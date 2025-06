myPlan | Preguntas frecuentes sobre el plan de teléfono móvil Unlimited Plus

Con Unlimited Ultimate, Unlimited Plus y/o Unlimited Welcome, también puedes mantener en tu cuenta estos planes telefónicos móviles que ya no están vigentes, si ya los tienes: Welcome Unlimited, 5G Get More, 5G Do More, 5G Play More, 5G Start Get More Unlimited, Do More Unlimited, Play More Unlimited, Above Unlimited, Beyond Unlimited, Go Unlimited.



Todos estos planes cuentan para la cantidad total de líneas que determina tu costo mensual. Sin embargo, solo puedes agregar beneficios a las líneas con Unlimited Ultimate, Unlimited Plus, Unlimited Welcome y Welcome Unlimited.



Consulta nuestros últimos planes. O administra tu plan en My Verizon para comparar y cambiar tu plan actual.



Nota: Puedes tener hasta 12 líneas telefónicas en tu cuenta.