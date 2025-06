Preguntas frecuentes sobre el descuento en planes Unlimited para maestros

Verizon reconoce las contribuciones de todos los que están al servicio de la educación, especialmente durante estos tiempos difíciles. Muchos de nuestros cónyuges, familiares y amigos están contigo sirviendo a los estudiantes de nuestras comunidades.



Nuestro programa de descuentos para Those Who Serve está disponible para personal educativo de EE. UU. Esta amplia disponibilidad requiere que utilicemos métodos de validación estandarizados a nivel nacional. También debemos cumplir con las regulaciones para los empleados de los gobiernos locales o estatales. Como resultado, se requieren certificaciones y licencias para ciertas profesiones.



Para los miembros del personal educativo, los ayudantes y los administradores que no están cubiertos por el programa de descuentos Those Who Serve, puede haber otros descuentos disponibles en función de la escuela o distrito específico. Para verificar, visita nuestra página Programa de descuentos y elige Clientes existentes o Nuevo en Verizon y sigue las indicaciones.