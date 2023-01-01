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Redescubre los programas favoritos
de tu tierra natal con los
paquetes de TV internacional
de Verizon.

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Canales de televisión internacionales de Verizon

Fios ofrece más de 30 paquetes de TV internacional directamente en tu sala. Simplemente agrega cualquiera de los paquetes a continuación a tu plan Your Fios TV al pedir un servicio nuevo. ¿Cómo lo agrego a mi plan de Fios TV existente?


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Paquetes en español

Todo lo mejor en programación en español más noticias, deportes, telenovelas, programas de debate, series, y películas de México.

53 canales - $10/mes para tu primer paquete en español, cada adicional cuesta $5/mes.

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Común a todos los paquetes regionales

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Mexican Region TV Channels

Común a todos los paquetes regionales

Mexican Region TV Common to all regions Channels

Lo mejor de la programación en español, además de noticias, deportes, programas de debate y más de Puerto Rico, República Dominicana y América Central.

50 canales - $10/mes para tu primer paquete en español, cada adicional cuesta $5/mes.

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Spanish Region Caribeña TV Channels

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Region Caribean Common to All Regions TV Channels

Lo mejor de la programación en español, además de noticias, deportes, telenovelas, programas de entrevistas, series y películas de Colombia, Ecuador, Perú y más.

50 canales - $10/mes para tu primer paquete en español, cada adicional cuesta $5/mes.

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RegionSpanish South American TV Channels

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Region South American Common to All TV Channels

Todo lo mejor en programación en español más noticias, deportes, programas de debate, series, y películas de España.

49 canales - $10/mes para tu primer paquete en español, cada adicional cuesta $5/mes.

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Region South American TV Channels

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Region South American TV Channels

Paquetes asiáticos

Programación en surcoreano, lo que incluye dramas, noticias, programas de música, animación, películas y series de TV.

Coreano

$ 25 /mes
4 canales

Korean TV Channels

Coreano Plus

$ 30 /mes
5 canales

Korean TV Plus Channels
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Variedad de entretenimiento en cantonés de Hong Kong, lo que incluye noticias, dramas populares y entregas de premios.

$ 35 /mes

Chinese Cantonese TV Channels
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El proveedor más grande de China de programas culturales, noticias y entretenimiento en mandarín.

$ 14 /mes

Chinese Mandarin TV Channels
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Dramas familiares, reality shows, programas de conversaciones con celebridades, comedias y éxitos de taquilla de Bollywood en hindi.

Hindi

$ 20 /mes
2 canales

Hindi TV Channels



Hindi Plus

$ 34 /mes
5 canales

Hindi TV Channels
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Noticias diarias, dramas populares, mejores programas de juegos y reality shows, y programas infantiles de Filipinas.

$ 24.99 /mes

Filipino TV Channels
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Paquetes europeos

Disfruta de los mejores dramas, noticias en vivo, reality shows, películas de taquilla y deportes populares, que incluyen juegos de fútbol de la Coppa Italia en vivo.

$ 15 /mes

Italian TV Channels

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Una combinación de los mejores dramas, noticias diarias en vivo, programas de conversaciones y variedad, películas de taquilla y exclusivos eventos deportivos.

Ruso

$ 15 /mes
1 canal

Russian TV Channels



Ruso Plus

$ 30 /mes
2 canales

Russian Plus TV Channels
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Excelentes películas en francés, noticias internacionales, deportes, programas de estilo de vida, programación infantil y documentales.

$ 11.99 /mes

French TV Channels
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Disfruta noticias, destacados deportivos, programas de entrevistas, series y películas de Portugal y Brasil.

Portugués

$ 15 /mes
2 canales

Portuguese TV Channels



Portugués Plus

$ 25 /mes
3 canales

Portuguese TV Channels
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Elige un plan de telefonía internacional Fios Voz digital y ahorra en llamadas a amigos y familiares de todo el mundo. Llamadas internacionales ilimitadas a 11 países, incluidos China, Hong Kong, México, República Dominicana, Corea del Sur e India.

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