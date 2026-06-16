Te damos la bienvenida a una nueva era de ahorrar y ganar con Verizon. Estamos encantados de presentar una experiencia más gratificante diseñada para retribuir a nuestros clientes. Mantenerte conectado ahora viene con una variedad de beneficios exclusivos y ventajas financieras que aportan muchísimo valor a tu estilo de vida móvil.

¿Verizon tiene un programa de lealtad de clientes? Los clientes a menudo preguntan, “¿Verizon tiene un programa de lealtad?” y la respuesta es un sí rotundo. El programa de lealtad de Verizon tiene dos partes: Verizon Dollars, que te devuelve dinero cada mes, y Verizon Shine, que les da a los miembros acceso a lanzamientos diarios, eventos especiales y mucho más. El programa de lealtad del servicio móvil de Verizon fue rediseñado por completo para que tengas más control y mejores recompensas. Como agradecimiento a nuestros clientes nuevos y existentes, el programa de lealtad de clientes de Verizon fue creado desde cero para garantizar que aproveches al máximo tus servicios. Para calificar para estas recompensas exclusivas, debes inscribirte en el programa de lealtad y mantener activo un plan Verizon Unlimited.

¿Qué son los Verizon Dollars? Uno de los aspectos más emocionantes del programa Verizon Loyalty es la incorporación de los Verizon Dollars. Se trata de un programa que te devuelve dinero mensualmente solo por ser cliente. Una vez que te inscribas, comenzarás a ganar un reembolso del 3% en tu factura mensual total por el servicio móvil y 5G Home Internet. ¿Cómo puedo gastar mis Verizon Dollars? Nuestro nuevo sistema de recompensas se centra en la flexibilidad. Los usuarios elegibles acumulan recompensas fácilmente, las cuales se registran automáticamente en sus cuentas. Los miembros pueden convertirlas en ahorros de varias maneras, incluyendo: Ofertas de socios : Gasta tus Dollars en acuerdos con nuestros socios para ayudarte a ahorrar dinero en tu vida cotidiana.

: Gasta tus Dollars en acuerdos con nuestros socios para ayudarte a ahorrar dinero en tu vida cotidiana. Transferencias de Dollars : Transfiere tus Verizon Dollars a otros programas de lealtad.

: Transfiere tus Verizon Dollars a otros programas de lealtad. Teléfonos y más : Compra los últimos teléfonos y accesorios de Verizon.

: Compra los últimos teléfonos y accesorios de Verizon. Pago de facturas - si también tienes una Verizon Credit Card, puedes usar los Verizon Dollars como ayuda para el pago inicial de la factura de tu tarjeta de crédito.

¿Qué es Verizon Shine? Además de la flexibilidad financiera que ofrecen los Verizon Dollars, también presentamos Verizon Shine. Este aspecto único del programa Verizon Loyalty ofrece una emocionante variedad de experiencias exclusivas y sorpresas que no querrás perderte. Verizon Shine está diseñado para regalarle un poco de alegría a tu rutina diaria dándote acceso a eventos especiales, obsequios únicos y regalos inesperados que van mucho más allá de los beneficios estándar del servicio móvil. Premios semanales contra lanzamientos diarios Verizon Shine ofrece dos formas fantásticas de obtener recompensas. Bájate My Verizon app para ver nuestros premios semanales y lanzamientos diarios. Premios semanales : Todos los lunes, Verizon compartirá oportunidades únicas exclusivas para los clientes de Verizon. Esto puede incluir sorteos para experiencias VIP, boletos y acceso a preventas para próximos conciertos y eventos deportivos, u otras experiencias increíbles y premios de alto valor.

: Todos los lunes, Verizon compartirá oportunidades únicas exclusivas para los clientes de Verizon. Esto puede incluir sorteos para experiencias VIP, boletos y acceso a preventas para próximos conciertos y eventos deportivos, u otras experiencias increíbles y premios de alto valor. Lanzamientos diarios: Aprovecha artículos promocionales, ofertas y oportunidades de socios de Verizon. Puedes darte una vuelta todos los días para descubrir sorpresas y ofertas especiales por tiempo limitado. Ya sea que prefieras la gratificación instantánea de una oferta diaria o la emoción de un gran sorteo semanal, Verizon Shine garantiza que siempre haya algo en el horizonte.

¿Cómo me uno al programa Verizon Loyalty? Unirse es muy fácil. Los clientes nuevos y existentes pueden revisar fácilmente sus planes actuales e inscribirse directamente a través de su cuenta en línea o My Verizon app. Mantener un plan Unlimited activo y elegible es tu puerta de entrada a estos fantásticos beneficios, asegurando que comiences a ganar Verizon Dollars y acceder a Verizon Shine de inmediato.