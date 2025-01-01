Cómo usar My Verizon para servicio prepagado

Si nunca antes has usado My Verizon (a través de la aplicación o un navegador de Internet), primero debes registrar tu cuenta Prepaid. Este es un proceso por única vez que establece la ID de usuario y contraseña de tu cuenta. Puedes utilizar esas mismas credenciales para ingresar en My Verizon a través de la aplicación o cualquier navegador de Internet.
Nota: Asegúrese de tener su teléfono Prepaid con usted durante el registro. Recibirás un mensaje de texto con un PIN de registro que deberás ingresar durante el proceso de registro.
Regístrate en My Verizon para tu cuenta móvil desde tu computadora o dispositivo móvil:
- Regístrate en el sitio web: Visita la página Registro en My Verizon y sigue las instrucciones en nuestra página Crear perfil / Registro en My Verizon a través del sitio web.
- Regístrate en My Verizon app - Visita la página de registro de My Verizon y sigue las instrucciones en nuestra página de Registro via My Verizon app (Prepaid).
Descarga My Verizon app para registrarte.