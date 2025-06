Preguntas frecuentes sobre cómo usar 5G Home Internet móvil

Si tienes poca señal o puntos sin señal en algunas partes de tu casa, usa el analizador de señal Wi-Fi*. Esta función de My Verizon app mide la intensidad de la señal Wi-Fi en toda tu vivienda. Te mostramos cómo usarla:

Abre My Verizon app. Tap the Home tab. Selecciona tu router 5G Home Internet. En la sección "Herramientas", toca Analizador de Wi-Fi. En la pantalla del Analizador de señal Wi-Fi, toca Comenzar y sigue las indicaciones.

If you're still having Wi-Fi coverage issues, Wi-Fi extenders can help expand coverage in hard-to-reach areas of your home:

Si ya tienes un extensor, puedes probar cambiándolo de lugar.

Si es necesario, puedes instalar hasta 5 extensores (se aplican cargos adicionales).

Compra lo último en extensores de Wi-Fi.



Good to know: The 5G Home Ultimate plan includes Whole-Home Wi-Fi. Whole-Home Wi-Fi Plus can be added for an additional charge. Learn more by visiting our Whole-Home Wi-Fi with 5G Home Ultimate or LTE Home Plus FAQs.