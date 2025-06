Cómo encontrar tu teléfono o tablet

Si ya perdiste tu teléfono básico, no hay una manera de rastrearlo. Te recomendamos suspender el servicio para evitar el uso no autorizado hasta que encuentres el teléfono o actives otro. También puedes visitar la página Mi uso en My Verizon para ver si el teléfono se usó desde que se perdió.



