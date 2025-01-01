Cómo usar My Verizon para servicio prepagado

Para iniciar sesión en My Verizon a través de un navegador de internet:

Ve a la página Ingreso a My Verizon. Ingresa tu número de móvil prepagado y la contraseña de My Verizon y haz clic en Iniciar sesión.



Nota: Puedes hacer clic en Recordarme para que se guarde tu ID de usuario en la computadora para uso futuro. Solo usa esta función en una computadora personal, no en computadoras públicas. Si se te solicita, ingresa la respuesta a la pregunta de seguridad y haz clic en Continuar.

Verás tu feed en la pantalla de inicio. Proporciona de un vistazo la información de cuenta más importante que necesitas, incluyendo tu uso de datos y saldo de la cuenta.