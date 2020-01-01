Nuestro esfuerzo nos trajo hasta aquí.
Todos estos premios son prueba real de que creamos una red que realmente funciona para ti.
Nielsen
#1 en calidad, almacenamiento y video compuesto.
Basado en las puntuaciones generales de Nielsen Video Network utilizando datos recopilados a nivel nacional entre julio de 2019 y junio de 2020.
J.D. Power
Más premios a la calidad de la red móvil que cualquier otro proveedor, 25 veces seguidas.
Verizon recibió el mayor número de premios en calidad de red por 25ª vez en comparación con todas las demás marcas en los Estudios de Desempeño de Calidad de la Red Inalámbrica J.D. Power 2003-2020 Volumen 1 y 2 de los Estados Unidos. La calidad de la red mide la satisfacción de los clientes con el rendimiento de la red de los proveedores de servicios móviles. Para obtener información sobre el premio J.D. Power 2020, visita jdpower.com/awards para más información.
RootMetrics
#1 en rendimiento general de la red en el país
La mejor red del país según calificaciones del informe de RootMetrics® US National RootScore®: 1H 2020. Evaluada con los mejores smartphones disponibles en el mercado en cuatro redes móviles nacionales y en todos los tipos de redes disponibles. Tus experiencias pueden variar. El premio RootMetrics no es un aval de Verizon.
Opensignal
N.º 1 en disponibilidad 4G, experiencia de cobertura 4G y experiencia de video.
Premio Opensignal – experiencia con la red móvil: informe de EE. UU. de julio de 2020 según un análisis independiente de medidas de redes móviles registradas del 16 de marzo al 13 de junio de 2020 © 2020 Opensignal Limited.
Nuestro 4G LTE cubre
327
millones de personas
. Eso es más de
2.68
millones de millas cuadradas
y más del
99%
de la población de EE. UU.
Basado en datos de población del censo de EE. UU. del 15 de septiembre de 2019.
Nuestro 5G lo
cambiará
todo.
Con velocidades ultrarrápidas, latencia ultrabaja y capacidad masiva, la red en la que más gente confía está creando la experiencia 5G más poderosa del país.