES UNA CUESTIÓN QUE DEBE SER DECIDIDA POR UN TRIBUNAL ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE CUALQUIER DEMANDA DE ARBITRAJE Y LA AAA NO DEBE ACEPTAR, ADMINISTRAR, EVALUAR NI EXIGIR TARIFAS EN RELACIÓN CON CUALQUIER DEMANDA QUE NO HAYA CUMPLIDO CON ESTE REQUISITO DE NOTIFICACIÓN DE DISPUTA. SI HAS PROPORCIONADO ESTA INFORMACIÓN Y NO PODEMOS RESOLVER NUESTRA DISPUTA DENTRO DE 60 DÍAS, CUALQUIERA DE LAS PARTES PUEDE PROCEDER A PRESENTAR UNA DEMANDA DE ARBITRAJE. REEMBOLSAREMOS CUALQUIER CARGO POR TRAMITACIÓN QUE LA AAA TE COBRE POR EL ARBITRAJE DE LA DISPUTA AL FINALIZAR EL ARBITRAJE, SI PARTICIPAS PLENAMENTE EN EL PROCEDIMIENTO. TAMBIÉN PAGAREMOS CUALQUIER CARGO ADMINISTRATIVO Y DEL ÁRBITRO QUE COBRE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE. SI EL ÁRBITRO DETERMINA QUE TU RECLAMO SE PRESENTÓ CON FINES DE ACOSO O ES CLARAMENTE FRÍVOLO, EL ÁRBITRO TE PEDIRÁ QUE REEMBOLSES A VERIZON LOS CARGOS DE PRESENTACIÓN, ADMINISTRATIVOS O DEL ÁRBITRO ASOCIADOS AL ARBITRAJE. EL ÁRBITRO ASIGNADO A CUALQUIER PROCESO DE ARBITRAJE ENTRE VERIZON Y EL CLIENTE RESOLVERÁ LOS RECLAMOS EN UN PLAZO DE 120 DÍAS A PARTIR DE SU DESIGNACIÓN O A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, EN VIRTUD DE LA EQUIDAD PARA LAS PARTES.

    (5) PODRÍAMOS, PERO NO ESTAMOS OBLIGADOS A, OFRECER UNA RESOLUCIÓN POR ESCRITO EN CUALQUIER MOMENTO ANTES DE QUE COMIENCE EL ARBITRAJE. NI EL MONTO NI LOS TÉRMINOS DE CUALQUIER OFERTA DE RESOLUCIÓN PUEDEN REVELARSE AL ÁRBITRO HASTA DESPUÉS DE QUE ESTE DICTE EL FALLO DEL RECLAMO. SI NO ACEPTAS LA OFERTA, Y EL ÁRBITRO DICTA UN LAUDO A TU FAVOR POR UN MONTO SUPERIOR AL DE NUESTRA OFERTA, PERO INFERIOR A $5,000, O SI NO TE HACEMOS UNA OFERTA Y EL ÁRBITRO DICTA UN MONTO INFERIOR A $5,000, ENTONCES ACORDAMOS PAGARTE $5,000 EN LUGAR DEL MONTO OTORGADO POR EL ÁRBITRO. EN TAL CASO, TAMBIÉN ACEPTAMOS PAGAR HONORARIOS Y GASTOS RAZONABLES DE ABOGADOS, INDEPENDIENTEMENTE DE SI LA LEY LO EXIGE EN TU CASO. SI EL ÁRBITRO TE OTORGA UN MONTO SUPERIOR A $5,000, TE PAGAREMOS SOLAMENTE DICHO MONTO.

    (6) SI 50 O MÁS CLIENTES INICIAN NOTIFICACIONES DE DISPUTA SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO 4 PRECEDENTE O, DE ALGÚN OTRO MODO, INTENTAN INICIAR UN ARBITRAJE O PRESENTAN UNA QUEJA ANTE UN TRIBUNAL QUE DÉ ORIGEN A RECLAMOS SIMILARES, Y LOS ABOGADOS DE LOS CLIENTES DE VERIZON WIRELESS QUE PRESENTAN LOS RECLAMOS SON LOS MISMOS O ESTÁN COORDINADOS PARA ESTOS CLIENTES, LOS RECLAMOS PROCEDERÁN EN ARBITRAJE EN UN PROCEDIMIENTO COORDINADO. EN LA PRIMERA ETAPA, SE PROCEDERÁ CON 50 ARBITRAJES Y EL ABOGADO DE LOS CLIENTES DE VERIZON WIRELESS Y EL ABOGADO DE VERIZON WIRELESS SELECCIONARÁN CADA UNO 25 CASOS PARA PROCEDER PRIMERO AL ARBITRAJE EN PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA INDIVIDUALES ANTE ÁRBITROS SEPARADOS. DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA, LAS PARTES DEBEN PARTICIPAR EN UNA MEDIACIÓN DE TODOS LOS CASOS RESTANTES, Y VERIZON PAGARÁ EL CARGO DE LA MEDIACIÓN. SI LAS PARTES NO PUEDEN ACORDAR CÓMO RESOLVER LOS CASOS RESTANTES DESPUÉS DE LA MEDIACIÓN, REPETIRÁN EL PROCESO DE SELECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE CASOS A RESOLVERSE EN PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA INDIVIDUALES ANTE ÁRBITROS SEPARADOS, SEGUIDOS DE UNA MEDIACIÓN. EN LA SEGUNDA ETAPA, SE PROCESARÁN 80 ARBITRAJES, Y EL ABOGADO DE LOS CLIENTES DE VERIZON Y EL ABOGADO DE VERIZON SELECCIONARÁN CADA UNO 40 CASOS PARA PROCEDER AL ARBITRAJE EN PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA INDIVIDUALES ANTE ÁRBITROS SEPARADOS. DESPUÉS DE LA FINALIZACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA, LAS PARTES DEBEN PARTICIPAR EN UNA MEDIACIÓN DE TODOS LOS CASOS RESTANTES, Y VERIZON PAGARÁ EL CARGO DE LA MEDIACIÓN. UNA VEZ FINALIZADO EL SEGUNDO CONJUNTO DE ARBITRAJES Y MEDIACIONES, SI LAS PARTES NO LLEGAN A UN ACUERDO RESPECTO DE CÓMO RESOLVER LOS RECLAMOS RESTANTES, CUALQUIER CLIENTE INDIVIDUAL QUE SEA PARTE DE ESTE PROCEDIMIENTO COORDINADO, O VERIZON, PODRÁN OPTAR POR NO PARTICIPAR DEL ARBITRAJE POR MEDIO DE LA PRESENTACIÓN DE UNA NOTIFICACIÓN A LA OTRA PARTE Y, SI EL CLIENTE DESEA SEGUIR ADELANTE CON EL RECLAMO, PODRÁ PRESENTAR UN RECLAMO INDIVIDUAL ANTE UN TRIBUNAL. RESPECTO DE AQUELLOS CLIENTES QUE OPTEN POR CONTINUAR CON EL ARBITRAJE, SUS RECLAMOS SE MANTENDRÁN Y SOMETERÁN A ARBITRAJE EN GRUPOS CONTINUOS DE 80 RECLAMOS, TAL COMO SE INDICA ANTERIORMENTE PARA EL SEGUNDO CONJUNTO. OTROS CASOS QUE INVOLUCREN RECLAMOS SIMILARES PRESENTADOS POR EL MISMO ABOGADO O PROCESO COORDINADO NO SE SOMETERÁN A ARBITRAJE HASTA QUE NO SE HAYAN RESUELTO LOS ARBITRAJES Y LAS MEDIACIONES DE CONJUNTOS ANTERIORES. ACEPTAS ESTE PROCESO AUNQUE PUEDA DEMORAR EL ARBITRAJE DE TU RECLAMO. EN CASO DE QUE SE INICIE UN PROCESO DE ESTAS CARACTERÍSTICAS, LA PRESENTACIÓN DE UN AVISO DE DISPUTA POR PARTE DEL CLIENTE SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO 4, O BIEN, LA PRESENTACIÓN DE UNA QUEJA ANTE UN TRIBUNAL INTERRUMPIRÁN TODAS LAS LEYES DE PRESCRIPCIÓN CORRESPONDIENTES A LA DISPUTA DE DICHO CLIENTE HASTA QUE SE COMPLETE EL PROCESO DESCRITO EN EL PRESENTE PÁRRAFO. UN TRIBUNAL TENDRÁ AUTORIDAD PARA HACER CUMPLIR ESTE PÁRRAFO MEDIANTE UNA ORDEN QUE PROHÍBA DENUNCIAS QUE VIOLEN ESTE PÁRRAFO.

    (7) EL LAUDO ARBITRAL Y CUALQUIER FALLO QUE LO CONFIRME SOLO SE APLICA A ESE CASO EN PARTICULAR; NO PUEDE USARSE EN NINGÚN OTRO CASO, EXCEPTO PARA LA EJECUCIÓN DEL LAUDO MISMO.

    (8) SI UN TRIBUNAL, DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 3, DETERMINA QUE LA PROHIBICIÓN DE LOS ARBITRAJES DE CLASE O LOS LÍMITES DE LA AUTORIDAD DEL ÁRBITRO NO PUEDEN SER APLICADOS, EN VIRTUD DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE, A LA TOTALIDAD O A PARTE DE UNA DISPUTA, ENTONCES EL ACUERDO DE ARBITRAJE NO SE APLICARÁ A ESA DISPUTA O A ESA PARTE DE LA DISPUTA, Y PODRÁ PROSEGUIR EN LOS TRIBUNALES UNA VEZ QUE HAYAN CONCLUIDO LOS ASUNTOS ARBITRADOS O ANTES SI EL TRIBUNAL ASÍ LO EXIGE.

    (9) SI POR ALGÚN MOTIVO UNA DEMANDA SE TRATA ANTE UN TRIBUNAL EN LUGAR DE POR ARBITRAJE, INCLUIDO SI UN CLIENTE O VERIZON OPTAN POR NO PARTICIPAR DEL ARBITRAJE DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO (6) PRECEDENTE, TÚ Y VERIZON ACEPTAN QUE, EN LA MEDIDA MÁXIMA EN QUE LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, NO SE PRESENTARÁ UNA DEMANDA SOBRE UNA BASE COLECTIVA O DE CLASE, Y TÚ Y VERIZON RENUNCIAN INCONDICIONALMENTE A CUALQUIER DERECHO A UN JUICIO CON JURADO EN CUALQUIER ACCIÓN, PROCEDIMIENTO O CONTRADEMANDA QUE SURJA O QUE ESTÉ RELACIONADA CON ESTE ACUERDO EN CUALQUIER ASPECTO. EN CASO DE LITIGIO, ESTE PÁRRAFO PUEDE SER PRESENTADO COMO UN CONSENTIMIENTO POR ESCRITO EN UN JUICIO POR EL TRIBUNAL.

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    Actualizado el 5 de febrero de 2025