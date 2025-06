Preguntas frecuentes sobre los planes Verizon 5G Home Internet

Nuestra política es que si el uso de datos de tu línea 5G Home Internet en un ciclo de facturación es mayor que la cantidad promedio de datos utilizada por el 5% de los usuarios principales de nuestra red durante el período de 6 meses anterior, entonces en tiempos de congestión de la red podemos reducir la velocidad de los datos o priorizar tus datos detrás de otro tráfico durante el resto de ese ciclo de facturación. Si la red no está congestionada, experimentarás pocos o ningún cambio en el rendimiento de la red. Descubre más en nuestro Acuerdo con el Cliente.



Te notificaremos por email y/o mensaje de texto y en My Verizon antes de que alcances los límites de uso.



Es bueno saberlo: Puedes ver tu uso de datos visitando tu panel de control de uso de datos My Verizon.