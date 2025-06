Preguntas frecuentes acerca de Number Share - Móvil

Sí, puedes compartir tu número de móvil de Verizon con dispositivos que no sean de Number Share - Móvil, (por ejemplo, tablets, dispositivos que no sean de Verizon, etc.) cuando los dispositivos sean compatibles con Number Share.



Los usuarios de Apple® elegibles pueden compartir un número con la compatibilidad con iOS de un único número de teléfono para varios dispositivos. Descubre más con nuestras Preguntas frecuentes sobre HD Voice.