Términos del programa Mobile + Home Discount de Verizon

Es posible que tus descuentos de Mobile + Home Discount no sean totalmente combinables con otras ofertas / descuentos de Verizon. Por ejemplo, si perteneces a una comunidad optimizada de Verizon y/o recibes servicios de Fios internet de Verizon como parte de un acuerdo de compra masiva, puede que no seas elegible para el descuento de Mobile + Home Discount o que seas elegible solo para una parte del descuento. No recibirás un descuento de Mobile + Home Discount que haga que tu factura de Verizon Wireless o Fios sea inferior a $0 al mes.



Solo puedes vincular una cuenta de Verizon Wireless con una cuenta de Fios Internet. Después de que tus cuentas estén vinculadas, no se pueden cambiar, incluso si tienes varias cuentas de Internet móvil y/o Fios Internet. Nota: Los clientes no incurrirán en obligaciones financieras adicionales al inscribirse en Mobile + Home Discount y vincular sus cuentas de Verizon Wireless y Fios. El pago atrasado en una cuenta no afectará los servicios ni el estado de la otra cuenta, aunque puede afectar tu descuento de Mobile + Home Discount y otros beneficios.