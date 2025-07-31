Desde los proveedores de servicios de internet hasta la velocidad ideal para jugar, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre los servicios de internet residencial.
Artículos de servicio de Internet
¿Qué es FWA (Acceso inalámbrico fijo)?
El acceso inalámbrico fijo (FWA) está transformando cómo la gente se conecta en línea en casa. Descubre por qué es una buena alternativa a internet de fibra óptica y por cable.Fecha de verificación del artículo: 7.31.2025
Dile hola a los planes de Internet a tu manera con myHome
Personaliza tus planes de internet residencial y echa un vistazo a los beneficios disponibles, incluyendo streaming, Whole-Home Wi-Fi y más con mi casa en Verizon.Fecha de verificación del artículo: 6.19.2025
Por qué me cambié a Verizon Fios: la rutina de una madre y emprendedora creativa
Descubre cómo Verizon ha sido una estrella, capaz de seguir el ritmo de las necesidades polifacéticas de esta familia.Fecha de verificación del artículo: 6.8.2024
Mejora tu entretenimiento en el hogar
Cuando te quieres dar el gusto, el entretenimiento se disfruta mejor en casa. En Verizon, contamos con administradores especializados en la experiencia del cliente abocados a garantizar que tu experiencia sea perfecta desde el primer momento.Fecha de verificación del artículo: 10.25.2023
Internet rápida, innovación a innovación
Conoce las últimas innovaciones en acceso móvil fijo gracias a esta entrevista con Nitish Wakalkar.Fecha de verificación del artículo: 7.27.2023
Comprender los métodos y tácticas de estafa en el ámbito empresarial
Ningún negocio está seguro de los estafadores. Desde el phishing y las llamadas automáticas hasta el malware, descubre cómo los estafadores atacan tanto a grandes como a pequeñas empresas y qué puedes hacer para proteger tu negocio.Fecha de verificación del artículo: 7.24.2023
8 formas de ahorrar en tu internet residencial
¿Buscas un internet más económico? Aquí tienes ocho formas de ahorrar en servicios de internet que quizá hayas pasado por alto.Fecha de verificación del artículo: 7.20.2023
La guía del streamer: cómo ver TV sin el servicio de conexión por cable
Cómo ver todos tus programas favoritos con streaming en tu televisor o dispositivo.Fecha de verificación del artículo: 7.20.2023
Internet residencial y por qué lo barato a veces sale caro
¿Buscas un servicio de internet económico? Cómo aprovechar al máximo tu servicio de internet sin salirte del presupuesto.Fecha de verificación del artículo: 7.19.2023
Sugerencias para nómadas digitales con un estilo de vida Van Life
Conoce las mejores sugerencias y trucos para nómadas digitales con un estilo de vida Van Life. Tendrás que conocer todo, desde cómo encontrar un trabajo remoto hasta cómo participar en la comunidad, pasando por las opciones de internet.Fecha de verificación del artículo: 7.18.2023
¿Cuál es el futuro del trabajo en el metaverso?
El metaverso puede parecer una idea descabellada, pero bien podría ser el futuro de cómo trabajamos. Descubre más sobre esta realidad virtual y su potencial para cambiar varias industrias.Fecha de verificación del artículo: 6.30.2023
Consejos de seguridad de datos para el trabajo desde casa
La necesidad de seguridad de datos está en aumento. Medidas importantes, como routers seguros y gestores de contraseñas, son esenciales para cualquier equipo que trabaje desde casa.Fecha de verificación del artículo: 6.23.2023
Guía para crear un hogar inteligente
Aprende cómo convertir tu casa en un hogar inteligente, ya seas experto en tecnología o principiante, utilizando la automatización del hogar. Explora esta útil guía para crear un hogar inteligente de Verizon.Fecha de verificación del artículo: 6.19.2023
Una guía para para tener acceso a internet mientras viajas y estás de vacaciones en el extranjero
Cuando viajas al extranjero, podría resultarte difícil mantener un acceso a internet confiable. Sin embargo, es una necesidad para aquellos que planean trabajar mientras viajan.Fecha de verificación del artículo: 6.9.2023
¿Qué es una extensión de navegador VPN y cuándo la necesitas?
Al cifrar tu información y ocultar tu dirección IP, las extensiones VPN mejoran tu privacidad y seguridad en línea. Descubre más sobre si necesitas una extensión de VPN.Fecha de verificación del artículo: 5.10.2023
Guía del estudiante para el bienestar digital.
El bienestar digital se refiere al estado mental en el que una persona utiliza la tecnología de una manera que es beneficiosa para su salud mental y emocional.Fecha de verificación del artículo: 1.10.2023
5 consejos esenciales para usar Wi-Fi público de forma segura
Cuando uses Wi-Fi público, es importante tomar medidas para proteger tus datos. Esto incluye habilitar la autenticación de dos factores, usar una VPN móvil y desactivar la función de compartir archivos.Fecha de verificación del artículo: 1.10.2023
Las mejores prácticas para usar dispositivos de medios extraíbles.
Los dispositivos de medios extraíbles son una excelente forma de transportar datos de manera segura y conveniente. Hay ciertos riesgos y beneficios con los medios extraíbles que vale la pena explorar más a fondo.Fecha de verificación del artículo: 1.10.2023
¿Qué tan seguros están tus datos en la nube?
El almacenamiento seguro de datos ofrece muchas ventajas cuando eliges proveedores de servicios de Internet confiables. La seguridad, la accesibilidad y demás hacen que almacenar tus datos en la nube sea seguro.Fecha de verificación del artículo: 1.09.2023
¿De qué manera la tecnología de realidad aumentada (RA) y de realidad virtual (RV) pueden mejorar las aplicaciones de IoT?
El uso conjunto de RA, RV e IoT permite tener aplicaciones tecnológicas nuevas y optimizadas. Desde mejorar el trabajo remoto hasta el modelado de datos, la realidad virtual y el IoT son aliados importantes para todo ello.Fecha de verificación del artículo: 11.20.2022
¿Cómo influirán la RA y la RV en las aulas en el futuro de la educación?
¿La realidad aumentada o la realidad virtual mejoran los resultados del aprendizaje en las aulas y escuelas? Descubre cómo la RV y la RA pueden influir en el futuro de la educación.Fecha de verificación del artículo: 11.20.2022
¿Qué es RV, realidad aumentada (RA) y XR? Guía de realidades virtuales, aumentadas y extendidas
La realidad virtual y la realidad aumentada son dos formas de realidad extendida (XR). Aprende la diferencia entre realidad aumentada (RA) y RV, cómo se utilizan y hacia dónde se dirigen.Fecha de verificación del artículo: 11.15.2022
¿Qué es la seguridad cibernética? Resumen, mejores prácticas y recursos
Los ciberataques pueden afectar tanto a las empresas como a los consumidores. La protección comienza con informarte sobre ciberseguridad. Encuentra consejos para usar internet y dispositivos tecnológicos.Fecha de verificación del artículo: 11.4.2022
¿Qué es la nube de RA y para qué se utiliza?
La nube de realidad aumentada (RA) es una solución escalable que lleva superposiciones digitales a entornos del mundo real, ayudando a los usuarios a ver información sobre lugares y objetos físicos mientras los observan en tiempo real.Fecha de verificación del artículo: 11.4.2022
¿Cómo influirán la realidad virtual (RV) y la realidad aumentada (RA) en el futuro del trabajo?
Los avances recientes han hecho que la RV y la RA sean más accesibles y presentan oportunidades para que los lugares de trabajo utilicen la tecnología de maneras más amplias, como en la capacitación, el reclutamiento y ayudar a que la fuerza laboral se sienta más conectada.Fecha de verificación del artículo: 11.02.2022
Módem o router: ¿Cuál es la diferencia? ¿Necesitas ambos?
Un módem conecta tus dispositivos a internet, mientras que un router ayuda a administrar y controlar tu red doméstica. Aunque pueden funcionar de manera independiente, la mayoría de las personas los usan juntos.Fecha de verificación del artículo: 10.13.2022
¿Cuál es la diferencia entre Mbps y Kbps?
¿Cuál es la diferencia entre Mbps y Kbps? Puede parecer obvio que un megabit por segundo es más rápido que un kilobit por segundo, pero ¿es realmente tan simple?Fecha de verificación del artículo: 10.13.2022
Los diferentes tipos de conexiones a internet, velocidades y opciones de asequibilidad
Infórmate sobre los diferentes tipos de conexiones a internet y las opciones disponibles, incluyendo el servicio de internet para residentes de áreas rurales o unidades familiares de bajos ingresos.Fecha de verificación del artículo: 9.14.2022
Iniciar un negocio pequeño desde casa: consejos, ideas y recursos
Empezar un negocio desde casa no es tarea fácil. Encuentra recursos que te ayuden a construir un negocio exitoso desde casa.Fecha de verificación del artículo: 6.20.2022
Accesibilidad y videojuegos para todas las edades para personas con discapacidades
Jugar videojuegos es una gran manera de reducir el estrés, además de fortalecer las habilidades cognitivas, sociales y motoras finas en personas con discapacidades.Fecha de verificación del artículo: 6.20.2022
Guía de seguridad del hogar inteligente: protegiendo tu casa conectada a IoT
Sigue estas mejores prácticas para asegurarte de que tus dispositivos inteligentes del hogar estén instalados y operados de manera segura en toda tu casa.Fecha de verificación del artículo: 6.20.2022
Presentamos Whole-Home Wi-Fi.
Obtén cobertura en lugares de difícil acceso con el alquiler del router incluido, además del alquiler de un extensor Wi-Fi, si lo solicitas.
Descuentos exclusivos para quienes prestan servicio.
Nos enorgullece ofrecer ahorros especiales en planes para maestros, enfermeros, socorristas, militares y veteranos.
Descuentos de Verizon
Ve si eres elegible para los descuentos en internet residencial.