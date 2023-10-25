Cuando te quieres dar el gusto con tu entretenimiento favorito, el mejor lugar es tu casa. Con prácticamente un sinfín de opciones disponibles a tu alcance, desde series ideales para hacer una maratón hasta estrenos de películas imperdibles en nuestros servicios favoritos, es fundamental tener un buen sistema de teatro en casa. Y tener el mejor no tiene por qué ser complicado. En Verizon, contamos con administradores especializados en la experiencia del cliente abocados a garantizar que tu experiencia sea perfecta desde el primer momento.

Hoy, nos acompaña Nitish Wakalkar, un especialista en diseño de CX en Verizon que se especializa en garantizar que nuestros productos satisfagan las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Te explicaremos todos los detalles por los que el Stream TV y la barra de sonido Stream TV de Verizon son tan fáciles de configurar y usar, y así puedas ver por qué son algunas de las mejores opciones para llevar el entretenimiento en casa a un nivel superior. Una vez que te hayas decidido, solo prepara las palomitas y que comience el show, sin contratiempos. P: La última vez, mencionaste equipos de Internet. Ahora, hablamos de equipos de entretenimiento para el hogar. ¿Qué tienen en común? R: Cuando se trata de tecnología, nuestra investigación refleja lo que nos comentan nuestros clientes. Las personas no quieren perder mucho tiempo averiguando sobre un producto o cómo funciona la tecnología. No están particularmente interesadas en estudiar grandes manuales de instrucciones. Ahí es donde entra mi equipo: diseñamos tecnología intuitiva que puedes instalar por tu cuenta para que puedas empezar a disfrutarla en minutos. Al igual que los routers y extensores de Wi-Fi de Verizon, nuestra familia de productos Stream TV, que incluyen el servicio de Fios TV, está diseñada para ofrecer una experiencia continua desde un punto de vista estético y en cuanto al proceso de configuración. Cuando se trata de tecnología, nuestra investigación refleja lo que nos comentan nuestros clientes. Las personas no quieren perder mucho tiempo averiguando sobre un producto o cómo funciona la tecnología. No están particularmente interesadas en estudiar grandes manuales de instrucciones. Ahí es donde entra mi equipo: diseñamos tecnología intuitiva que puedes instalar por tu cuenta para que puedas empezar a disfrutarla en minutos. Al igual que los routers y extensores de Wi-Fi de Verizon, nuestra familia de productos Stream TV, que incluyen el servicio de Fios TV, está diseñada para ofrecer una experiencia continua desde un punto de vista estético y en cuanto al proceso de configuración.

Verizon Stream TV. Que comience la diversión. P: Sé que estás muy entusiasmado con el último Verizon Stream TV. Cuéntame qué es Verizon Stream TV y por qué todos tendríamos que tener uno en casa. R: Verizon Stream TV es un aparato especial que convierte prácticamente cualquier TV o pantalla en un TV inteligente. De hecho, es nuestro dispositivo de streaming más avanzado hasta el momento. Sin embargo, no es complicado ni complejo para usar. La autoinstalación es realmente sencilla, la mayoría de los usuarios se sorprenden gratamente al descubrir con qué rapidez lo tienen funcionando. De verdad es tan fácil que lo logras en el primer intento. Una vez que estés configurado, Stream TV te permite descubrir, organizar y ver tu contenido favorito en 4K Ultra High Definition¹ con reproducción de audio mejorada de Verizon Adaptive Sound. Esta función produce una experiencia espacial envolvente brillante. Puedes hacer streaming a través de las cientos de aplicaciones de streaming disponibles para descargar en Google Play Store2, tales como Netflix, Disney+, Apple TV, Android TV y muchas más en tu Stream TV. Los nuevos lanzamientos y los clásicos favoritos pueden alquilarse o comprarse en Stream TV Store3 y los canales gratuitos en vivo y en directo están disponibles en Pluto TV: tan solo deja que el botón Guide sea tu guía. P: ¿Cuáles son algunos de los beneficios de Verizon Stream TV? R: Bueno, no necesitas un TV inteligente para usarlo, se conecta directamente a un TV o monitor y lo convierte en un TV inteligente. En lo que respecta a su diseño, es pequeño y discreto, por lo que va perfecto con lo que sea que tenga alrededor. Y viene con un control remoto personalizado. P: Parte de lo que mencionas suena similar a Fios TV. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de ese servicio? R: Fios TV, que solo se encuentra disponible en donde haya cobertura de Fios internet, tiene muchos beneficios. Sin embargo, ninguno supera el hecho de que ya sea que te gusten los deportes, canales internacionales, canales premium o todo eso junto, Fios TV tiene todo en un solo lugar. La personalización también es otro punto a favor. Con Fios TV, puedes disfrutar de un paquete de TV pensado en tu familia a través de la red 100% fibra óptica. Los clientes de Fios TV también pueden disfrutar de una configuración igual de sencilla que la que ofrece Verizon Stream TV, con funciones inteligentes y aplicaciones de servicios de streaming. También incluye transmisión de televisión en vivo y diversos canales con la opción de adquirir el servicio de DVR. P: Está bien. Ahora, el Stream TV incluye un control remoto especial. ¿Qué lo hace especial? R: El control remoto por voz de Stream TV se conecta a tu decodificador Stream TV por Bluetooth y puede controlar el encendido y el volumen de tu TV, barra de sonido o receptor de audio, además del Stream TV en sí mismo. Esto significa que puedes controlar tu sistema de entretenimiento con un solo control remoto. También viene con funciones como el botón del Asistente de Google³, que activa la búsqueda por voz. ¡Y no lo perderás! El botón Find My Remote del Stream TV hace que el control remoto emita un sonido para que puedas encontrarlo rápidamente cuando no está en su lugar. P: Eso es increíble. ¿Hay algún truco secreto que te guste usar con Verizon Stream TV? R: No es tanto un secreto, pero siempre sugiero anclar tus aplicaciones favoritas a la pantalla de inicio para acceder fácilmente a ellas. También puedes descubrir excelentes cosas nuevas para ver con las recomendaciones personalizadas. Y mi función favorita de todas es que cuando sabes exactamente qué quieres ver, la función de búsqueda inteligente de Stream TV te mostrará los resultados en todos los servicios a los que estás suscrito. Te ahorra tiempo de una forma alucinante.