Se han llevado a cabo investigaciones científicas acerca de los teléfonos móviles y la energía de radiofrecuencia ("RF") en todo el mundo durante muchos años, y aún se siguen haciendo. En los Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) establecen políticas y procedimientos para los dispositivos móviles. La FDA y la FCC han creado un sitio web conjunto, "Cell Phone Facts - Consumer Information on Wireless Phones", que afirma que "[l]a evidencia científica disponible no muestra que ningún problema de salud esté asociado con el uso de teléfonos móviles", al tiempo que señala que "no hay pruebas, sin embargo, de que los teléfonos móviles sean absolutamente seguros". Puedes acceder al sitio web conjunto de la FDA y la FCC en https://www.fda.gov/radiation-emittingproducts/radiationemittingproductsandprocedures/homebusinessandentertainment/cellphones/default.htm. También puedes comunicarte con la FDA al número gratuito (888) 463-6332 o al (888) INFO-FDA. En junio de 2000, la FDA firmó un acuerdo de cooperación en materia de investigación y desarrollo mediante el cual se llevarán a cabo investigaciones científicas adicionales. La FCC emitió su propia publicación en el sitio web en la que afirma que "no hay evidencia científica que demuestre que el uso de teléfonos inalámbricos pueda provocar cáncer o una variedad de otros problemas, incluidos dolores de cabeza, mareos o pérdida de memoria". Esta publicación está disponible en http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/mobilephone.html o a través de la FCC al (888) 225-5322 o al (888) CALL-FCC.
|
Por inactividad, tu sesión finalizará en unos 2 minutos. Extiende tu sesión haciendo clic en Aceptar a continuación.
Por inactividad, tu sesión ha expirado. Vuelve a iniciar sesión para continuar.
Información para el consumidor acerca de las emisiones de radiofrecuencia
El teléfono móvil, que tiene un transmisor y un receptor de radio, emite energía de radiofrecuencia durante su uso. La información para el consumidor que se detalla a continuación aborda las preguntas más frecuentes acerca de los efectos que provocan los teléfonos móviles en la salud.
What does "SAR" mean?
En 1996, la FCC junto con la FDA, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. y otras agencias, establecieron las pautas para la exposición segura a la RF para teléfonos móviles de EE. UU. Antes de que un modelo de teléfono móvil esté disponible para la venta al público, el fabricante debe probar el teléfono y la FCC debe certificar que el dispositivo no supera los límites establecidos por la FCC. Uno de estos límites se expresa como tasa de absorción específica o "SAR" (Specific Absorption Rate, en inglés). SAR es una medida de la tasa de absorción de la energía de radiofrecuencia en el cuerpo. Las pruebas de SAR se realizan con el teléfono transmitiendo a su máximo nivel de energía en todas las bandas de frecuencia probadas. Desde 1996, la FCC exige que el nivel SAR de los teléfonos móviles no supere los 1.6 vatios por kilogramo, promediados sobre un gramo de tejido. Aunque el valor de SAR se determina en el nivel de energía más alto, el valor de SAR real de un teléfono móvil en funcionamiento puede ser inferior al valor de SAR notificado. Esto se debe a que el valor SAR puede variar de llamada a llamada, dependiendo de factores tales como proximidad a la torre celular, la proximidad del teléfono al cuerpo mientras se lo está utilizando y el uso de dispositivos de manos libres. Para obtener más información acerca de SAR, consulta los boletines OET 56 y 65 de la FCC en https://www.fcc.gov/general/oet-bulletins-line y http://www.fcc.gov/oet/ea/. También puedes contactar al fabricante de tu teléfono.
Can I minimize my RF exposure?
Si te preocupa la radiofrecuencia, hay varias medidas sencillas que puedes tomar para minimizar tu exposición a la misma. Por supuesto, puedes reducir el tiempo de conversación. Puedes alejar más tu cuerpo de la fuente de radiofrecuencia, ya que el nivel de exposición disminuye drásticamente si pones distancia. En el sitio web de la FDA/FCC se afirma que "se pueden usar kits manos libres con los teléfonos móviles para una mayor conveniencia y comodidad. Estos sistemas reducen la absorción de energía de radiofrecuencia en la cabeza porque el teléfono, que es la fuente de las emisiones de radiofrecuencia, no se coloca contra ella. Por otro lado, si el teléfono se coloca contra la cintura u otra parte del cuerpo durante su uso, esa parte del cuerpo absorberá más energía de radiofrecuencia. Los teléfonos móviles comercializados en EE. UU. deben cumplir los requisitos de seguridad independientemente de si se usan contra la cabeza o el cuerpo. Cualquiera de las configuraciones debe cumplir con el límite de seguridad". Además, si usas tu teléfono móvil mientras estás en un auto, puedes usar un teléfono con antena en el exterior del vehículo. También debes leer y seguir las instrucciones del fabricante de tu teléfono móvil para operar tu teléfono en forma segura.
Do wireless phones pose any special risks to children?
El sitio web de la FDA y la FCC afirma que "la evidencia científica no indica que exista un peligro para los usuarios de dispositivos de comunicación móvil, incluyendo los niños". El sitio web de la FDA/FCC afirma además que "algunos grupos patrocinados por otros gobiernos nacionales han recomendado disuadir a los niños de utilizar teléfonos inalámbricos. Por ejemplo, el gobierno del Reino Unido ["UK"] distribuyó folletos con dicha recomendación en diciembre de 2000. [El Reino Unido] señaló que no existen pruebas de que el uso de un teléfono móvil provoque tumores cerebrales u otros efectos nocivos. La recomendación [del Reino Unido] de limitar el uso de teléfonos móviles en niños fue estrictamente preventiva; no se basó en pruebas científicas de que existiera ningún peligro para la salud". Una copia del folleto del Reino Unido está disponible en http://www.dh.gov.uk (busque "móvil"), o puede escribir a: NRPB, Chilton, Didcot, Oxon OX11 0RQ, Reino Unido. Copias de los informes anuales del Reino Unido sobre teléfonos móviles y RF están disponibles en línea en http://www.iegmp.org.uk y http://www.hpa.org.uk/radiation/ (busque "móvil"). Los padres que deseen reducir la exposición de sus hijos a la RF pueden optar por restringir el uso de teléfonos móviles por parte de sus hijos.
Where can I obtain further information?
For further information, see the following additional resources:
U.S. Food and Drug Administration
FDA Consumer magazine
November-December 2000
Telephone: (888) INFO-FDA
https://www.fda.gov/radiation-emittingproducts/radiationemittingproductsandprocedures/medicalimaging/medicalx-rays/ucm115332.htm
U.S. Federal Communications Commission
445 12th St. S.W.
Washington, D.C. 20554
Telephone: (888) 225-5322
http://www.fcc.gov/oet/rfsafety
Independent Expert Group on Mobile Phones
http://www.iegmp.org.uk
Royal Society of Canada
Expert Panel on Potential Health Risks of Radiofrequency Fields from Wireless Telecommunications Devices
283 Sparks Street
Ottawa, Ontario K1R 7X9
Canada
Telephone: (613) 991-6990
http://www.rsc.ca/index.php?page=expert_panels_rf&lang_id=1&page_id=120
World Health Organization
Avenue Appia 20
1211 Geneva 27
Switzerland
Telephone: 011 41 22 791 21 11
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/
International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection
c/o Bundesamt fur Strahlenschutz
Ingolstaedter Landstr.1
85764 Oberschleissheim
Germany
Telephone: 011 49 1888 333 2156
https://www.icnirp.org/
American National Standards Institute
1819 L Street, N.W., 6th Floor
Washington, D.C. 20036
(202) 293-8020
http://www.ansi.org
National Council on Radiation Protection and Measurements
7910 Woodmont Avenue, Suite 800
Bethesda, MD 20814-3095
Telephone: (301) 657-2652
http://www.ncrponline.org
Engineering in Medicine and Biology Society, Committee on Man and Radiation (COMAR), of the Institute of Electrical and Electronics Engineers
https://ewh.ieee.org/soc/embs/comar/