Preguntas frecuentes acerca de Number Share - Residencial

Si eres titular de la cuenta o administrador de la cuenta, puedes obtener Number Share - Home registrándote en la aplicación Alexa. Selecciona Más > Ajustes > Comunicación y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para vincular tu número de móvil.



Si no eres titular de la cuenta o administrador de la cuenta, pídele al titular de la cuenta que agregue Number Share - Residencial a tu línea desde la página Servicios y beneficios en My Verizon. Cuando hayan añadido tu línea, sigue los pasos anteriores para registrarte en la aplicación Alexa.



Visita Configurar Number Share - Residencial para conocer cómo suscribirte al servicio y conectar tu altavoz.



El número de teléfono del miembro de la cuenta tiene que haber sido previamente registrado en My Verizon para activar Number Share - Residencial.