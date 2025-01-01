Información para el consumidor acerca de las emisiones de radiofrecuencia

En 1996, la FCC junto con la FDA, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. y otras agencias, establecieron las pautas para la exposición segura a la RF para teléfonos móviles de EE. UU. Antes de que un modelo de teléfono móvil esté disponible para la venta al público, el fabricante debe probar el teléfono y la FCC debe certificar que el dispositivo no supera los límites establecidos por la FCC. Uno de estos límites se expresa como tasa de absorción específica o "SAR" (Specific Absorption Rate, en inglés). SAR es una medida de la tasa de absorción de la energía de radiofrecuencia en el cuerpo. Las pruebas de SAR se realizan con el teléfono transmitiendo a su máximo nivel de energía en todas las bandas de frecuencia probadas. Desde 1996, la FCC exige que el nivel SAR de los teléfonos móviles no supere los 1.6 vatios por kilogramo, promediados sobre un gramo de tejido. Aunque el valor de SAR se determina en el nivel de energía más alto, el valor de SAR real de un teléfono móvil en funcionamiento puede ser inferior al valor de SAR notificado. Esto se debe a que el valor SAR puede variar de llamada a llamada, dependiendo de factores tales como proximidad a la torre celular, la proximidad del teléfono al cuerpo mientras se lo está utilizando y el uso de dispositivos de manos libres. Para obtener más información acerca de SAR, consulta los boletines OET 56 y 65 de la FCC en https://www.fcc.gov/general/oet-bulletins-line y http://www.fcc.gov/oet/ea/. También puedes contactar al fabricante de tu teléfono.