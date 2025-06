Preguntas frecuentes sobre el plan móvil One Unlimited para iPhone con Apple One

One Unlimited para iPhone es un plan de teléfono móvil mensual de Verizon que incluye Apple One sin costo adicional.



Este plan ya no está disponible para agregar a las cuentas. Si ya tienes este plan, puedes agregarlo a otras líneas de tu cuenta.



Junto con Apple One, One Unlimited para iPhone ofrece Unlimited 5G Ultra:

"5G Ultra Wideband" ilimitada

Acceso premium ilimitado a la red

25 GB de datos de hotspot móvil premium

Bloqueador de spam Call Filter incluido sin ningún cargo

Recompensas de myAccess

Llamadas, textos y datos para México y Canadá

Textos internacionales

Descubre aun más beneficios y descuentos para los que puedes ser elegible con este plan.



Nota: Para poder optar por el plan One Unlimited para iPhone, todas las líneas telefónicas de tu cuenta deben estar incluidas en el plan. No se requiere iOS. Descubre más acerca de cómo agregar el plan a tu cuenta.



¿Estás listo para un nuevo plan telefónico? Descubre cómo obtener Apple One por $10/mes con Unlimited Plus y/o Unlimited Welcome.