Preguntas frecuentes sobre Mobile + Home Discount

Cuando tienes un plan premium de Internet residencial y un plan móvil de Verizon, el Mobile + Home Discount te permite ahorrar hasta $10/mes en un beneficio elegible (por ejemplo, Apple One, Netflix & Max, TravelPass, etc.).



Los planes Premium son 5G Home Ultimate, LTE Home Plus, Fios 1 Gig o plan Fios 2 Gig.



Descubre cómo usar el crédito del beneficio. Consulta nuestras páginas de beneficios para descubrir los beneficios disponibles.