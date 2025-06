Preguntas frecuentes sobre los roles de cuenta y la asignación de un administrador de la cuenta móvil

Con My Verizon puedes delegar la gestión de todas las líneas de tu cuenta: en línea, en tiendas minoristas y al llamar a Atención al Cliente. Y porque hay tres roles a nivel de cuenta dentro de My Verizon (Propietario de la cuenta, Administrador de la cuenta y Miembro de la cuenta) puedes permitir que otros vean y administren tu cuenta de Verizon sin darles acceso completo a la información personal y financiera o a las funciones clave de la cuenta. Repasemos las diferencias.



Como Titular de la cuenta, eres responsable de los pagos en tu cuenta personal. Como la persona responsable del pago de la cuenta, tienes ciertas actividades reservadas para ti. Esto incluye la capacidad de ver los detalles de facturación, actualizar tu teléfono, cambiar tu plan y características, agregar una nueva línea de servicio, operar controles parentales y administrar Friends and Family.



Entendemos que puedas querer ayuda para gestionar estos elementos, así que para solucionarlo, puedes asignar un Administrador de la cuenta con la capacidad de gestionar todas las líneas de la cuenta. Pueden realizar las mismas acciones que el Propietario de la cuenta, con la excepción de agregar, cambiar o eliminar la contraseña de facturación o los Administradores de la cuenta. También pueden hacer cosas como comprar contenido, administrar álbumes de fotos y realizar una copia de seguridad de tus contactos.



Por último, hay Miembros de la cuenta que no son responsables de los pagos en tu cuenta personal, pero que tienen la capacidad de realizar un pago hacia el saldo de la cuenta. En función del Plan Verizon, los Miembros de la cuenta también pueden examinar el uso de voz, datos y mensajes de texto.



Cada cuenta solo tendrá un Titular de la cuenta. Esta persona se designa cuando te registras en My Verizon y se te pedirá durante el proceso de registro que hagas esta designación. Una vez que se asigne el Propietario de la cuenta, cualquier otra línea de la cuenta se convertirá automáticamente en Miembro de la cuenta cuando te registres. Si deseas dar más acceso a un Miembro de la cuenta, asegúrate de asignar esa línea como Administrador de la cuenta. Puedes asignar hasta tres Administradores de la cuenta. Estos Administradores de la cuenta no tienen que tener una línea telefónica en la cuenta.



Aquí te mostramos cómo hacerlo... Ve a vzw.com e ingresa en My Verizon. Una vez que hayas iniciado sesión, selecciona el menú Cuenta en la esquina derecha de la página y haz clic en Ajustes del perfil. A continuación, selecciona Administradores de la cuenta desde la barra de navegación izquierda. Desde aquí, puedes agregar o eliminar un Administrador de la cuenta. Recuerda que solo puedes tener tres activos al mismo tiempo.



Si actualmente no tienes una contraseña de facturación en tu cuenta, se te pedirá que configures una. Tus Administradores de la cuenta necesitarán esta contraseña para administrar tu cuenta.



Ingresa el nombre y el apellido de la persona a la que quieres dar acceso como Administrador de la cuenta. Si tienen una línea telefónica en tu cuenta, selecciónala aquí; de lo contrario, selecciona No se asignó ninguna línea. A continuación, ingresa su dirección de correo electrónico y haz clic en Agregar Administrador. Verifica los Términos y Condiciones para agregar un Administrador de la cuenta, luego haz clic en Continuar.



A continuación, verás una ventana emergente de verificación de cliente donde seleccionarás un número de tu cuenta para recibir un mensaje de texto con un código de verificación. Una vez que recibas el código, ingrésalo en el espacio provisto y haz clic en Confirmar. Recibirás una confirmación de que el Administrador de la cuenta ha sido actualizado.