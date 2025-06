Verizon Visa® Card FAQs – earn Verizon Dollars

Yes, if you're instantly approved at a Verizon operated store or Verizon website, you can use your new Verizon Visa Card right away in the following ways:

En el momento de la aprobación de la tarjeta de crédito, tu nueva tarjeta se agregará automáticamente a tu cuenta de Verizon Wireless como tu método de pago preferido para la compra de ese día y las futuras compras en las tiendas operadas por Verizon o en Verizon en línea.

Podrás seleccionar otra forma de pago por transacción en el punto de venta.

When making a Verizon purchase, choose Verizon Visa Card as your payment method. You should set your Verizon Visa Card as your preferred payment method in My Verizon on our website or the My Verizon app to make sure you earn 4% in rewards on Verizon purchases.

as your payment method. You should set your Verizon Visa Card as your preferred payment method in My Verizon on our website or the My Verizon app to make sure you earn 4% in rewards on Verizon purchases. Si también eres cliente de Verizon Fios, puedes agregar de forma manual la tarjeta de crédito a tu cuenta de Fios como tu método de pago preferido.

Yes, if you're instantly approved at an exclusive Verizon Authorized Retailer you can use your Verizon Visa Card in the following ways:

En el momento de la aprobación de crédito, puedes usar un Pase de compra temporal que aparece en la pantalla de tu dispositivo inmediatamente. O bien, imprime tu Pase de compras temporal desde el correo electrónico enviado por Synchrony Bank.

You cannot use your Verizon Visa Card anywhere other than described above until you receive your permanent card from Synchrony Bank, which should arrive in 7-10 days. Please make sure you activate your Verizon Visa Card upon arrival.