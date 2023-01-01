Preguntas frecuentes acerca de cómo evitar llamadas no deseadas con Call Filter de Verizon

La suplantación de número vecino ocurre cuando un estafador llama desde un número falso que resulta familiar o similar al tuyo, para engañarte y que respondas la llamada. La llamada entrante tendrá el mismo código de área y probablemente el mismo prefijo de 6 dígitos que tu propio número telefónico, para que pienses que se trata de un vecino.



Para protegerte de la suplantación de número vecino, hemos agregado Filtro de número vecino a la app Call Filter. Con el filtro de número vecino puedes transferir las llamadas con tu propio código de área o prefijo y con otros directamente al buzón de voz. Con Call Filter Plus también puedes filtrar un código de área por completo.



Esto es lo que obtienes:

Opciones de código de área de Call Filter Plus Bloqueos de # de código de área/prefijo Bloqueo de código de área Call Filter (gratis) Hasta 5 No Call Filter Plus Hasta 10 Sí*

Debido a la complejidad de la suplantación de número vecino, se bloquearán todas las llamadas del código de área/prefijo o del código de área que hayas ingresado, no solo las llamadas spam. Algunas llamadas deseadas se pueden bloquear accidentalmente.



Visita Cómo usar Call Filter para descubrir cómo usar el filtro de número vecino.



