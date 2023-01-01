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de tu tierra natal con los
paquetes de TV internacional
de Verizon.
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Canales de televisión internacionales de Verizon
Fios ofrece más de 30 paquetes de TV internacional directamente en tu sala. Simplemente agrega cualquiera de los paquetes a continuación a tu plan Your Fios TV al pedir un servicio nuevo. ¿Cómo lo agrego a mi plan de Fios TV existente?
Paquetes en español
Todo lo mejor en programación en español más noticias, deportes, telenovelas, programas de debate, series, y películas de México.
53 canales - $10/mes para tu primer paquete en español, cada adicional cuesta $5/mes.
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Común a todos los paquetes regionales
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Lo mejor de la programación en español, además de noticias, deportes, programas de debate y más de Puerto Rico, República Dominicana y América Central.
50 canales - $10/mes para tu primer paquete en español, cada adicional cuesta $5/mes.
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Lo mejor de la programación en español, además de noticias, deportes, telenovelas, programas de entrevistas, series y películas de Colombia, Ecuador, Perú y más.
50 canales - $10/mes para tu primer paquete en español, cada adicional cuesta $5/mes.
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Todo lo mejor en programación en español más noticias, deportes, programas de debate, series, y películas de España.
49 canales - $10/mes para tu primer paquete en español, cada adicional cuesta $5/mes.
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Paquetes asiáticos
Programación en surcoreano, lo que incluye dramas, noticias, programas de música, animación, películas y series de TV.
Coreano
Coreano Plus
Variedad de entretenimiento en cantonés de Hong Kong, lo que incluye noticias, dramas populares y entregas de premios.
El proveedor más grande de China de programas culturales, noticias y entretenimiento en mandarín.
Dramas familiares, reality shows, programas de conversaciones con celebridades, comedias y éxitos de taquilla de Bollywood en hindi.
Hindi
Hindi Plus
Noticias diarias, dramas populares, mejores programas de juegos y reality shows, y programas infantiles de Filipinas.
Paquetes europeos
Disfruta de los mejores dramas, noticias en vivo, reality shows, películas de taquilla y deportes populares, que incluyen juegos de fútbol de la Coppa Italia en vivo.
Una combinación de los mejores dramas, noticias diarias en vivo, programas de conversaciones y variedad, películas de taquilla y exclusivos eventos deportivos.
Ruso
Ruso Plus
Excelentes películas en francés, noticias internacionales, deportes, programas de estilo de vida, programación infantil y documentales.
Disfruta noticias, destacados deportivos, programas de entrevistas, series y películas de Portugal y Brasil.
Portugués
Portugués Plus
Llamadas internacionales
Elige un plan de telefonía internacional Fios Voz digital y ahorra en llamadas a amigos y familiares de todo el mundo. Llamadas internacionales ilimitadas a 11 países, incluidos China, Hong Kong, México, República Dominicana, Corea del Sur e India.