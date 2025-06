Preguntas frecuentes acerca de cómo transferir tu número de móvil a otro proveedor

La forma de transferir tu número de móvil a otro proveedor depende del tipo de cuenta de Verizon que tengas.



Cuentas mensuales estándar:

Genera un PIN de transferencia de número en My Verizon. Descubre cómo obtener un PIN de transferencia de número. Indícale a tu nuevo proveedor qué líneas deseas transferir. Puedes usar el PIN de transferencia de número para autorizar la transferencia de una o todas las líneas de tu cuenta. Usa el PIN de transferencia de número y tu número de cuenta de Verizon para autorizar al nuevo proveedor a iniciar la transferencia. El nuevo proveedor se comunicará con Verizon para transferir tu número y desconectar tu(s) línea(s).

Importante: no desconectes tu línea de servicio de Verizon hasta después de que tu número sea transferido. De lo contrario, deberás reactivar tu número de Verizon antes de que tu nuevo proveedor de servicio pueda transferirlo.



Nota: si tu línea tiene activada la función de bloqueo de número para protegerla contra movimientos no autorizados, verás un aviso en My Verizon. Debes desactivar el bloqueo numérico antes de mover un número. Visita ¿Cómo desactivo el bloqueo numérico?



Sugerencia para prevenir fraudes: enviamos un texto de confirmación a cualquier número de móvil que haya solicitado una transferencia. Si no has autorizado la transferencia, llama al número que aparece en nuestro mensaje.



Cuentas de negocios: