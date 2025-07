Cómo desconectar una línea móvil o cerrar tu cuenta de telefonía móvil

Te mostramos cómo el titular o administrador de la cuenta puede desconectar una o más líneas, o cancelar tu cuenta de servicio de Verizon.



Mueve una línea a otro proveedor de servicio y mantén abierta tu cuenta de Verizon



Para saber cómo mover una línea a otro proveedor de servicio mientras mantienes abierta tu cuenta de Verizon, visita nuestras Preguntas frecuentes sobre cómo mover tu número móvil a otro proveedor de servicio. El nuevo proveedor de servicio se comunicará con Verizon para transferir tu número y desconectar tu línea.



Mueve todos tus números a otro proveedor de servicio y cierra tu cuenta de Verizon



Cuando muevas todos tus números a otro proveedor de servicio, no cierres tu cuenta de Verizon demasiado pronto. Tu cuenta de Verizon debe permanecer abierta hasta que se traslade la última línea y se emita tu factura final.



Una vez que el nuevo proveedor de servicio haya conectado el o los mismos números de teléfono que transferiste a su red, tu cuenta de Verizon se cerrará de manera automática. No necesitas contactarnos.



Importante: Si cambias de proveedores de servicio y obtienes números de teléfono móvil nuevos o diferentes, sí deberás cerrar tu cuenta de Verizon. La cuenta no se cerrará automáticamente.



Visita Preguntas frecuentes sobre cómo transferir tu número de móvil a otro proveedor de servicio para obtener más información.



Importante: Tu factura final incluirá el saldo pendiente del dispositivo, si no se ha pagado por separado. Puedes pagar el saldo restante del dispositivo desde Resumen del dispositivo en My Verizon.



Desconectar una línea sin moverla a otro proveedor de servicio y mantener abierta tu cuenta de Verizon



Para desconectar una o más líneas de servicio móvil, puedes hacer algunas de estas opciones:

Llamar a Servicio al Cliente antes de desconectarte para ver si calificas para ahorros adicionales. Necesitaremos el nombre, el número de teléfono y el PIN de la cuenta del titular de la cuenta o los últimos 4 dígitos de su SSN.

Ingresa a My Verizon Elige Chatea con nosotros . Escribe "Cancelar" en la casilla Haz una pregunta . Sigue las indicaciones para desconectar una línea o elige chatear con un agente en directo.

.

Cierra tu cuenta de Verizon sin transferir ninguna línea o servicios a otro proveedor de servicio



Para cerrar toda tu cuenta, puedes llamar a Servicio al Cliente antes de desconectarte para ver si calificas para ahorros adicionales. Necesitaremos el nombre y el número de teléfono del titular de la cuenta y el PIN de la cuenta o los últimos 4 dígitos del SSN del titular de la cuenta.



Importante: Debes pagar cualquier saldo pendiente de pago del dispositivo antes de desconectar las líneas asociadas a cada uno de ellos.