Preguntas frecuentes sobre alertas móviles de emergencia

Las alertas móviles de emergencia suelen proporcionar la siguiente información:

Categoría de alerta

Tipo de evento

Respuesta

Gravedad

Urgencia

Certeza

Nota: Ya que estas alertas son iniciadas por remitentes autorizados, nosotros no poseemos ninguna otra información que no sea la proporcionada en el mensaje. Algunas alertas pueden incluir un enlace a contenido en línea adicional provisto por un remitente autorizado, pero es posible que con tu dispositivo no puedas "tocar" ni "hacer clic" en ese enlace directamente.