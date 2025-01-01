Cómo obtener y usar Call Filter de Verizon

Utiliza los siguientes enlaces para saber cómo obtener y suscribirte a Call Filter (gratis) o a Call Filter Plus.
Apple®:
- Instala Call Filter - Apple iPhone®
- Smartphone - Activa la protección gratuita contra contenido no deseado en la aplicación Call Filter
- Sitio web de My Verizon - Administra Call Filter (Apple iPhone)
- My Verizon App - Administrar Call Filter (Apple iPhone)
- Suscríbete a Call Filter Plus - Apple iPhone
Android™:
La aplicación Call Filter viene precargada en la mayoría de los dispositivos Android* y es posible que ya esté en tu teléfono.
- Smartphone - Activa la protección gratuita contra contenido no deseado en la aplicación Call Filter
- Suscríbete a Call Filter Plus - Smartphone Android*
Otros dispositivos: Aplicación My Verizon - Activar o desactivar el bloqueo de spam de Call Filter
Actualiza a Call Filter Plus: Sitio web de My Verizon - Actualiza/baja de categoría la suscripción a Call Filter