Preguntas frecuentes sobre el crédito mensual de +play para ciertos planes de internet móvil y residencial

Sí. En este momento, los Créditos mensuales de +play no se pueden usar para pagar servicios de suscripción mensual que se cobran a tu factura mensual de Verizon: Apple One, Apple Arcade, Apple Music, Discovery+, Disney+, Disney bundle, Google One Gemini AI Premium Perk, Google Play Pass, beneficio de Netflix® y Max (Con Comerciales), Walmart+, Xbox All Access, beneficio de YouTube Premium y YouTube TV.



El Crédito mensual de +play no se puede acumular ni combinar con otras ofertas promocionales.