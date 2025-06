Preguntas frecuentes sobre los descuentos para socorristas en planes de servicio móvil y accesorios

Tenemos descuentos para socorristas estatales y locales en servicio activo, jubilados o que trabajen como voluntarios, incluidos:

Bomberos, técnicos médicos de emergencia (EMT) y servicios de emergencias médicas (EMS)

Fuerza pública, que incluyen policías estatales, alguaciles, ayudantes de alguaciles y policía local

Familiares cercanos (familiares directos: cónyuges/hijos de la familia) de socorrista fallecido en acción (KIA)*

No elegible: el personal policial federal (como agentes de la Patrulla Fronteriza, CIA, DEA, FEMA, FBI, NSA, etc.) no es elegible para el descuento para socorristas.



Nota: Los empleados activos del gobierno federal son elegibles para recibir descuentos conforme al programa de descuento para empleados gubernamentales federales. Visite nuestras preguntas frecuentes sobre descuentos en el servicio telefónico móvil para empleados corporativos para registrarse y obtener más información sobre estos descuentos. O comienza ahora al verificar tu elegibilidad como socorrista.