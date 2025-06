Información importante sobre los Servicios de acceso a internet de banda ancha de Verizon Wireless

Verizon Wireless se esfuerza por ofrecer a sus clientes la mejor experiencia al usar nuestra red, que es un recurso compartido entre decenas de millones de clientes. Verizon Wireless ha utilizado sólidos principios de ingeniería en el diseño y funcionamiento de sus redes de banda ancha para asegurar una óptima experiencia del usuario para todos los clientes. La experiencia de un usuario individual variará dependiendo de muchos factores, incluido el plan que selecciones, la red que estés usando y el dispositivo en uso.



Verizon Wireless ha implementado tecnologías de optimización en todas sus redes para transmitir archivos de datos de manera más eficiente, permitiendo que la capacidad de red disponible beneficie al mayor número de usuarios. Estas técnicas incluyen caché de vídeo y el redimensionamiento de archivos de vídeo de manera más apropiada para los dispositivos móviles. El proceso de optimización es agnóstico al contenido en sí y al sitio web que lo proporciona. Si bien Verizon Wireless invierte mucho esfuerzo para evitar el cambio de archivos de textos, imágenes y videos en el proceso de compresión y si bien cualquier cambio al archivo probablemente sea imperceptible, el proceso de optimización puede afectar mínimamente la apariencia en la que el archivo se muestra en tu dispositivo.



Además, para optimizar las experiencias de visualización de video de los clientes a través de nuestras redes en sus dispositivos y garantizar una experiencia de alta calidad para otros usuarios de la red, Verizon busca transmitir descargas o streams de video a 480p o 720p a smartphones, según el plan, a 1080p a dispositivos con pantallas más grandes y en los planes 5G Home, LTE Home, LTE Home Plus, All Access Home Internet y Wi-Fi Backup, y a 4K en los planes 5G Home Ultimate, a menos que se indique una resolución de video diferente en la descripción de un plan en particular. Esta práctica no hace ninguna distinción según el contenido del vídeo o el sitio web de origen. Para lograr esta optimización, Verizon puede limitar las velocidades de transmisión de tales descargas o transmisiones de vídeo a través de nuestras redes. Esta práctica hace que el servidor de contenidos del proveedor de vídeos envíe el archivo de vídeo de resolución apropiada para esa velocidad, si está disponible.



En ciertos planes, podemos dar prioridad a tus datos 5G y 4G LTE detrás de otro tráfico. Si la torre de telefonía celular a la que estás conectado comienza a experimentar una alta demanda durante tu sesión, tus velocidades de datos 5G y 4G LTE pueden ser más lentas que las del otro tráfico. Una vez que disminuya la demanda en el sitio, o si te conectas a un sitio diferente que no experimente una alta demanda, tu velocidad volverá a la normalidad.



La conectividad con Humx es proporcionada por Verizon Wireless. Encontrarás más información disponible sobre los servicios y las pautas del acceso a internet de Verizon Wireless en https://espanol.verizon.com/about/our-company/open-internet.