Preguntas frecuentes sobre la suscripción promocional deDisney+ Premium, Hulu, ESPN+

Obtén Disney+, Hulu y ESPN+ con Disney Bundle, para que puedas ver las mejores películas, programas y deportes.



Con El Disney Bundle, puedes transmitir los tres servicios en tus dispositivos favoritos, en casa o mientras te desplazas, incluidos con tus planes 5G Play More o 5G Get More. Esto supone un ahorro de $21.99 al mes.



Transmite las mejores historias del mundo de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, todo sin anuncios, con Disney+.



Accede a la biblioteca de streaming de TV más grande con éxitos televisivos actuales, temporadas completas, películas, FX en Hulu y originales nuevos con Hulu.



Acércate a los deportes que más te gustan con eventos en vivo y archivados, originales de ESPN+, la biblioteca completa de 30 por 30, artículos premium y herramientas de fantasía.



Para comenzar a través de My Verizon app, ábrela.



Para continuar con la inscripción, debes ser el titular de la cuenta o un administrador de la cuenta.



Selecciona el ícono Cuenta en la parte inferior de la pantalla. A continuación, selecciona Servicios y beneficios.



Busca El Disney Bundle y toca Descubre más.



A continuación, toca Obtener ahora para inscribirte. Verifica los detalles y toca Inscribirse.



Ingresa la dirección de email que usarás para tu suscripción a Disney Bundle y toca Validar .



El resumen del cambio de factura detallará El Disney Bundle. Para continuar con la inscripción, verifica y acepta los Términos y Condiciones. Toca Confirmar.



Ahora verás una confirmación de que estás inscrito en El Disney Bundle. Ya casi terminas, pero primero es hora de configurar tus nuevas cuentas de Disney+, Hulu y ESPN+.



Pulsa Ir a Disney para visitar Disney+.



La dirección de correo electrónico utilizada se completará automáticamente.



Revisa la Política de privacidad de Disney y el Acuerdo de suscripción de Disney+, luego toca Aceptar y continuar.



Si eres nuevo en Disney+, crea una contraseña y toca Continuar. Tu cuenta de Disney+ ya está lista para funcionar.



Si ya tienes una cuenta de Disney+ existente asociada con tu correo electrónico, se te indicará que ingreses tu contraseña e inicies sesión.



Para completar la configuración de Hulu, toca Activar Hulu en la pantalla de confirmación o de la cuenta de Disney+. La dirección de correo electrónico utilizada para activar Disney+ se completará automáticamente. Crea una contraseña y completa la información adicional. A continuación, toca Continuar, ¡y listo!



Si ya tienes una cuenta de Hulu existente asociada con tu correo electrónico, se te indicará que ingreses tu contraseña e inicies sesión.



Para completar la configuración de ESPN+, toca Iniciar sesión en ESPN+ en la pantalla de confirmación de Disney+ o visita plus.espn.com/activate.



Inicia sesión usando la misma dirección de correo electrónico y contraseña que usaste para Disney+. Si ya tienes una cuenta de ESPN+ asociada con tu correo electrónico, ingresa tu contraseña e inicia sesión.



Para comenzar a streaming, simplemente instala o abre las tres aplicaciones en tu device e inicia sesión con las credenciales que acabas de crear.



Si prefieres inscribirte por Internet, visita a espanol.verizon.com e ingresa a tu cuenta de My Verizon.



Usa My Verizon Mobile para comenzar.



Busca El Disney Bundle y haz clic en el botón Descubre más. A continuación, haz clic en Obtener ahora para inscribirte.



Ingresa la dirección de email que utilizarás para tu suscripción a tu Disney Bundle y haz clic en Verificar email.



Revisa y acepta los Términos y Condiciones. Haz clic en Inscribirse en Disney Bundle para completar la configuración con Disney.



Si tienes más preguntas, consulta nuestra página de preguntas frecuentes que te será de utilidad.



Ya estás listo para obtener tus películas, programas y deportes favoritos de Disney+, Hulu y ESPN+, incluidos con tu plan Play More o Get More Unlimited.