También permite a los nómadas digitales encontrar comunidades virtuales que comparten intereses similares, ofreciendo oportunidades de colaboración. Si alguna vez te has planteado tener una vida itinerante o quieres saber por qué la gente apuesta por el nomadismo digital, sigue leyendo.​​

Por supuesto, el estilo de vida Van Life ofrece un montón de ventajas que vale la pena tener en cuenta si quieres sumar más aventuras a tu rutina diaria. La vida nómada puede ser relativamente económica en comparación con la vivienda convencional, lo que permite una mayor flexibilidad en cuanto a dónde y cuándo se trabaja. Puedes alojarte en lugares remotos o pasar unos días en una ciudad para ver los lugares de interés y trabajar un poco.​​

Pero el router de Verizon ofrece mucho más que una velocidad más rápida. Su Wi-Fi 6E puede conectar varios dispositivos a la vez con más alcance, mejor eficiencia energética y seguridad optimizada.​​

Si buscas un router a buen precio, el router de Verizon se puede comprar por una tarifa fija y cuenta con funciones con tecnología Wi-Fi 6E, el estándar inalámbrico de última generación que proporciona velocidades de datos mucho más altas y mayor capacidad; es casi 3 veces más rápido que el Wi-Fi 5.​​

Si te están cobrando cargos extra todos los meses porque te cobran por alquilar el router, es hora de que tomes cartas en el asunto y te compres el router que realmente quieres. Ahorrarás en las tarifas mensuales y tendrás más opciones.​​

¿Qué es el estilo de vida Van Life?: una vida móvil para nómadas digitales​​

Aunque la vida nómada puede ser increíblemente beneficiosa, también hay que tener en cuenta los riesgos asociados a los viajes frecuentes. Es esencial tomar medidas para mantenerse seguro y cómodo durante las aventuras.​​

El estilo de vida nómada conlleva una serie de ventajas únicas. Estas son algunas de las ventajas de la vida nómada:​​

Cómo comenzar a tener un estilo de vida Van Life​​

Una de las consideraciones más importantes para los nómadas es seguir conectados. Con una conexión a internet, los nómadas pueden seguir en contacto con sus seres queridos, trabajar y acceder a recursos útiles como mapas y guías de viaje. Afortunadamente, los nómadas pueden seguir conectados de forma confiable mientras viajan.​​

Aquí tienes algunas sugerencias:​​

Obtén un plan de datos ilimitados: Inscríbete en un plan de datos ilimitados, para que no tengas que preocuparte por quedarte sin datos o incurrir en cargos por exceso de uso mientras haces streaming o usas tu teléfono en el extranjero.​​

Inscríbete en un plan de datos ilimitados, para que no tengas que preocuparte por quedarte sin datos o incurrir en cargos por exceso de uso mientras haces streaming o usas tu teléfono en el extranjero.​​ Usa un hotspot: Puedes configurar un hotspot en tu smartphone o usar un dispositivo independiente para acceder a internet en cualquier lugar.​​

Puedes configurar un hotspot en tu smartphone o usar un dispositivo independiente para acceder a internet en cualquier lugar.​​ Planes telefónicos internacionales: Obtén un plan telefónico internacional si piensas viajar al extranjero o tienes familiares y amigos fuera del país. Esto te ayudará a mantener bajos tus costos de datos y, al mismo tiempo, te permitirá seguir conectado.​​

Obtén un plan telefónico internacional si piensas viajar al extranjero o tienes familiares y amigos fuera del país. Esto te ayudará a mantener bajos tus costos de datos y, al mismo tiempo, te permitirá seguir conectado.​​ Dispositivos de Internet: Si quieres velocidades más confiables y rápidas, estudia la posibilidad de comprar un dispositivo de Internet independiente que pueda ofrecer cobertura Wi-Fi en varios países.​​

Si quieres velocidades más confiables y rápidas, estudia la posibilidad de comprar un dispositivo de Internet independiente que pueda ofrecer cobertura Wi-Fi en varios países.​​ Cómo usar tu smartphone en el extranjero: Consulta siempre las tarifas de roaming a tu proveedor de servicio de telefonía móvil antes de usar el teléfono para datos o llamadas. Puedes ahorrar dinero comprando una tarjeta SIM local o un plan prepagado.​​

Vayas donde vayas, disponer de una conexión confiable a internet hace que la vida nómada sea mucho más agradable y simple.​​

Encuentra la manera de ganar dinero​​

Bueno, ya tienes lo básico. Entonces, ¿cómo puedes ganar dinero y mantenerte a flote con un estilo de vida nómada? Afortunadamente, hay muchas formas de ganar dinero estés donde estés. Estas son algunas sugerencias:​​

Encuentra un trabajo remoto: Muchos trabajos no requieren que estés en una oficina o incluso en el mismo país. Con todas las herramientas digitales disponibles, encontrar un trabajo remoto que se adapte a tus habilidades y horarios es más fácil que nunca.​​

Muchos trabajos no requieren que estés en una oficina o incluso en el mismo país. Con todas las herramientas digitales disponibles, encontrar un trabajo remoto que se adapte a tus habilidades y horarios es más fácil que nunca.​​ Busca trabajos informales: Considera la posibilidad de encontrar trabajos informales a través de bolsas de trabajo locales. Busca trabajos de medio tiempo o tareas en la comunidad local.​​

Considera la posibilidad de encontrar trabajos informales a través de bolsas de trabajo locales. Busca trabajos de medio tiempo o tareas en la comunidad local.​​ Inicia un negocio secundario: Considera la posibilidad de iniciar un pequeño negocio o convertirte en emprendedor para complementar tus ingresos. Puede ser cualquier cosa, desde cuidar mascotas hasta vender artesanías en línea.​​

Considera la posibilidad de iniciar un pequeño negocio o convertirte en emprendedor para complementar tus ingresos. Puede ser cualquier cosa, desde cuidar mascotas hasta vender artesanías en línea.​​ Elige una opción freelance: Si tienes experiencia en redacción, diseño web, codificación, fotografía o cualquier otro tipo de servicios, considera ofrecer esos servicios como freelance. Puedes usar sitios como Upwork y Fiverr para encontrar clientes.​​

Si tienes experiencia en redacción, diseño web, codificación, fotografía o cualquier otro tipo de servicios, considera ofrecer esos servicios como freelance. Puedes usar sitios como Upwork y Fiverr para encontrar clientes.​​ Conviértete en creador de contenido: Los influencers de las redes sociales suelen ganar dinero creando y promocionando su contenido en YouTube, Instagram u otras plataformas. También puedes monetizar tu blog o podcast si consigues atraer audiencia.​​

En definitiva, hay muchas formas de ganar dinero si optas por un estilo de vida nómada. La clave está en mantener la creatividad y la motivación mientras exploras nuevos lugares y oportunidades.​​

Busca la forma de conocer gente nueva​​

Establecer vínculos es la parte más importante de aprender a amar el lugar donde vives. Conocer gente nueva puede marcar la diferencia en la forma de experimentar un lugar, y es una forma estupenda de aprender más sobre la cultura local, encontrar oportunidades de trabajo, o hacer amigos.​​

Si quieres conocer a los lugareños, te damos algunas ideas:​​

Asiste a clases para adultos: Busca clases para aprender un idioma, cocina, arte, o cualquier otro tipo de clase que te interese. No solo te ayudará a aprender algo nuevo, sino que también es una forma estupenda de conocer a gente con intereses similares.​​

Busca clases para aprender un idioma, cocina, arte, o cualquier otro tipo de clase que te interese. No solo te ayudará a aprender algo nuevo, sino que también es una forma estupenda de conocer a gente con intereses similares.​​ Únete a un equipo deportivo aficionado: Si te gustan los deportes, busca equipos locales en tu zona y únete a ellos. Es una forma estupenda de mantenerte activo y hacer amigos.​​

Si te gustan los deportes, busca equipos locales en tu zona y únete a ellos. Es una forma estupenda de mantenerte activo y hacer amigos.​​ Sé voluntario: Involúcrate en una causa local o trabaja como voluntario en una organización de tu nueva ciudad. Esto no solo te ayudará a contribuir a la comunidad, sino que también es una forma estupenda de conocer a gente de todo tipo.​​

Involúcrate en una causa local o trabaja como voluntario en una organización de tu nueva ciudad. Esto no solo te ayudará a contribuir a la comunidad, sino que también es una forma estupenda de conocer a gente de todo tipo.​​ Visita eventos públicos: Acude a eventos locales como mercados al aire libre, conciertos, festivales y mucho más. Estos lugares están llenos de lugareños a los que les encanta formar parte de su comunidad y conocer gente nueva.​​

Intenta mantener la mente abierta e incluso salir de tu zona de confort; nunca se sabe qué oportunidades pueden surgir.​​

Invita a amigos o familiares de tu lugar de origen​​

Una de las mejores maneras de sentirse como en casa en un lugar nuevo es invitar a tus amigos y familiares. Esto puede ayudar a romper la sensación de soledad que muchos nómadas experimentan mientras viven en la carretera. ¡Y siempre es divertido presumir una nueva casa!​​

Considera la posibilidad de planificar actividades, para que tus visitas tengan algo divertido que hacer cuando lleguen. Quizá puedas llevarlos a dar una vuelta por la ciudad o enseñarles algunos de tus rincones favoritos. También puedes planear excursiones para pasar el día fuera de la ciudad si hay atracciones cercanas que valen la pena.​​

Estudia la zona​​

Investigar la zona antes de mudarse tiene un valor incalculable. Hay muchas formas de hacerlo, por ejemplo:​​

Lee periódicos y revistas locales: Es una forma estupenda de estar al día de lo que ocurre en la ciudad y de conocer las atracciones y eventos locales.​​

Es una forma estupenda de estar al día de lo que ocurre en la ciudad y de conocer las atracciones y eventos locales.​​ Consulta foros en línea: Busca foros o salas de chat relacionados con tu nueva ciudad y únete. Esto puede ayudarte a obtener sugerencias de los lugareños sobre dónde comer y comprar o dónde ir.​​

Busca foros o salas de chat relacionados con tu nueva ciudad y únete. Esto puede ayudarte a obtener sugerencias de los lugareños sobre dónde comer y comprar o dónde ir.​​ Explora a pie: Una de las mejores formas de familiarizarte con una zona es recorrerla a pie. Puedes dar un paseo por la ciudad y echar un vistazo a algunas de las tiendas y negocios locales y a cualquier punto de interés que encuentres.​​

Una de las mejores formas de familiarizarte con una zona es recorrerla a pie. Puedes dar un paseo por la ciudad y echar un vistazo a algunas de las tiendas y negocios locales y a cualquier punto de interés que encuentres.​​ Habla con los lugareños: No tengas miedo de hablar con tus vecinos o con las personas que te cruzas en cafeterías o restaurantes cercanos. Lo más probable es que estén encantados de compartirte sugerencias.​​

Vayas donde vayas, conocer el lugar puede ayudar para que te sientas más a gusto y simplificar el proceso.​​

Visita las atracciones locales​​

No olvides visitar las atracciones locales de tu zona:​​

Visita sitios naturales: Explora los parques o playas cercanos, practica senderismo panorámico, o visita cualquier otro atractivo natural de la región.​​

Explora los parques o playas cercanos, practica senderismo panorámico, o visita cualquier otro atractivo natural de la región.​​ Explora lugares históricos: Visita los museos y monumentos cercanos para conocer mejor la historia de la zona.​​

Visita los museos y monumentos cercanos para conocer mejor la historia de la zona.​​ Echa un vistazo a los restaurantes más reconocidos: Busca algunos de los restaurantes más populares de la ciudad y visítalos.​​

Habrá muchas atracciones locales que valdrá la pena explorar.​​

Ten un plan de emergencia​​

Cuando viajes a un lugar nuevo, asegúrate de tener un plan de emergencia por si algo sale mal. Tu plan de emergencia debe incluir lo siguiente:​​

Información sobre los medicamentos y suministros que necesitas;​​

Números de contacto de médicos u hospitales cercanos, en caso de ser necesario;​​

Instrucciones para volver a casa en caso de emergencia;​​

Tu plan de emergencia debe incluir también una lista de contactos de tu lugar de origen por si necesitas ayuda.​​

En general, instalarse en una nueva ciudad puede ser un poco desalentador al principio, pero hay muchas cosas que puedes hacer para sentirte más cómodo.​​