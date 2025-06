Preguntas frecuentes acerca de Disney+ Premium (sin comerciales) por nuestra cuenta por 6 meses con los planes móviles de Verizon

Disney+ es el único lugar para hacer streaming de tus películas favoritas y series de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y más.



Descubre cómo obtener Disney+ por nuestra cuenta con Unlimited. Esto supone un ahorro de $15.99 al mes.



Los clientes existentes de Verizon Unlimited pueden inscribirse. Puedes ver una lista de todos los planes ilimitados elegibles en nuestra página de preguntas frecuentes.



Para comenzar a través de My Verizon app, ábrela.



Debes ser el Titular de la cuenta en My Verizon, la persona con autoridad legal y responsabilidad financiera de una cuenta, Titular de la cuenta o Administrador de la cuenta para continuar con la inscripción.



Selecciona el ícono Cuenta en la parte inferior de la pantalla. A continuación, selecciona Servicios y beneficios.



Busca Disney+ y toca Descubre más. A continuación, presiona Obtenerlo ahora para inscribirte.



Verifica los detalles y toca Inscribirse.



Ingresa la dirección de email que usarás para tu suscripción a Disney+ y toca Validar .



El resumen del cambio de factura describirá el período promocional de Disney+.



Para continuar con la inscripción, verifica y acepta los Términos y Condiciones. Es bueno saber que tu período promocional comienza cuando tocas Confirmar.



Ahora verás una confirmación de que has agregado Disney+ a tu cuenta. Ya casi terminas, pero primero es hora de configurar tu nueva cuenta de Disney+.



Pulsa Ir a Disney para visitar Disney+.



La dirección de correo electrónico utilizada se completará automáticamente.



Revisa la Política de privacidad de Disney y el Acuerdo de suscripción de Disney+, luego toca Aceptar y continuar.



Crea una contraseña para tu cuenta de Disney+ y toca Continuar.



Se te solicitará que instales la aplicación Disney+ en tu dispositivo. Una vez instalada, inicia sesión con el email y la contraseña que acabas de configurar.



Ahora estás listo para transmitir las mejores historias del mundo en Disney+.



Si prefieres inscribirte por Internet, visita a espanol.verizon.com e ingresa a tu cuenta de My Verizon.



Usa My Verizon Mobile para comenzar.



Busca Disney+ y haz clic en el botón Descubre más. A continuación, haz clic en Obtener ahora para inscribirte.



Ingresa la dirección de email que utilizarás para tu suscripción a Disney+ y haz clic en Verificar email.



Revisa y acepta los Términos y Condiciones. Es bueno saber que tu período promocional comienza cuando haces clic en Inscribirte en Disney+.



Ahora verás una confirmación de que has agregado Disney+ a tu cuenta. Ya casi terminas, pero primero es hora de configurar tu nueva cuenta de Disney+. Haz clic en Ir a Disney para visitar Disney+.



La dirección de correo electrónico utilizada se completará automáticamente.



Revisa la Política de privacidad de Disney y el Acuerdo de suscriptor de Disney+, luego haz clic en Aceptar y continuar. Crea una contraseña para tu cuenta de Disney+ y haz clic en Continuar. Tu cuenta de Disney+ ya está lista para funcionar.



Si tienes más preguntas, consulta nuestra página de preguntas frecuentes que te será de utilidad.