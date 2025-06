Cómo usar Verizon Cloud

Si eres el titular o administrador de la cuenta, puedes ir a la página Servicios y beneficios en My Verizon para agregar Verizon Cloud a cualquier línea de tu cuenta. O puedes inscribirte a través de la aplicación Verizon Cloud para agregar Verizon Cloud a tu línea individual.



Nota: Se incluye una cierta cantidad de almacenamiento en Verizon Cloud sin cargo adicional con los planes Get More Unlimited, Do More Unlimited y Above Unlimited, si ya estás suscrito a estos planes.



Cuentas Prepaid: Para suscribirte a Verizon Cloud, sigue los pasos para obtener un nuevo servicio en My Verizon app. Debes ser el titular de la cuenta para agregar Verizon Cloud a una o más líneas de tu cuenta.