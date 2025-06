Información importante sobre nuestros planes

Tablets, laptops, smartwatches, Hum+, Humx y cámaras de seguridad : 5G Ultra Wideband: (1) para acceder, se requiere un dispositivo compatible con 5G Ultra Wideband; (2) acceso a 5G Ultra Wideband incluido con el plan More Unlimited para dispositivos conectados para tablets y laptops; (3) las cargas pueden realizarse a través de 5G y 4G LTE en condiciones de menor intensidad de señal; (4) hotspot móvil/conexiones compartidas para tablets en el plan More Unlimited con velocidades reducidas hasta 3 Mbps durante el resto de tu ciclo de facturación mensual (solo después de 30 GB/mes de datos de 5G Ultra Wideband, 5G o 4G LTE); y (5) 4K UHD en tablets y laptops compatibles dentro del área de cobertura de 5G Ultra Wideband en el plan More Unlimited. 5G/4G LTE: (1) 5G requiere un dispositivo compatible con 5G (los dispositivos fabricados antes de 2020 no son compatibles); (2) recibirás 4G LTE cuando 5G no esté disponible; (3) durante los momentos de congestión, los datos para tablets y los datos de hotspot móvil en tablets y laptops pueden ser temporalmente más lentos que el resto del tráfico durante el resto de tu ciclo de facturación mensual (solo después de 30 GB/mes de datos 5G o 4G LTE en el plan More Unlimited, y después de 15 GB/mes de datos 5G o 4G LTE en el plan Unlimited); (4) los datos para laptops se reducen a velocidades de hasta 600 Kbps y pueden ser temporalmente más lentos que el resto del tráfico en momentos de congestión durante el resto de tu ciclo de facturación mensual (solo después de 30 GB/mes de datos 5G o 4G LTE en el plan More Unlimited, y después de 15 GB/mes de datos 5G o 4G LTE en el plan Unlimited); (5) los datos para smartwatches en los planes Unlimited y Number Share, Hum+ (incluidos los datos de hotspot móvil), Humx se reducen a velocidades de hasta 600 Kbps y pueden ser temporalmente más lentos que el resto del tráfico en momentos de congestión durante el resto de tu ciclo de facturación mensual (solo después de 15 GB/mes de datos 5G o 4G LTE); (6) no disponible para servicios de máquina a máquina; (7) hotspot móvil/conexiones para tablets se reducen a velocidades de hasta 600 Kbps durante el resto de tu ciclo de facturación mensual (solo después de 30 GB/mes de datos 5G Ultra Wideband, 5G o 4G LTE en el plan More Unlimited, y después de 15 GB/mes de datos 5G o 4G LTE en el plan Unlimited); (8) hotspot móvil/conexiones para laptops se reducen a velocidades de hasta 600 Kbps durante el resto de tu ciclo de facturación mensual (solo después de 30 GB/mes de datos 5G o 4G LTE en el plan More Unlimited, y después de 15 GB/mes de datos 5G o 4G LTE en el plan Unlimited); (9) hotspot móvil/conexiones para Hum+ y Humx se reducen a velocidades de hasta 600 Kbps durante el resto de tu ciclo de facturación mensual (solo después de 15 GB/mes de datos 5G o 4G LTE en el plan Unlimited Con WiFi en el Auto para Hum+ y en el plan Unlimited para Humx); (10) el uso del hotspot móvil cuenta para la asignación del plan 5G/4G LTE de tu ciclo de facturación mensual para todos los dispositivos conectados excepto las tablets; (11) roaming nacional de datos a velocidades 2G; (12) sin roaming internacional, excepto en el plan Number Share para smartwatches en Canadá y México (los datos se reducen a velocidades 3G (hasta 1 Mbps) después de los primeros 2 GB/día); y (13) el video se transmite normalmente a 720p en dispositivos compatibles y hasta 1080p en tablets.



Dispositivos hotspots móviles, dispositivos Connected Home y módems USB : 5G Ultra Wideband: (1) el acceso requiere un dispositivo compatible con 5G Ultra Wideband; (2) el acceso a 5G Ultra Wideband está incluido con los planes Plus, Pro y Premium; (3) las velocidades de 5G Ultra Wideband se reducen a hasta 3 Mbps durante el resto de tu ciclo de facturación mensual solo después de: 50 GB/mes de datos de 5G Ultra Wideband, 5G o 4G LTE en el plan Plus; 100 GB/mes de datos de 5G Ultra Wideband, 5G o 4G LTE en el plan Pro; y 150 GB/mes de datos de 5G Ultra Wideband, 5G o 4G LTE en el plan Premium; (4) las cargas pueden realizarse a través de 5G y 4G LTE en condiciones de menor intensidad de señal; y (5) streaming en 4K UHD en dispositivos compatibles dentro del área de cobertura de 5G Ultra Wideband en los planes Plus, Pro y Premium. 5G/4G LTE: (1) 5G requiere un dispositivo compatible con 5G (los dispositivos fabricados antes de 2020 no son compatibles); (2) datos con velocidades reducidas hasta 600 Kbps por el resto de tu ciclo de facturación mensual (solo después de 15 GB/mes de datos de 5G Ultra Wideband, 5G o 4G LTE en el plan Essential; 50 GB/mes de datos de 5G Ultra Wideband, 5G o 4G LTE en el plan Plus; 100 GB/mes de datos de 5G Ultra Wideband, 5G o 4G LTE en el plan Pro; y 150 GB/mes de datos de 5G Ultra Wideband, 5G o 4G LTE en el plan Premium); (3) no disponible para servicios de máquina a máquina; (4) roaming de datos nacional a velocidades de 2G; (5) sin roaming internacional; y (6) el video generalmente se transmite a 720p en dispositivos compatibles.



NOTA : SI TIENES UN PLAN DE SOLO DATOS Y USAS EL SERVICIO DE VOZ, LAS LLAMADAS DE VOZ NACIONALES SE FACTURARÁN A $0.25/MINUTO ADEMÁS DE LOS IMPUESTOS Y TASAS APLICABLES.



MÁXIMO DE LÍNEAS : myPlan tiene un límite por cuenta de facturación de 12 líneas telefónicas y un máximo de 20 dispositivos conectados (por ejemplo, smartwatches, dispositivos de hotspot móvil, tablets).