Preguntas frecuentes sobre la suspensión del servicio de telefonía móvil por pérdida o robo de tu teléfono

Si suspendes tu línea primaria, la línea de tu dispositivo conectado con Number Share - Móvil también se suspenderá y no se podrá usar hasta que reconectes el servicio en tu teléfono primario o transfieras el dispositivo conectado a otro teléfono primario.



Si suspendes la línea de tu dispositivo conectado con Number Share - Móvil (por ejemplo, un smartwatch, etc.) no afectará a la línea de tu teléfono primario u otros dispositivos conectados con Number Share - Móvil. Solo la línea con Number Share - Móvil se suspende y no se puede usar hasta que se reconecte el servicio a la misma.