¿Cómo influirán la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA) en el futuro del trabajo?​​

​​

Los avances recientes han hecho que la RV y la RA sean más accesibles y presentan oportunidades para que los lugares de trabajo utilicen la tecnología de maneras más amplias, como en la capacitación, el reclutamiento y ayudar a que la fuerza laboral se sienta más conectada.​​