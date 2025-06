Preguntas frecuentes acerca de la transferencia de números de móvil entre cuentas de Verizon

Si transfieres una línea a otra cuenta de Verizon, no todas las promociones se transfieren con la línea.

Es posible que puedan transferirse los descuentos en tiempo de uso, en el acceso a la línea y en ciertas funciones.

Es posible que puedan transferirse las promociones en dispositivos*.

Promociones en dispositivos Compra uno, obtén otro (BOGO) y Compra uno y llévate otro a mitad de precio:

Para transferir líneas con promoción, se deben haber realizado al menos 6 pagos de dispositivo.

Para transferir el precio de la promoción antes de que se hayan realizado 6 pagos, las líneas con la promoción se deben transferir a la misma cuenta.

Promociones en dispositivos Compra más y ahorra más (BMSM):

Para transferir una de las 2 líneas BMSM y mantener el precio de la promoción, se deben haber realizado al menos 6 pagos de dispositivo.

Para transferir la promoción antes de que se hayan efectuado los 6 pagos, las líneas con la promoción se deben transferir a la misma cuenta.

Créditos por intercambio: Si la línea que vas a transferir recibe un crédito en la factura mensual por un intercambio previo, ese crédito se transfiere con la línea.



Nota: Si nos envías un intercambio después de haber transferido una línea, aplicamos el crédito por intercambio a la cuenta original (no a la cuenta que recibió tu línea transferida).



Trae tu propio dispositivo (BYOD): Las promociones BYOD no se transfieren con la línea.



Promociones de suscripción individual o de contenido: No se transfieren con la línea.