Tu servicio de internet conlleva otra factura mensual. Asegúrate de obtener la mejor oferta para ti.

¿Buscas una oferta de internet residencial? Comienza por reducir tu factura. La internet residencial es una de esas cosas que todos damos por sentadas, pero en realidad es un gasto bastante importante. Y si hay más de una persona en casa, puede costar mucho. Por suerte, hay opciones para recortar tu factura mensual y ahorrar dinero sin dejar de tener el servicio de internet que necesitas. Estas son algunas de las mejores formas de reducir tu factura de internet:

1. Explora un plan de internet más económico Echa un vistazo a tu uso real de internet y verifica si tus planes actuales satisfacen tus necesidades. Si no es así, con la actualización puedes ser elegible para un precio promocional o para ahorrar dinero en los cargos por alquiler de equipos. Por otro lado, si te das cuenta de que estás pagando por más internet de lo que necesitas, quizá puedas cambiar el plan en el que estás por un cargo mensual más bajo. Cuando hagas tu análisis de costos, asegúrate de incluir toda la información relacionada con tu cuenta. Por ejemplo, tu plan actual puede ofrecer beneficios adicionales que, en conjunto, te proporcionen una mejor relación precio-calidad. (Para ver qué planes y ofertas están disponibles para tu hogar, ingresa tu dirección en nuestro hub de internet residencial).

2. Compra tu propio router Si te están cobrando cargos extra todos los meses porque te cobran por alquilar el router, es hora de que tomes cartas en el asunto y te compres el router que realmente quieres. Ahorrarás en las tarifas mensuales y tendrás más opciones. Si buscas un router a buen precio, el router de Verizon se puede comprar por una tarifa fija y cuenta con funciones con tecnología Wi-Fi 6E, el estándar inalámbrico de última generación que proporciona velocidades de datos mucho más altas y mayor capacidad; es casi 3 veces más rápido que el Wi-Fi 5. Pero el router de Verizon ofrece mucho más que una velocidad más rápida. Su Wi-Fi 6E puede conectar varios dispositivos a la vez con más alcance, mejor eficiencia energética y seguridad optimizada.

3. Usa un hotspot ¿Por qué no intentas usar un hotspot en su lugar, si estás pagando demasiado por el uso de datos? Puedes usar este dispositivo para conectar varios dispositivos a la vez, incluso mientras haces streaming de videos. Los hotspots tienen la ventaja de que pueden viajar contigo. Así que cuando estás fuera y odias pagar por una conexión a internet cuando viajas, un hotspot puede ser la solución. Además, puedes comprar un plan de hotspot móvil de Verizon para potenciar tu hotspot móvil y configurar una conexión privada para todos tus dispositivos conectados. ¿Te preguntas por qué no deberías confiar solo en el hotspot integrado de tu smartphone? Hay múltiples motivos para considerar el uso de un dispositivo con hotspot móvil en lugar de tu smartphone o tablet: Duración de la batería: Un dispositivo con hotspot móvil tiene su propia batería, por lo que no agotará la de tu smartphone o tablet.

Flexibilidad: Si compartes la conexión de la red con otras personas, puedes dejar el dispositivo con hotspot móvil para que lo sigan usando en lugar del smartphone o tablet.

Comodidad: Cuando tienes un dispositivo con hotspot móvil, puedes usar un teléfono que no es compatible con voz HD mientras usas tu hotspot móvil.

Privacidad: Si tu smartphone se está usando como hotspot móvil, tienes que mantenerte a 30 pies o menos de los dispositivos conectados a él. Pero no si usas un dispositivo con hotspot móvil.

Conexión de más dispositivos: La mayoría de los dispositivos con hotspot móvil permiten conectar de 10 a 15 dispositivos Wi-Fi, según el modelo.

4. Combínalo con otros servicios, como televisión o teléfono, para ahorrar aún más dinero. A menudo, los paquetes de internet residencial combinan otros servicios, como programación y servicio telefónico, para obtener un precio global más bajo. Esto puede ahorrarte un dineral cada mes, dependiendo del tipo de planes que elijas. Con FiosTV, por ejemplo, puedes combinar opciones de servicio de internet residencial y televisión, y pagar solo lo que verdaderamente quieres. Elige el paquete ideal para ti. No hay recargos, cargos por transmisiones ni cadenas regionales de deportes.

5. Combina tus servicios de internet residencial con los servicios de telefonía móvil. Muchos proveedores de internet residencial también están afiliados a servicios de telefonía móvil. Si obtienes todos tus servicios del mismo proveedor, puedes reducir tus tarifas mensuales.

6. Considera la opción de Autopay. Consulta con tu proveedor las opciones de autopay para ver si tienes algún descuento por pagar automáticamente cada mes (y asegúrate de no pagar ninguna tarifa extra por configurar Auto Pay de antemano).

7. Considera las subvenciones. Si eres elegible para subvenciones y opciones de bajo costo, no dudes en aprovecharlas. El gobierno federal considera que los servicios de internet y teléfono son servicios esenciales y puede ofrecer subvenciones públicas a las familias con bajos ingresos para ayudar a cubrirlos.