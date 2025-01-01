Por inactividad, tu sesión finalizará en unos 2 minutos. Extiende tu sesión haciendo clic en Aceptar a continuación.

Cómo obtener y usar Call Filter de Verizon

Descubre cómo obtener Call Filter de Verizon y usarlo para protegerte de las llamadas no deseadas. Call Filter detecta el spam y bloquea las llamadas no deseadas de alto riesgo automáticamente transfiriéndolas al buzón de voz.

Visita nuestra página de preguntas frecuentes sobre Call Filter para obtener respuestas a las preguntas más comunes.

    Comienza con Call Filter de Verizon
    Utiliza los siguientes enlaces para saber cómo obtener y suscribirte a Call Filter (gratis) o a Call Filter Plus.

    Apple®:

    Android™:

    La aplicación Call Filter viene precargada en la mayoría de los dispositivos Android* y es posible que ya esté en tu teléfono.

    Otros dispositivos: Aplicación My Verizon - Activar o desactivar el bloqueo de spam de Call Filter

    Actualiza a Call Filter Plus: Sitio web de My Verizon - Actualiza/baja de categoría la suscripción a Call Filter

    Aprende a administrar números de spam

    Descubre cómo agregar a alguien a tu lista de números bloqueados
    Aprende cómo agregar a alguien a tu lista de números bloqueados.

    Administra el Filtro de número vecino
    El Filtro de número vecino te permite bloquear las llamadas de todos los números con un código de área/prefijo específico. Por ejemplo, si bloqueas el código de área/prefijo 123.456, todos los números que empiecen con 123.456.xxxx serán desviados al buzón de voz.

    Visita Agrega/elimina el Filtro de número vecino para descubrir más.

    Administra las Categorías de llamadas
    Los usuarios de Call Filter Plus pueden evitar determinados tipos de llamadas (por ejemplo, promotores, políticas, sin fines de lucro, encuestas) mediante el bloqueo de Categorías de llamadas. En la aplicación Call Filter, debajo del Filtro de spam, solo tienes que seleccionar las categorías que quieres bloquear o reenviar al buzón de voz.

    Consulta la actividad de llamadas con Insights App
    Información es una nueva función de la aplicación Call Filter que muestra información sobre las llamadas que recibes. La pestaña Información muestra la actividad de llamadas y cómo se han etiquetado, por ejemplo:

    • Spam
    • Bloqueado
    • Categoría
    • Ubicación (de dónde proceden las llamadas)
    • Intervalo de tiempo (días del mes en que se recibieron las llamadas)

    Administra notificaciones con Call Filter
    Descubre cómo configurar una alerta para que se te notifique cuando te llame un contacto o te llegue un mensaje de texto no deseado o desconocido.

    Administrar fotos
    Descubre cómo administrar fotos con Call Filter.

    Busca la ciudad y el estado de un número
    Encuentra la ciudad y el estado de donde proviene una llamada. Disponible solo con Call Filter Plus.

    Cómo optar por no participar en el bloqueo de llamadas no deseadas de alto riesgo en el iPhone
    Para optar por no participar, tendrás que desactivar Silence Junk Callers en Configuración de tu iPhone y también desactivar el filtro de spam de Call Filter en la pestaña Bloqueo de la aplicación Call Filter o en My Verizon en Configuración.

    Para descubrir cómo hacerlo, visita estas páginas:

    Los clientes Prepaid pueden contactarnos para solicitar bloquear o eliminar Call Filter. Ya no recibirás alertas de spam si cancelaste la suscripción.

    Cancelar tu suscripción a Call Filter
    Aprende cómo cancelar la suscripción a Call Filter en tu teléfono o a través del sitio web de My Verizon:

    Nota: Al eliminar la aplicación Call Filter no se desactiva el filtro de spam. Las llamadas se etiquetarán como spam o bloqueadas, hasta que desactives el filtro de spam o que canceles la suscripción del servicio.

    Android es una marca comercial de Google, Inc.
    Apple y iPhone son marcas comerciales registradas de Apple Inc.

    Call Filter no está disponible para todas las llamadas, todos los equipos ni en todas las áreas. El identificador de llamadas no está disponible para números restringidos o no publicados. Call Filter aún no puede identificar o bloquear automáticamente llamadas spam que se originan fuera de EE. UU., pero los clientes con un dispositivo elegible ahora pueden bloquear todas las llamadas entrantes de números internacionales si lo desean. Se aplican cargos por datos.