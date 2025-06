Preguntas frecuentes sobre los planes Verizon LTE Home Internet

Ofrecemos 2 planes mensuales de LTE Home Internet:



LTE Home - Internet residencial móvil, con el poder de nuestra red 4G LTE. Juega, haz streaming y conéctate sin contratos anuales, cargos adicionales ni configuraciones complicadas.

LTE Home Plus: todos los beneficios de LTE Home, y:

Whole-Home Wi-Fi que incluye 1 extensor opcional. Infórmate sobre agregar extensores Wi-Fi para mejorar la cobertura en tu hogar. 3

Precio fijo garantizado por 4 años. 1,2

Infórmate sobre el descuento de Mobile + Home Discount, para obtener hasta $10/mes en un beneficio elegible (por ejemplo, Netflix y Max (Con Comerciales), Disney Bundle, etc.).

Ambos planes te permiten agregar beneficios para entretenimiento, compras y más por $10/mes cada uno (más impuestos y cargos). Un beneficio por cuenta. Consulta nuestra página de LTE Home Internet para ver las promociones actuales.



1 Se aplica si cambias a este plan el 4/3/25 o después.

2Para nuevos hogares con Verizon Home Internet (“VHI”) que no se hayan suscrito a un servicio VHI en los últimos 90 días. Se aplica solo a la tarifa base mensual vigente, sin incluir otros cargos por instalación ni equipos adicionales, descuentos o promociones, beneficios del plan y cualquier otro servicio de terceros.

3No se aplica a los planes Home Internet Plus inscritos antes del 11/9/23.